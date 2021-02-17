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3. faz pandemi ödemeleri ile htiyacı olana 1.000 TL! Başvuru yapan parasını alıyor!

Pandemi süreciyle birlikte devlet destekli bir çok yardım ihtiyacı olan vatandaşlara yapıldı. Bu desteklerin biri de ihtiyaç sahibi aileler için sosyal yardımlar. 3. Faz ödemeleri ile ihtiyacı olan vatandaşlara 1.000 TL pandemi yardım parası verilmektedir. 3.Faz ödemeleri için başvuru yapan 1.000 TL parayı alıyor. İşte detaylar…

17 Şubat 2021 Çarşamba 17:05
3. faz pandemi ödemeleri ile htiyacı olana 1.000 TL! Başvuru yapan parasını alıyor!
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Pandemi sürecinde devlet destekli olarak ödenen yardımlarda ilk iki fazda 4,4 milyon haneye 1.000 TL yardım yapıldı. Beklenen 3. Faz yardımı başvurularına ise başlandı. Sosyal yardımdan yararlanmak isteyenler e-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. Pandemi sürecinde ihtiyacı olan ailelere yardım başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir, başvuruda neler dikkate alınır? Haberimizde…

Sosyal yardım parasından nasıl yararlanılır

Sosyal yardım için ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler. T.C kimlik numaranızın son rakamına göre e-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapabileceksiniz. T.C kimlik numarasının son hanesine göre yapılan başvuru sebebi ise online olarak gerçekleştirilen başvuruda yoğunluk olmaması adına, T.C kimlik numarasının son rakamı 0 olan vatandaşlar Pazartesi, 2 olanlar Salı, 4 olanlar Çarşamba, 6 olanlar Perşembe ve 8 olan vatandaşlar Cuma günleri sosyal yardım için başvuru işlemi yapabilecekler. Hafta sonları ise başvuru herkese açık olacaktır. 

Başvuru sorgulama işlemi

e-Devlet üzerinden yapılan başvurular yine e-devlet üzerinden takip edilecektir. Sosyal yardım değerlendirmesinde yapılan değerlendirmede kişi yerine hane baz alınarak yapılacaktır. Belirtilen şartların sağlanması durumunda başvuru yapan kişi, başvuru formunda belirtmiş olduğu ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda değerlendirilmesi için bilgileri iletiliyor. 

Eğer 1.000 TL yardım almaya hak kazandıysanız başvuru esnasında formda yer alan İBAN bilgileri kısmında İBAN belirttiyseniz ödemeler hesabınıza yapılacaktır. İBAN bilgisi girmediyseniz PTT aracılığıyla ödemeler yapılacaktır. 

1.000 TL sosyal yardım başvurusu için gereken şartlar neler?

Düzenli bir geliri olmayan vatandaşlara, günlük olarak yevmiye ile çalışıp işsiz kalanlara ve geliri olmayan kişiler başvuru yapabilecek. Başvuru için her haneden bir kişinin başvuru yapması yeterli olacaktır.

Düzenli geliri olan kamu işçileri, memurlar, emekliler ve kısa çalışma ödeneği alan vatandaşlar bu yardımdan faydalanamayacaklar. Daha önceden verilen 1.000 TL yardımından yararlanan vatandaşlar da yararlanamayacak. Yardımdan faydalanabilmek için ilk kez başvuru yapılması gerekiyor. 

Başvuruda dikkat edilen hususlar neler?

'Çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız işyerindeki durumunuz nedir? 'Aylık toplam geliriniz ne kadar?', 'Kiracı mısınız? Kiranız ne kadar?', 'Su, elektrik ve doğalgaz faturanız kaç lira?' gibi kriterler göz önünde bulundurularak kapsamlı sorular yöneltiliyor. Ödemeleri ise, yapılan incelemeler sonucunda ihtiyacı olan vatandaşlara ödemeleri yapılıyor.

 

 



Son Güncelleme: 17.02.2021 17:05
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