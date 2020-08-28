3 farklı bankadan 50 bin lira değerinde anında kefilsiz kredi

İhtiyacınızın olması durumunda bazı bankalardan gün içinde alabileceğiniz 50 bin Türk Lirası değerinde krediler mevcut. Bankalar ihtiyaç sahibi müşterilerinden gelir belgesi isteyip kredi başvurusunu tamamlıyor. Bazı bankalar ise gelir belgesine dahi ihtiyaç duymadan sadece kimliğiniz ile gittiğiniz takdirde size kredi verebiliyorlar. Bazı bankalar ise intenet bankacılığı üzerinden vatandaşlara online olarak kredi desteği sağlıyor.

Kredi başvuruları için hangi şartların sağlanması gerekmekte?

Yaptığınız kredi başvuruları sizin banka notlarınıza göre değerlendirilmektedir. Kredi almanız durumunda bankanın izlediği yolları takip etmek zorunda bırakılıyorsunuz. Eğer kredi başvurusu yapmak istiyorsanız banka notunuzun minimum 1100 seviyelerinde seyretmesi lazım. Bu şartları karşıladığınız takdirde 50 bin Türk Lirası değerindeki kredilere anında ulaşmanız mümkün. Eğer bankalar tarafından icralık ya da avukatlık olmuşsanız kredilerden faydalanamıyorsunuz.

Garanti BBVA’dan 50.000 TL’lik kredi

Halkbank’dan 50.000 TL’lik kredi

Sadece Türkiye Cumhuriyeti kimliğiniz ile birlikte Garanti BBVA bankası üzerinden krediye başvurabilirsiniz. Eğer Garanti BBVA’nın istediği şartları karşılayabiliyor iseniz 50 bin Türk Lirası değerindeki krediyi 5 yıl vade ile gün içerisinde teslim alabilirsiniz. Banka notunuz ile birlikte minimum 6 aylık sigortanız olması durumunda kredi başvurusu yapabilmektesiniz. Eğer intenet bankacılığı üzerinden kredi çekmek istiyorsanız bu kredi tutarı 50 bin liradan 15 bin liraya düşüyor. Fakat bir Garanti BBVA şubesine gittiğiniz takdirde ise 50 bin liralık krediden faydalanabilirsiniz.

Kamu bankası olarak da bilinen Halkbank ile hızlı başvuru kolaylığı mevcut durumda. Eğer Halkbank’ın istediği şartları karşılayabiliyorsanız az faiz oranları ile 5 yıla kadar vade seçeneği insanlara sunulmakta. Eğer kredi notunuz yüksek ise ve 6 aylık sigortanız varsa Halkbank’dan kredi alabiliyorsunuz. İntenet bankacılığı kullanarak 15 bin liraya kadar kredi çekebilirken en yakın Halkbank şubesine gittiğiniz takdirde 50 bin liraya kadar kredi çekme imkanınız var.

ING Bank’tan 50.000 TL’lik kredi

Düşük faiz oranlarıyla 50 bin lira değerinde kredi çekemniz durumunda 60 ay vade ile kredinize kavuşabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak ING Bank’a intenet bankacılığı ile ya da şubelerden kredi başvurusu yapabilmeniz mümkün kılındı. ING Bank isimli bankaya ihtiyaç kredisi için başvurmanız durumunda sadece kimliğiniz yeterli olmakta. 5 yıl vade seçeneği ile kredinizi alabiliyorsunuz. İstediğiniz takdirde de 3 ay geç olarak kredi alabilme imkanınız var. ING Bank ihtiyaç kredilerinde düşük faiz oranları ile bilinmekte. Eğer ING Bank’a kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız bankanın belli başlı şartlarına uymak zorunda kalıyorsunuz. Bu şartların başında da kredi notunuz gelmektedir. Eğer kredi notunuz 1400’ün üzerinde ise krediye başvurabilirsiniz.