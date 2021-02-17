30 bin TL hibe ve 100 bin TL faizsiz hayvan kredisi nasıl alınır?

Türkiye’de tarım ve hayvancılık sektöründe üretime destek vermek için Tarım ve Orman Bakanlığı, birçok destek projesini hayata geçiriyor. 2021 senesinde de devam edecek olan Köye Dönüş Projesi’nde tarımdan ayrı hayvancılık yapan çiftçilere Ziraat Bankası aracılığı ile 30bin TL geri ödemesiz kredi veriliyor.

Köyden kente göç edenlerin tekrardan köylerine geri dönmesi ve dönen kişilerin yapacağı tarım ve hayvancılığı desteklemeyi hedefleyen Köye Dönüş Projesi’ne birçok çiftçi de başvuru yapıyor.

30 bin TL hibe projesi başvuru şartları nelerdir?

Genç çiftçi hibe projesi olarakda bilinen Köye Dönüş Projesi’nden faydalanmak için çiftçilerin bir takım başvuru şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir. Ziraat Bankası’nın verdiği 30bin TL hibe projesine başvuru şartlarını şunlardır;

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

-18 yaşını tamamlamak ve 41 yaşından gün almamak

-Okur-yazar olmak

-Herhangi bir iş yerinde çalışmıyor olmak

-Vergi mükellefi esnaf yada sanatkar olmamak

-Örgün yada ikinci öğretim okul okumuyor olmak(Açık Öğretim ve UZEM haricindeki okullarda öğrenci olmamak)

-Erkek çiftçiler için askerlik görevini yapmak ve denetimli serbestliklerinin söz konusu olmaması

-Daha önce aynı projeyle hibe projesinden faydalanmamak

-Hayvancılık yapanlar için 50 tane küçükbaş ve 15 tane büyükbaş hayvandan daha fazla hayvanı olmamak

-50 arı kovanından daha fazla sayıda arı kovanı sahibi olmamak

Bu şartlara uyanlar, Tarım ve Orman Müdürlüğüne 30binTL hayvancılık hibesi için başvurusu yapabilirler. Başvuruda bulunacak kişilerin kesin olarak kentlerde yaşaması gerekmemektedir. Köylerde yaşayan ve çiftçilik yapan kişilerde şartlara uymaları durumunda hibe projesinden yararlanabilir. Hayvancılığın dışında bazı tarımsal faaliyetlerde bulunan 18-40 yaş arasındaki kişiler; 30binTL hibe projesine başvurabilir.

Aynı zamanda hibe projesinde sıralanan şartlar kişi, evli ise eşi içinde geçerli olmaktadır. Şöyle ki eşi öğrenci olan, okuyan, sigortalı bir işte çalışan çiftçi adayları; bu hibeye başvuru yapamazlar.

30 bin TL hibe projesi hangi sektörlere veriliyor?

Belirlenen alanlarda tarım yada hayvancılıkla ilgilenen kişiler, geri ödemesiz 30binTL krediden yararlanabiliyor. Milli Tarım Projesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği Genç Çiftçi Projesinde desteklenen sektörleri şunlardır;

-Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık

-Kümes hayvanları yetiştiriciliği

-Tavuk çiftliği kuruluşu

-Salma tavukçuluk, hindi, kaz, ördek yetiştiriciliği

-Kapama meyve bahçeliği

-Kültür mantarı yetiştiriciliği

-Seracılık

-Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği

-Her tür fidan, bahçe süs bitkisi ve fide yetiştiriciliği

-Coğrafi işaretli gıda üretimi

-Coğrafi işaretli organik ve iyi tarım uygulamaları

-İpek böceği yetiştiriciliği

-Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi yapmayı planlayan çiftçilerin 50’den fazla arı kovanı olmaması gerekmektedir. Ayrıca arılarında TAB sistemine kaydettirmeleri gerekmektedir.

Genç Çiftçi Projesi’ne nasıl başvuru yapılır?

Genç Çiftçi Projesi’ne başvuruda bulunacak kişilerin ilk olarak Genç Çiftçi sistemine üye olmaları, sonrasında da istenen belgelerle beraber İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bizzat başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Genç Çiftçi Projesi’ne başvuru şu iki aşamayı izleyerek yapmak mümkündür;

1.Genç Çitfçi Projesi sistemine kayıt olarak

-Genç Çiftçi kaydınız bulunmuyorsa ilk olarak kaydolmalısınız.

-Sisteme kayıt olmak için https://gencciftci.tarim.gov.tr/Account/Login intenet adresine tıklayın.

