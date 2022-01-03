İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Diyanet İşlerinin açtığı 'rakı' davasına ret kararı geldi!
Son Dakika
Diyanet İşlerinin açtığı 'rakı' davasına...
73 yaşında gelen ikinci bahar! Erman Toroğlu dünya evine girdi..
Son Dakika
73 yaşında gelen ikinci bahar!...
Galatasaray'ın file bekçisi Muslera'nın sözleşmesinin feshedileceği iddia edildi!
Son Dakika
Galatasaray'ın file bekçisi Muslera'nın sözleşmesinin...
Elektriğe yüzde 125 ve doğal gaza yüzde 25 yeni yıl zammı!
Son Dakika
Elektriğe yüzde 125 ve doğal...

3 Ocak 2022 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi! Ocak 2022 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 2022 Ocak evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı?

evde bakım maaşı yatan iller listesi! evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı? hakkında okurlarımız tarafından merak edilen birçok sıcak gelişme gündeme gelmeye devam ediyor. Bu sıcak gelişmelere yer verdiğimiz 03.01.2022 tarihli haberimizi okuyarak, tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

03 Ocak 2022 Pazartesi 00:01
3 Ocak 2022 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi! Ocak 2022 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 2022 Ocak evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı?
Takip Et:

Ülkemizde binlerce yaşlı, bakıma muhtaç, hasta ve engelli vatandaşlarımız bulunmaktadır. Devlet tarafından hasta, yaşlı, bakıma muhtaç, engelli vatandaşlarımız için hizmet verilmekte ve destek olunmaktadır. Bu vatandaşlarımıza her ay maddi destek verilmektedir. Bu maddi destekler sayesinde engelli, yaşlı, bakıma muhtaç vatandaşlarımız rahat bir yaşam sürmektedirler. Bu yardımlar bir çok vatandaşlarımız tarafından oldukça önem arz etmektedir. Alınan yardımla birlikte bu desteklerin ne zaman yatırıldığı ve nereden başvuru yapılması gerektiği konusunda vatandaşlar tarafından merak edilemktedir ve araştırılmaktadır. Siz değerli okurlarımız için; 2022 Ocak ayında hangi illerde ücretlerin yatırılıp yatırılmadığını, devlet tarafından verilmeye devam eden bu destekten yararlanılması için ne gibi gerekli şartların arandığına ve başvuru koşullarının neler olduğundan bahsettik. 

3 Ocak 2022 Pazartesi ayında evde bakım aylığı yatan iller

3 Ocak 2022 Pazartesi günü itibariyle ülkemizde evde bakım maaşı yatırılan illerin listesi belli oldu.  Evde bakım maaşları yatan illerin isimlerine haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

3 Ocak 2022 Pazartesi günü itibariyle ödeme yapılan şehirler güncel listesi

1- Tokat 2- ————- 3- ————-
4- 5- 6-
7- 8- 9-
10- 11- 12-
13- 14- 15-
16- 17- 18-
19- 20- 21-
22- 23- 24-
25- 26- 27-
28- 29- 30-
31- 32- 33-
34- 35- 36-
37- 38- 39-
40- 41- 42-
43- 44- 45-
46- 47- 48-
49-  

E-devlet Ocak 2022 ayında evde bakım parası sorgulamaE-devlet sisteminden giriş yaparak sorgulama yapabilirsiniz. Sistemden 'Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama' arama yapılarak bilgiye ulaşmış olursunuz.

Bakım parası sorgulaması e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Bunun dışında Başka bir yoldan da bilgiye sahip olabilirsiniz. BAKIYE yaz 4747' ye gönder ve Ziraat Bankası size SMS ile bilgilendirme yapacaktır.

E-Devlet bakım parası sorgulama ekranı için tıklayınız.

Ocak 2022 yılı evde bakım ücreti

Ocak 2022 yılı zamlı maaşlar Haziran ayında yatacaktır. 2021 ilk altı ay için evde bakım ücreti 1657,86 TL'dir. 1 Haziran- 30 Haziran 2021  1657,86 TL'dir. Hesaplarınıza Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında ücretler 1657,86 TL yatacaktır. 01 Haziran 2021 tarihi ve 30 Haziran 2021 tarihinde evde bakım ücretleri hanede kişi başına düşen gelir aylık gelir sınırı 1705,06 TL olmuştur.

2022 Ocak ayı evde bakım ücreti alma gereklilikleri

Bakıma muhtaç olması gerekir.

Ağır engelli olduğuna dair sağlık raporu

Aylık net gelir 2/3'ünden fazla olmamalıdır.

