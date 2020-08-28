3 Bankadan hızlı başvuru yaparak 20000 TL kredi

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte kredi çekmek artık çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Eskiden şubelere gidilmeden çekilmesi mümkün olmayan krediler artık çevrimiçi şekilde tek bir tık ile çekilebilmektedir. Son dönem içinde vatandaşların artan nakit ihtiyaçları, tek tık ile kredi çekme hizmetinden de daha çok faydalanılmasına neden olmuştur.

Kredi ihtiyacı olan vatandaşlar yerlerinden kıpırdamadan 20.000 TL kredi çekebilmektedirler. Şubelere gidilmesine gerek kalmadan çekilebilen bu kredilerden faydalanılabilmesi için yüksek kredi notuna sahip olunması gerekmektedir. Sicili temiz olan ve kredi notu yüksek olan müşteriler tek bir tık ile 20.000 TL kredi çekebilmektedirler.

Akbank Tek Tıkla 20.000 TL Kredi

ING Tek Tıkla 20.000 TL Kredi

Akbank müşterileri online olarak ihtiyaç kredisi çekebilmektedirler. Banka hesabına bağlı bir intenet şifresi alarak online kredi kartı başvurusu yapılabilmektedir. Sonrasında bankanın mobil uygulaması olan Akbank Direkt üzerinden de giriş yaparak işlemler oldukça hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. 20.000 TL ihtiyaç kredisine de bu uygulama üzerinden başvurabilir, onay alması halinde hesap üzerinden para çekilebilmektedir.

ING Bank’ın müşterisi olunması halinde intenet bankacılığı üzerinden tek tıkla 20.000 TL kredi çekilebilmektedir. Müşterilerin kredi puanlarının 1600’den çok olması halinde çok kısa bir süre içinde 60 aya kadar ulaşan vade imkanları ile 20.000 TL kredi çekilebilmektedir. Başvuruların yapılabilmesi için ING Mobil uygulamasının indirilmesi lazımdır.

Yapı Kredi Bankası 20.000 TL Kredi

Yapı Kredi Bankası üzerinden oldukça kolay bir şekilde kredi çekilebilmesi için müşterilerin banka müşterisi olması gerekmektedir. Bankanın mobil uygulamasının kullanılması koşulu ile tek bir tıkla 20.000 TL ihtiyaç kredisi verilmektedir. 60 aya kadar ulaşan vade imkanları ile verilen kredilere başvuru yapılması ardından onay almasıyla paralar direkt olarak kişilerin hesaplarına aktarılmaktadır.