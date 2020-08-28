İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS lisans sınav giriş belgeleri...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...

3 Bankadan hızlı başvuru yaparak 20000 TL kredi

Günümüzde artan nakit ihtiyaçları ile beraber bankalar oldukça hızlı bir şekilde kredi vermektedirler. Bankalar tarafından sunulan hizmetler sayesinde tek tıkla, hızlı başvuru yaparak 20.000 TL kredi alınabiliyor. Hızlı kredi çekebilmek için bazı adımların takip edilmesi gerekiyor…

28 Ağustos 2020 Cuma 18:09
3 Bankadan hızlı başvuru yaparak 20000 TL kredi
Takip Et:

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte kredi çekmek artık çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Eskiden şubelere gidilmeden çekilmesi mümkün olmayan krediler artık çevrimiçi şekilde tek bir tık ile çekilebilmektedir. Son dönem içinde vatandaşların artan nakit ihtiyaçları, tek tık ile kredi çekme hizmetinden de daha çok faydalanılmasına neden olmuştur.

Kredi ihtiyacı olan vatandaşlar yerlerinden kıpırdamadan 20.000 TL kredi çekebilmektedirler. Şubelere gidilmesine gerek kalmadan çekilebilen bu kredilerden faydalanılabilmesi için yüksek kredi notuna sahip olunması gerekmektedir. Sicili temiz olan ve kredi notu yüksek olan müşteriler tek bir tık ile 20.000 TL kredi çekebilmektedirler.

Akbank Tek Tıkla 20.000 TL Kredi


Akbank müşterileri online olarak ihtiyaç kredisi çekebilmektedirler. Banka hesabına bağlı bir intenet şifresi alarak online kredi kartı başvurusu yapılabilmektedir. Sonrasında bankanın mobil uygulaması olan Akbank Direkt üzerinden de giriş yaparak işlemler oldukça hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. 20.000 TL ihtiyaç kredisine de bu uygulama üzerinden başvurabilir, onay alması halinde hesap üzerinden para çekilebilmektedir.

ING Tek Tıkla 20.000 TL Kredi

ING Bank’ın müşterisi olunması halinde intenet bankacılığı üzerinden tek tıkla 20.000 TL kredi çekilebilmektedir. Müşterilerin kredi puanlarının 1600’den çok olması halinde çok kısa bir süre içinde 60 aya kadar ulaşan vade imkanları ile 20.000 TL kredi çekilebilmektedir. Başvuruların yapılabilmesi için ING Mobil uygulamasının indirilmesi lazımdır.

Yapı Kredi Bankası 20.000 TL Kredi

Yapı Kredi Bankası üzerinden oldukça kolay bir şekilde kredi çekilebilmesi için müşterilerin banka müşterisi olması gerekmektedir. Bankanın mobil uygulamasının kullanılması koşulu ile tek bir tıkla 20.000 TL ihtiyaç kredisi verilmektedir. 60 aya kadar ulaşan vade imkanları ile verilen kredilere başvuru yapılması ardından onay almasıyla paralar direkt olarak kişilerin hesaplarına aktarılmaktadır.



Son Güncelleme: 28.08.2020 18:09
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!

Popüler Haberler

3 Bankadan hızlı başvuru yaparak 20000 TL kredi
BMW X1 fiziksel ve teknik özellikleri nelerdir? 2020 BMW X1 satış fiyatı listesi
Asuman'la Sevgili Dünürüm program başvuruları nereden, nasıl yapılacak? İletişim ve whatapp numarası
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 28 Ağustos 2020 Cuma E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Günlük burç yorumları 29 Ağustos 2020 Cumartesi - Burçları bekleyen aşk, ekonomi, aile ve sağlık konuları
2020 Kurumlar vergisi nedir, nasıl hesaplanır? 2020 Kurumlar vergisi oranı
Mahkemelik olmak polis olmaya engel mi, bekçi olunabilir mi? 2020 sabıkası olan biri polis yada bekçi olabilir mi?
Kaymakamlık yardımı nasıl alınır? Muhtaç ailelere 500 - 800 TL arasında nakit ödeme
Elveda SSK Ferhan Şensoy pdf olarak var mı?
İşkur Sosyal Çalışma programı nedir? 2020 İŞKUR Sosyal Çalışma Programı başvurusu şartları ve çalışma saatleri
Süperlig'de Puan Durumu ne? Küme Düşen Takımlar Belli Oldu Mu? Erzurumspor Lig'den Düştü mü?
Fester Abdü hapse girecek mi? Deli Mi kanalı sahibine yargılanacak mı? cezası ne olacak?
Dengi Dengine Final mi Yaptı? Neden Bitti? 10 Haziran Dengi Dengine Neden Yok?
Pik noktası nedir, ne anlama geliyor? Koronavirüs pik yapması ne demek?
25. Dönem POMEM Polis Başvuruları ne zaman başlayacak? 2019 POMEM Polis alımı şartları
MEB hangi liselerde boş kontenjan bulunuyor? 2020 MEB Lise boş kontenjan sorgulama
Avukat Ünal Işık kimdir? Genç kıza kendi ofisinde tecavüz etmeye kalkıştığı iddia edilen Avukat kimdir?
Fenerbahçe Youtube Katıl nedir, nasıl yapılır? FB Youtube katıl ücretleri ve başvuru adresi
Wordpress siteler için olmazsa olmaz eklentiler
Borç kapatma kredisi nasıl alınır? Borç kapatma kredisi veren bankalar ve şartları
SGK hangi şartlarda askerlik borçlanması yapılır? 2020 kaç gün askerlik borçlanması yapabilirim?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.