2022 evde bakım ücreti alması için gereken evraklar

Ağır engelli onaylı sağlık raporunun fotokopisi

Engelli bireyin ve bakacak olan kişinin kimlik fotokopisi

Engelli bireyin 2 adet vesikalık fotoğrafı

Engelli kişinin eğitim durumunu belirten belge

Muhtarlıktan alınana haneye ait kimlik bildirim fonu

Gelir durumu beyan belgesi, emekli ya da çalışan kişilerin maaş bordroları

Engelli kişinin annesi, babası boşanmış ise boşnma kararına ait belgenin fotokopisi

Engelli kişinin vasisi varsa, vasi atanmasına karşı mahkemenin kararı

Engelli kişinin veya ilesinin varsa tapu veya ruhsat fotokopileri

Evde bakım ücretinden kimler faydalanabilirler?

Aylıktan faydalanacak kişinin, engelli vatandaş ile arasında kan bağı bulunması gerekir. Kan bağı olmayan kişilerin mahkemeye başvurarak mahkeme tarafından bakıcıya maaş vermektedir. Bakacak olan kişinin engelli vatandaş ile aynı evde oturmaları gerekmektedir. 24 saat içindeki engelli kişinin ihtiyaçlarını gidermesi gerekmektedir. Bir bakıcı en az 2 engelli vatandaşa bakabilir.

Sağlık raporu yenilenmesi

Evde bakım ücretlerinin kesilmemesi için 1-2 senelik verilen sağlık raporlarını yenilemeleri gerekir. Bitiş tarihinden itibaren geçerli olması için yenilenmesi lazım. Fotokopilerinde Aile Sosyal Politikalar İl ya da İlçe Müdürlüğüne verilmelidir.


Son Güncelleme: 03.01.2022 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
8 EkimBakım Maaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe kredi kartı veren bankalar hangileri? Fenerbahçe kredi kartı başvuru şartları
Fenerbahçe kredi kartı veren bankalar hangileri? Fenerbahçe kredi kartı başvuru şartları
SGK 03 işten ayrılış kodu nedir? SGK işten ayrılış nedeni öğrenme
SGK 03 işten ayrılış kodu nedir? SGK işten ayrılış nedeni öğrenme
Çiftçi Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?
Çiftçi Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?
Belediyelerin verdiği nakit yardım parasının şartları nedir, nasıl alınır?
Belediyelerin verdiği nakit yardım parasının şartları nedir, nasıl alınır?
İşe yönlendirme ve başlama yardımı nedir, nasıl alınır?
İşe yönlendirme ve başlama yardımı nedir, nasıl alınır?
EİKP ödemesi nedir? Kimler EİKP ödemesi alabilir?
EİKP ödemesi nedir? Kimler EİKP ödemesi alabilir?

Popüler Haberler

Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 3 Ocak 2022 Pazartesi Instagram giriş sorunu
3 Ocak 2022 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi! Ocak 2022 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 2022 Ocak evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 3 Ocak 2022 Pazartesi
Fenerbahçe kredi kartı veren bankalar hangileri? Fenerbahçe kredi kartı başvuru şartları
Netflix - Alpha filmi konusu ve fragmanı
Gunpowder Milkshake filminin konusu nedir? Gunpowder Milkshake film yorumları
SED Okul Yardım Parası nedir? SED Okul Yardım Parası kimler faydalanır?
Whatever It Takes filminin konusu nedir? Filmin incelemesi ve yorumu
Netflix Valeria dizisi konusu nedir? Valeria dizisi oyuncuları ve yorumlar
Netflix'in Trol Avcıları Titanlar Yükseliyor film konusu nedir?
E-Devlet 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? 500 TL bayram harçlığı haberleri doğru mu?
Emekliler PTT aracılığıyla Emeklilere 60 ay vadeli düşük faizli kredi
2021 yılının en iyi 5 sanal gerçeklik gözlüğü hangileri?
Sağlık Sigortası nedir? Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir? Seyahat sağlık sigortası nedir?
Rüyada köpek ısırması neye yorumlanır ?
Çanakkale Belediyesi yardım başvurusu ve sorgulama nasıl yapılır?
Sosyal ve Ekonomik Destek yardımları yattı mı? Sorgulama ve başvuru formu
Netflix The Movies That Made Us dizisi konusu nedir?
Netflix Bartkowiak film konusu ve yorumu
3 Ocak 2022 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 3 Ocak Pazartesi at yarışı programı
EİKP ödemesi nedir? Kimler EİKP ödemesi alabilir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.