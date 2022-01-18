3 Bin TL ve 5 Bin TL Esnaf Hibe Destek paketine başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında esnafa hibe destek paketlerini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok sayıdaki esnafın iki grup halinde 3bin TL ve 5bin TL karşılıksız olarak hibe desteği alacağını açıkladı.

Yapılan açıklamalara göre Türkiye’nin tüm illerindeki esnafa bu hibe destek ödemelerini alabilecekler. Yalnızca bir defa verilmesi planlanan hibe desteği iki grup şeklinde uygulanacaktır. Birinci gruptaki 235bin esnafa 5bin TL, ikinci gruptaki yaklaşık 1milyon 150bin esnafa ise 3bin TL hibe desteği sağlanacak. Bu destek ödemeleri bir kerede yapılıp ve yaklaşık olarak 1,5 milyon esnaf faydalanacak.

5 Bin TL destek ödemesi

Esnafa hibe desteğinin ilk grubunda bulunan esnafa 5bin TL destek ödemesi verilecek. Bu esnafların kahvehaneler, kafeler, pastaneler, intenet kafeler, çay bahçeleri, yurtlar, hamamlar, lunaparklar vb. 5bin TL hibe verilecek.

3 Bin TL destek ödemesi

İkinci grupta bulunan işletmelere 3bin TL destek ödemesi verilecek. Bu esnaflarda bakım, onarım, onarım, araba yıkayıcılar, müzisyenler, oyuncakçılar, güzellik uzmanları, züccaciye, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyon, tenekeciler, restoranlar, dondurmacılar, taksiciler ve minibüsler olacağı açıklandı.

Edinilen bilgilere göre hibe başvuruları intenet üzerinden ve Ticaret Bakanlığı’na yapılabilecektir. Esnaf hibe desteği başvuru işlemleriyle ilgili bilgiler Ticaret Bakanlığı tarafından duyurulacaktır.