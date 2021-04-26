3 yeni kripto para Binance üzerinden listeleniyor

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olarak kabul edilen global borsa Binance, kripto para piyasasını takip eden insanlara müjdeli haberi verdi. Binance üzerinden 3 farklı coin çok yakında listelenmeye başlayacak.

Binance üzerinden 3 farklı coin çok yakın bir zamanda listelenmeye başlıyor. Apple, Microstrategy ve Microsoft, çok yakın bir zamanda global borsaların başında gelen Binance üzerinden müşterilere satışa çıkarılacak.

Binance, önce kripto para ve Bitcoin borsalarından biri olarak kabul edilmektedir. Daha önce Coinbase ve Tesla coinleri yayınlanmıştı. Microstrategy 26 Nisan’da listeleyecek. Apple 28 Nisan’da listeleyecek. Microsoft 30 Nisan’da listeleyecek. Bu tokenler, hisse senedi tokeni olarak satışa çıkacak ve fiziki varlığı olan tokenler olarak dikkat çekmektedir.