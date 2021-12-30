3 Bankadan Mesaj Atın Kredi Alın Kampanyası Başladı

TEB mesaj ile kredi başvurusu

TEB SMS ile kolay kredi başvurusu “T.C. Kimlik numarası ”yazıp 4466’ya mesaj gönderere mümkün. Kullanım için bütün operatörler tarafından 4466’ya bir mesaj gönderilmelidir. Banka tarafından cevap, kredi başvurunuzda birkaç dakika içinde gönderilecektir. Gönderilen cevap ön onaydır. Krediyi çekmek için kimlik kartınız yada ehliyetiniz ile TEB şubelerine gitmelisiniz. SMS ile kredi başvuruları için üst limit 12.500 TL’dir.

Yapı Kredi mesaj ile kredi başvurusu

İş Bankası mesaj ile kredi başvurusu

Yapı Kredi Bankası’ndan kolay kredi başvurusu için “Kredi türü (şahsi veya şahsi)” odası “T.C.K.N” odası “Aylık geliriniz” yazıp 4411’e SMS ile mesaj göndermeniz yeterlidir. SMS ile ev kredisi yada tüketici kredisi başvurusu yspsbilirsiniz. Başvuru sonucu SMS ile bildirilir. Hücresel kredi için gönderilen mesaj önceden onaylanmıştır. Başvuruya kapsamında son 3 ay içerisinde beyanname yada ikametgah belgesi, gelir belgesi ve adres ile şubeye gitmeniz gerekmektedir.

İhtiyaç kredisi kolay başvuru için 4402’ye İş Bankası'na mesaj göndermeniz yeterli. Aralarında boşlık bulunan “Nakit”, “T.C.K.N”, “Kredi Tutarı”, “Aylık Gelir” yazarak mesaj gönderebilir ve bu şekilde başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Kredinin üst limiti 25.000 TL’dir. İsterseniz İŞCEP başvurusu, İş Bankası web sitesi, 0850724 0724 telefon şubesi, ATM’ler veya İş Bankası şubelerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz.