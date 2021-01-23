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30 bin lira köye dönüş hibe kredisi nasıl alınır? Gerekli şartlar nelerdir?

Köye dönerek tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet göstermek isteyen kişilere 30 bin lira köye dönüş hibe kredisi verilmektedir. 30 bin lira köye dönüş hibe kredisinin nasıl alınacağını ve gerekli şartları sizler için araştırdık.

23 Ocak 2021 Cumartesi 22:07
30 bin lira köye dönüş hibe kredisi nasıl alınır? Gerekli şartlar nelerdir?
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Köyüne dönerek tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren vatandaşlara devlet tarafından 30 bin lira ‘Köye Dönüş Hibesi’ verilmektedir. 2021 yılı içerisinde de devam eden hibe desteği, geri ödemesiz olup köye dönüş şartı aranmıyor. Projesini teslim eden vatandaşlara köye dönüş hibesi desteği sağlanıyor.

Köye dönüş hibesi hangi sektörlere veriliyor?

Hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren üretici ve çiftçilere hayvancılık alanlarına göre köye dönüş kredisi ve hibesi verilmektedir. Bu sektörler ve hibe miktarları şu şekildedir;

-Küçükbaş koyun ve keçi almak için 30.000 TL hibe,

-Büyükbaş sığır, manda, gebe düve ce inek alımı için 30.000 TL kköye dönüş kredisi,

-Tavuk çiftliği kurmak için salma tavukçuluk ile hindi, ördek kaz almak için köye dönüş kredisi,

-Diğer kümes hayvanı yetiştiriciliği faaliyetleri için 30.000 TL köye dönme kredisi,

-Kapama meyve bahçelerine,

-Her cins ve türden fidan, fide ve bahçe süs bitkisi yetiştiriciliğine,

-Kültür mantarı yetiştiriciliğine,

-Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine,

-Seracılık ile uğraşan çiftçilere 30.000 TL köye dönüş hibesi verilmektedir.

Köye dönüş hibesi ve kredisinin 2021 yılında da devam edeceği bildirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 300 koyun ve 250 bin düve projesi için köye dönüş yapmak isteyenlere değil köyde yaşayan ve çiftçilik yaparak hayvan sayısını çoğaltmak isteyen kişilere verileceği belirtildi.

Ziraat Bankası sıfır faizli 300 koyun ve 250 bin düve projesi kredisi

Ziraat Bankası tarafından verilen sıfır faizli 300 koyun ve 250 bin düve projesi kredileri devam ediyor. Kredi için başvuru şartları şu şekildedir:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-18-41 yaş aralığında olmak,

-Okur yazar olmak,

-Herhangi bir işte çalışmıyor olmak,

-Açıköğretim haricinde herhangi bir okulda aktif öğrenci olmamak,

-Esnaf ve sanatkar olmamak,

-KDV, basit ve gerçek usulde vergi mükellefi olmamak,

-Bu proje ile diğer hibe programlarından yararlanmamış olmak,

-Erkekler için askerlik görevlerini tamamlamış olmaları ve denetimli serbestliği olmaması şartı aranmaktadır.

Yukarıda bahsi geçen şartları taşıyorsanız 30 bin lira köye dönüş kredisinden faydalanabilirsiniz. Ancak bu şartlar projeye başvuracak kişilerin eşleri için de geçerlidir. Kişinin eşinin de aktif öğrenci olmaması, herhangi bir işte çalışmıyor olması gerekmektedir. hibe almak isteyen kişilerin daha önce başvuru yaparak hibe almaya hak kazanmış ancak taahhütnameyi imzalamamış olmaları halinde tekrar hibe alamazlar. Bakanlık tarafından sözleşmesi iptal edilmiş olanların da hibeden yararlanma hakları bulunmamaktadır.

Hayvancılık faaliyetleri için kişilerin sağlaması gereken bazı şartlar gerekmektedir. Bu şartlar şöyle sıralanır:

-Küçükbaş hayvancılık için hibe başvurusu yapanların 50 baştan fazla,

-Büyükbaş hayvancılık için 15 baştan fazla hayvanı olmaması gerekmektedir.

-Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi yapacak olan kişilerin 50’den gazla arılı kovanı olmaması,

-Arı ürünlerini üretim yapacak olanların ise en az 50 arılı kovanları olması ve arıların TAB sistemine kaydettirilmesi şartı aranmaktadır.

Köye dönüş hibesi ve kredisi için gerekli belgeler nelerdir?

Hibeden yararlanmak için ilk olarak Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne dilekçe yazılmalıdır. Daha sonra genç proje destek programına katılarak kriter formu doldurulmalıdır. Bunun yanında değerlendirme kriter tablosu da hazırlanmalıdır. Bu evraklar haricinde talep edilen diğer belgeler şunlardır:

-SGK’dan alınan çalışmadığınızı beyan eden belge,

-Kimlik belgesi fotokopisi,

-Varsa proje yerinin tapu belgeleri,

-Varsa proje ile ilgili eğitim belgesi,

-Coğrafi işaret tescil belgesi (zorunlu değil),

-Okur yazarlık belgesi ya da diploma,

-İkametgah belgesii,

-Projenin yapıldığı yere ait kira sözleşmesi ya da tapu gerekmektedir.

Bu evrakları teslim etmeden önce kişinin genç çiftçi sistemine üye olması ve sistem üzerinde yer alan bilgileri doldurmalıdır.

Genç çiftçi sistemi ön başvuru

Genç çiftçi sistemine ön kayıt yaptırmak için öncelikle https://gencciftci.tarim.gov.tr/Account/UyeOl adresine giriş yapın.

Açılan sayfada yer alan bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurun.

Proje bilgilerini doldurun.

Proje aşamasından sonra gider kalemlerinde tutar 30.000 TL olmaktadır.

Projeyi sisteme girdikten sonra arazi bilgilerinin kaydedilmesi gerekiyor.

Arazi bilgilerini girdikten sonra ön başvuru aşaması tamamlanmış olacaktır.



Son Güncelleme: 23.01.2021 22:07
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Anahtar Kelimeler:
Köye Dönüş HibesiZiraat BankasıTarım Ve Orman BakanlığıKredi
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