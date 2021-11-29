30 yıl vade ile konut kredisi veren bankalar hangileri ? Konut kredisi nasıl yapılandırılır?

Otuz yıl vade ile kredi veren bankaları okurlarımız için araştırdık. Ev almak isteyen vatandaşlar öncelikle uzun vadede kredi veren bankaları araştırıyor. Konut kredisi ile ev sahibi olmak isteyenlerin uzun vadede kredi veren bankaları tercih etmelerinin sebebi kira öder gibi ödeme yaparak ev sahibi olmaktır. Biz de bu yazımızda sizler için 30 yıl ile en uzun vadeli kredi veren bankaları araştırdık. İşte detaylar…

En uzun vadeli konut kredisi veren bankalar

Uzun vade veren bankaları araştıra ve bu sayede ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara hangi bankaların ne kadar vade ile kredi verdiğini araştırdık. Bankalar arasında 30 yıl ile en uzun vadeyi veren banka ise Şekerbank oldu. Şekerbank’ın dışında kalan bankalardan birinden konut kredisi aldıysanız konut kredilerinizin vade sürelerini uzatmak için bir süre sonra kredi yapılandırmasına giderek taksit sayılarını azaltmış ve vadeyi uzatmış olursunuz.

30 yıl ile en uzun vadeli konut kredisi veren bankalar aşağıdadır;

Şekerbank,

Garanti bankası,

Ziraat Bankası,

Garanti BBVA

Halkbank,

TEB,

Yapı ve Kredi Bankası,

Denizbank,

QNB Finansbank, uzun vadeli konut kredileri vermektedir.

Konut kredisi nasıl yapılandırılır?

Daha önceden bankadan konut kredisi almış ve ödemekte güçlük çeken müşteriler borçlarını yapılandırabilmektedir. Bu yapılandırma sayesinde taksitlerini aylık ödeyebilecekleri tutarlara düşürebilirler. Dolayısıyla borcun vade süresi de uzar. Bunun için kredi aldığınız banka ile görüşerek yapılandırma yapabilirsiniz.

2021 yılı güncel konut kredisi faiz oranları

Bankaların faiz oranları Eylül ayı kapsamında şu şekildedir;

Şekerbank %2,09

Ziraat Bankası %1,43

Garanti BBVA %1,75

Akbank %1,37

İş Bankası %1,38

Halkbank %1,38

TEB %1,41

Yapı ve Kredi Bankası %1,37

Denizbank %1,68

QNB Finansbank %1,66 olarak güncel faiz oranlarıdır.

30 yıl vade ile konut kredisi veren bankalar Yukarıda da bahsettiğimiz gibi en uzun vadeli konut kredisi veren banka Şekerbank’tır. Bu banka 30 yıl vade seçeneği ile kredi vermektedir. Bunun yanı sıra 26 ve 19 yıla varan vade seçenekleri de mevcuttur. Lakin bunun için bazı şartlar vardır. Bu şartlar ise şunlardır;

Kredi kapsamındaki konut krediyi alacak kişiye ait olmalıdır.

Alınacak olan evin kat mülkiyet tapusunun olması gerekmektedir.

Konut kredisi alabilmek için kerdi notunun istenilen düzeyde olması gerekmektedir.

Kullanılan kredinin aylık düzenli ödemesini ispatlayacak gelir belgesinin bankaya ibraz edilmesi gerekmektedir.

2021 yılı 30 yıl vade ile konut kredisi

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar 30 yıl vade seçenekleri ile bu isteklerini gerçekleştirebilirler. En uzun vade imkanı sunan Şekerbank ile 12 aydan başlayan ve 237 yıla kadar süren vadeler ile konut alabilirsiniz. Eğer ki vadenizi uzatmak isterseniz bankanızla iletişime geçerek 30 yıla kadar çıkarabilirsiniz.

Şekerbank konut kredisinde 30 yıl vade hesaplama

Aşağıdaki tabloyu inceleyerek faiz oranlarını ve geri ödeme tutarlarını görebilirsiniz.

