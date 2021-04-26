İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili paylaşımlarında 'aşk kurları!'
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili...
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak Yılmaz
Son Dakika
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak...

3 yeni kripto para Binance üzerinden listeleniyor

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance müjdeyi verdi. 3 farklı coin ilk kez listelenecek.

26 Nisan 2021 Pazartesi 14:16
3 yeni kripto para Binance üzerinden listeleniyor
Takip Et:

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olarak kabul edilen global borsa Binance, kripto para piyasasını takip eden insanlara müjdeli haberi verdi. Binance üzerinden 3 farklı coin çok yakında listelenmeye başlayacak.

Binance üzerinden 3 farklı coin çok yakın bir zamanda listelenmeye başlıyor. Apple, Microstrategy ve Microsoft, çok yakın bir zamanda global borsaların başında gelen Binance üzerinden müşterilere satışa çıkarılacak.

Binance, önce kripto para ve Bitcoin borsalarından biri olarak kabul edilmektedir. Daha önce Coinbase ve Tesla coinleri yayınlanmıştı. Microstrategy 26 Nisan’da listeleyecek. Apple 28 Nisan’da listeleyecek. Microsoft 30 Nisan’da listeleyecek. Bu tokenler, hisse senedi tokeni olarak satışa çıkacak ve fiziki varlığı olan tokenler olarak dikkat çekmektedir.




Son Güncelleme: 26.04.2021 14:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BinanceKripto
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aydem Yenilenebilir Enerji halka arzı bitti! Aydem Enerji'nin borsa kodu nedir?
Aydem Yenilenebilir Enerji halka arzı bitti! Aydem Enerji'nin borsa kodu nedir?
BtcTurk sahibi kimdir? BTCTurk ne zaman kuruldu? BTC Turk güvenilir mi?
BtcTurk sahibi kimdir? BTCTurk ne zaman kuruldu? BTC Turk güvenilir mi?
Kripto para mağdurları parasını geri alabilecek mi, nasıl geri alabilir?
Kripto para mağdurları parasını geri alabilecek mi, nasıl geri alabilir?
Bu teklifler başka yerde yok!
Bu teklifler başka yerde yok!
Sistemkoin ne oldu, kapandı mı? Sistemkoin sahibi kimdir?
Sistemkoin ne oldu, kapandı mı? Sistemkoin sahibi kimdir?
Bitay çöktü mü, battı mı? Bitay sahibi kimdir?
Bitay çöktü mü, battı mı? Bitay sahibi kimdir?

Popüler Haberler

Gelinim Mutfakta Gönül ve kayınvalidesi Yüksel kimdir? Yeni yarışmacılar Gönül ve Yüksel hakkında bilgiler
2021 Oscar Ödülleri kazananlar listesi
Aydem Yenilenebilir Enerji halka arzı bitti! Aydem Enerji'nin borsa kodu nedir?
Survivor Anıl Berk Baki kimdir? Anıl Berk Baki kaç yaşında ve nereli
Portakal Kabuğu Yağının Saça faydaları ve saça uygulama aşaması
Sen Hiç Aya Gittin Mi? filminin konusu ve oyuncuları
Süper Lig 2021 Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kalan maçları ve BJK, FB ve GS puan durumu
Ramazan Bayramı arefe günü ne zaman? 2021 arefe hangi gün?
Koruyucu aile maaşları ne kadar? 2021 Koruyucu aile olma şartları ve maaşları
İkili averaj nedir? 2'li averaj nasıl hesaplanır? Süper Lig'de hangi averaj var? İkili averaj mı, genel averaj mı?
Trabzonspor Fatih Karagümrük Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Trabzon Karagümrük Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Acemi Anneler dizisi Hayat kimdir? Cansın Yılmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Türkan Hanım'ın Konağı dizisi Güliz’i kim canlandırıyor? Seyhan Taşdemir'in biyografisi
En yüksek trafik cezası ne kadar? 2021 trafik cezaları
Payitaht Abdülhamid dizisi İzak Fernandez karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Cansu Fırıncı kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Nisan 2021 En uygun faiz veren banka faiz oranları ve şartları
3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyetini kimler yapabilir? Diyet bitince nasıl beslenilmelidir?
Boşanma dilekçesi nereye yazılır? 2021 Boşanma dilekçelerinde istenilen ekler
HGS bakiye ve borç sorgulama 2021
İstenmeyen numaradan çağrı ve sms almayı nasıl engelleyebiliriz? 2021
TJK 26 Nisan 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.