-‘Yeni Çiftçi Kaydı’ kısmına tıklayarak istenen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurun.

-30binTL geri ödemesiz hayvancılık kredisinden yararlanmak için kabul edilme ihtimali yüksek bir projeye sahip olmalısınız.

-Sistemden projenize ait bilgileri yazın.

-30binTL geri ödemesiz kredi için kişinin 2 dekar araziye sahip olması beklenmektedir.

-Kişiye ait araziyi sisteme girilebilmesinin yanında kiralanan arazininde bilgilerini sisteme yazabilirsiniz.

-Arazi bilgilerinide sisteme girerek Genç Çiftçi kaydı oluşur.

2.İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne başvuru yaparak

Ön başvuruyu yaptıktan sonra kesin projeyle beraber il/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuruyu bizzat kişinin kendisi yapması gerekmektedir. Başvuruda istenen belgeleri ve başvuru dilekçesini hazır olmalıdır. İstenen belgelerin detaylı bilgisine Genç Çifti hesabınızdan öğrenebilirsiniz.

30 bin TL hayvancılık hibe projesi başvurusunda istenen belgeler nelerdir?

Genç Çiftçi Projesi’ne başvuru sırasında vatandaşlardan istenen belgeler şunlardır;

-Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı yada kimlik kartı fotokopisi

-Başvuru dilekçesi

-İmzalı taahhütnâme

-Okur-yazar belgesi yada diploma öneği

-Proje tanıtım formu

-Kendisinin ve eşinin sigortalı çalışmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan çalışmıyor belgesi

-Başvuru dilekçesinin öneğini Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınabilmektedir

-Proje tanıtım formunun çıktısını https://gencciftci.tarim.gov.tr/ web adresinden indirilebilir.

Bu belgelerle beraber il yada ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gitmelisiniz.

Hibeyi almaya hak kazandığınızda ise Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne sizden istenen, tarım ve hayvancılık yapacağınız bölgeye dair ikametgâh belgenizi iletmeniz gerekmektedir. Bu bölgede ikametgâhınız yoksa ikametgâhınızı aldırdıktan sonra ikametgâh belgenizi götürebilirsiniz.

100 bin TL faizsiz tarım ve hayvancılık kredisi

Çiftçileri desteklemek amacyla başlayan Köye Dönüş Projesine göre 2021 senesinde tarım ve hayvancılık yapan çiftçilere 100bin TL faizsiz kredi verilmesi planlanmaktadır. 2015 sayıı Resmi Gazetede de yayılanan Tarım ve Orman Bakanlığı karanamesine göre Köye Dönüş Projesinde, Genç Çiftçilere 30binTL hibe verilir iken, belirli sektörlerdeki çiftçilere 100binTL faizsiz kredi verilmektedir.

Ziraat Bankası, 100binTL faizsiz krediyi sütçü, etçi ve kombine sığır yetiştirmek isteyen çiftçilere verecek. Ayrıca moden basınclı sulama sistemleri için de faizsiz krediler verilecek. Bununla beraber belirli sektörlere yönelik olarakda Ziraat Bankası, faiz indirimler yapacak. Faiz indirimleri yapılacak sektörler şunlardır;

-Damızlık düve yetiştiren çiftçilere yüzde75

-Küçükbaş hayvancılık yapan çiftçilere yüzde75

-Arıcılık yapan çiftçilere yüzde50

-Kanatlı damızlık yetiştiren çiftçilere yüzde75

-Kanatlı kümes hayvancılığı yapan çiftçilere yüzde25 ila yüzde50

-Su ürünleri yetiştiriciliği yapan çiftçilere yüzde50

-100binTL'ye kadar seracılık faaliyetlerine yüzde75

-Yem bitkisi üretimine yüzde75

-25bin TL’ye kadar yaygın bitkisel üretime yüzde50

-Süs bitkisi üretimine yüzde50

-Tarımsal mekanizasyon için yüzde75

-Tarımsal ürünlerin işlenmesine yüzde50

-Arazi alımları için yüzde25

-Soğuk hava depoları için yüzde50

-Lisanslı depoculuk yatırımlarına yüzde50

-Seraların modenizasyonu için yüzde50

-75bin TL’ye kadar traktör kredisi çekmek isteyen çiftçilere yüzde50, 75bin TL üstü için yüzde25

Faizsiz kredi çekilebilecek sektörlerde şunlardır;

-Sütçü, etçi ve kombine sığır yetiştirmek isteyen çiftçiler

-100bin TL’ye kadar yaygın hayvansal üretim

-Yurt içi sertifikalı fide üretimi

-Moden basınclı sulama sistemleri

Bu sektörler için kredilerde Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi aracılığı ile çiftçilere verilecektir. Kredi başvurusu kabul edilen tüm çiftçiler belirlenen faiz oranlarında yararlanabilir.