Kredi Tutarı Faiz Oranı Vade Süresi Aylık Ödeme Tutarı 100.000 TL %2,09 72 Ay 2.698,63 TL 150.000 TL %2,09 120 Ay 3.420,86 TL 100.000 TL %2,09 360 Ay 760,19 TL 150.000 TL %2,09 360 Ay 1.140,28 TL 200.000 TL %2,09 360 Ay 1.520,38

Denizbank Mortgage 300 ay vade ile konut kredisi

En uzun konut vadesi veren bankalardan bir diğeri ise 30 yıla yakın vade veren Denizbank’tır. Bu banka konut kredisi alacaklara 300 ay vade seçeneği ile kredi vermektedir. 1.000.000 TL’ye kadar %1,58 faiz oranı ile kullanacağınız kredinizi için 25 yıl vade seçeneği veren Denizbank, evin ekspertiz değerinin %80’ine kadar uzun vadeli konut kredisi kullandırmaktadır. Bunun yanı sıra konut ekspertiz değerinin dışında kalan tutar konut sahibi tarafından nakit şekilde ödenmektedir.

240 ay vade ile konut kredisi

Uzun vadeli kredi seçeneği sunan bir diğer banka Garanti Bankasıdır. Bu banka konut kredisi alacak olan müşterilerine 240 ay vade seçeneği sunar. Bu bankaya konut kredisi başvurusunda bulunmak isteyenler nüfus cüzdanı, gelir belgesi ve satın alınacak evin tapusu ile bankaya müracaat etmeleri gerekmektedir. Başvurular güncel faiz oranlarıyla yapılmasından ötürü Garanti bankası konut kredisi güncel faiz oranı %1,46’dır. Kişinin alacağı konutun ekspertiz değerine göre kullanılacak kredinin üst limiti 500 bin TL’dir.

Bunun yanı sıra 240 ay vade seçeneği ile Garanti Bankasından konut kredisi alacak kişinin evin %20’sine sahip olması gerekir. Konut için belirlenen ekspertiz değerinin %80’i banka tarafından krediler ile karşılanırken kalan diğer %20’lik kısmı kredi kullanan kişinin nakit vermesi gerekir. Krediye ek olarak her bankaya göre farklılık gösterse de konutlar için yapılan birtakım sigortalar zorunlu tutulmaktadır.

Finansbank 180 ay vade ile konut kredisi

Uzun vadede konut kredisi veren başka bir banka da Finansbank’tır. Bu banka müşterilerine konut kredisinde 180 ay vade imkanı sunmaktadır. Vade süreleri 1 yıldan 15 yıla kadar çıkmaktadır.

Finansbank’ın müşterilerine sunduğu avantajlı konut kredilerindeki kampanyalar şunlardır;

Artan taksitli konut kredisi,

Azalan taksitli konut kredisi,

Standart konut kredisi,

Evini değiştiren konut kredisi,

Kentsel dönüşüm kredisi,

Peşinatsız %100 konut kredisi,

Ziraat Bankası peşinatsız konut kredisi

Ziraat Bankası’nın ikinci el konutlara verdiği kredilerin faiz oranı %1,52’dir. Bu bankadan alınan krediler istek doğrultusunda 12 ay geri ödemesiz olarak yani taksit ödemelerinin 12 ay sonra ödenmeye başlaması ile alınabilir. Bunun yanı sıra 10 yıldan başlayan vade imkanı 15 yıla kadar çıkmaktadır.

Ziraat Bankası konut kredisi hesaplama

Kredi Miktarı Vade Süresi Faiz Oranı Aylık Ödeme Toplam Geri Ödeme 100.000 TL 120 Ay %1,43 1.748,13 TL 209.775,39 TL 150.000 TL 120 Ay %1,43 2.622,19 TL 314.663,08 TL 200.000 TL 120 Ay %1,43 3.496,26 TL 419.550,78 TL 250.000 TL 120 Ay %1,43 4.370,32 TL 524.438,47 TL

Konut kredisi başvuruları nasıl yapılır?

Bankalara konut kredisi için başvuru yapacak olan vatandaşlar tercih edecekleri bankanın en yakın şubesine giderek başvuru için yardım alabilirler. İstenilen belgeleri önceden öğrenerek bankaya gidilebilir. Başvuru yapılan banka alınacak olan eve eksper gönderir ve evi inceletir. Eksperden gelecek sonuçlara göre de kredi başvurusu onaylanır ya da onaylanmaz.