Başvuru yapan kişinin belirlenen niteliklere sahip olması halindeyse yukarıdaki faiz indirimlerine ek olarak %10 faiz indiriminden de yararlanabilecekler.

Ek %10 faiz indiriminden yararlanacak kişiler şunlardır;

-18-40 yaşları arasında olmak

-18 yaş üstü kadın girişimci olmak(üst yaş sınırı yok)

-Kendi yemini üreten ve kendi merasını kullanan çiftçiler

-Atıl işletme alımları

-İyi tarım uygulamalarından yararlanmak için

-Yurtiçinde doğan hayvan alımları

100 bin TL faizsiz hayvan kredisi başvuru şartları nelerdir?

100bin TL faizsiz hayvan kredisi başvurusunda bulunmak isteyenlerin uyması gereken şartlar şunlardır;

-Vergi dairesinden alınan ‘Borcu Yoktur’ yazısı

-Başvuru sahibine ait hayvan işletme belgesi(Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Belgesi)

-En az 2 kişi kefil

-Taşınmaz ipotek(ilk kez kredi çekecek çiftçiden istenecektir)

-Başvuran kişinin üzerine kayıtlı hayvanların küpe numaraları

Ziraat Bankası, ayrıca kredi basvurusunda bulunan çiftçilerin Findeks kredi puanlarınıda dikkate alınmaktadır. Daha önce bu krediye başvuruda bulunmuş ve yüksek tutarda kredi almış kişiler, bu krediden yararlanamaz. Ziraat Bankası, gerekli duyduğu taktirde başvuran kişiden ipotek göstermesinide isteyebiliyor.

İpotek şartı gerektiğinde banka, başvuran kişinin adresine eksper, gönderilmektedir. Eksperin de kredi basvurusunun onaylanmasına engel olacak bir durumun olmadıgını bankaya raporlaması durumunda başvuru tarihinden en fazla üç iş günü sonra kişinin kredi isteği olumlu sonuçlanmaktadır. Bununla beraber banka borcunu ödememiş olanlara, kredi notu düşük olanların kredi alması zorlaşmaktadır.

Banka, basvuran çiftciye kredi verilip verilmeyeceği değerlendirmesi yaparken bazı kriterleride dikkate alabiliyor. Bu kriterler şöyle;

-Alınacak hayvanın cinsi

-Hayvanın küpe numarası ile beraber HAYBİS sisteminde yer alıp almadığı

-Hayvanın yaşı ve doğum miktarı

-Hayvan alım sayısının hangi miktarda olacağı

Bu gibi kriterlerde başvuruların kabul edilip edilmemesi sonucunda dikkate alınıyor.

Ziraat Bankası 100bin TL faizsiz hayvan kredisi başvurusunda istenen belgeler nelerdir?

Ziraat Bankası, başvuruda bulunan çiftçilerden istediği belgeler şunlardır;

-T.C. kimlik kartı yada nüfus cüzdanı fotokopi

-İpotek için tarla, taşınmaz tapuları ve teminat belgeler

-ÇKS belgesi

-Başvuru sahibi işletme sahibi ise işletmeye ait son üç yılın bilanço belgeleri

100 Bin TL faizsiz hayvan kredisi faiz oranları

Çekilen kredinin vadesi ve faiz oranı, kredi tutarına ve faaliyet gösterilen sektöre göre değişebilmektedir. Genel olarak hayvan kredisi, beş sene vade ile üç ayda bir ödemeli verilsede bazı alanlarda kredi vadesi, yedi seneye kadar uzayabilmektedir. yedi sene vadeli kredilerde çiftciler, ilk iki sene herhangi bir ödeme yapmazken iki senenin ardından kredi taksitlerini ödüyorlar. Kısacası iki sene ertelemeli 5 senelik kredi çekilebiliyor.

Başvuruda bulunan çiftciye bankanın vereceği kredi tutarı ve uygulanan faiz oranı, çiftcinin mali gücüne, kefillerine, Findeks kredi puanına ve ipotek gösterip göstermediğine göre farklılık göstermektedir.

Ziraat Bankası tarafından aylık yüzde0.20, yüzde0.41 yada yüzde0.62 oranlarında hayvan kredisi faizi uygulayabiliyor.