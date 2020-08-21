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3 Bankadan 20.000 TL gelir belgesiz emekli kredisi

Pandemi sürecinden dolayı vatandaşlarımızı rahatlatmak için çeşitli fırsatlar sunan bankalar bu kez emeklilere 20.000 TL gelir belgesiz kredi duyurusu yayınlıyor. Emekli vatandaşlarımız gelir belgesiz 20.000 TL krediyi hangi bankaların verdiğini merak ediyor.

21 Ağustos 2020 Cuma 17:45
3 Bankadan 20.000 TL gelir belgesiz emekli kredisi
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Covid-19 salgını en çok ekonomimizi etkiledi. Salgının ekonomik etkilerini kırmak ve vatandaşlarımızı bu süreçte rahatlatmak için çeşitli kampanyalar sunan bankalar bu kez emeklilere 20.000 TL gelir belgesiz kredi duyurusu yayınlıyor. Emekli vatandaşlarımız gelir belgesiz 20.000 TL krediyi hangi bankaların verdiğini merak ediyor. Emeklilere 20.000 TL gelir belgesiz kredi veren bankaları sizler için araştırdık.

Bankalar emeklilere 20.000 TL gelir belgesiz kredi imkanı tanıyor. Vatandaşlarımız emeklilere 20.000 TL gelir belgesiz krediyi hangi bankaların verdiğini, başvuru şartlarını, yaş şartını merak etmektedir. Hazırladığımız bu haberde merak ettiğini tüm soruların yanıtlarını vereceğiz.


Emekli vatandaşlarımız genel olarak maaş aldıkları bankalardan kredi çekmektedirler. Ancak zaman zaman başka bankalardan da kredi alabilmektedirler. Bazı bankalar emeklilere 20.000 TL gelir belgesiz kredi duyurusu yayınlıyor. Bu yazımızda hangi bankaların emeklilere 20.000 TL gelir belgesiz kredi duyurusu yaptığını açıklayacağız. Bu krediyi alabilmek için 70 yaşını tamamlamış olmamanız gerekmektedir. Yani bu krediyi 70 yaşına kadar kullanma hakkınız vardır. Yaşı 70’ten büyük olan vatandaşların bu krediden yararlanabilmeleri için maaşlarını o bankaya taşımaları gerekmektedir. Ayrıca emekli maaşınızı aldığınız bankadan da her zaman kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Akbank Direkt 20.000 TL Emekli Kredisi

Akbank, emeklilere çeşitli fırsatlar sunan bankaların başında gelmektedir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden, şubeye gitmeden, herhangi bir belge vermeden ve hatta imza atmadan 20.000 TL kredi alma imkanına sahip olursunuz. Bundan yararlanabilmek için intenet bankacılığı hesabınızın olması gerekmektedir. Öncelikle intenet bankacılığı şifresi alarak Akbank Direkt uygulaması üzerinden krediye başvuruda bulunabilirsiniz. Kredi notunuza göre krediniz onaylanacaktır. Ayrıca kredinin faiz oranı da yine kredi notunuza göre belirlenecektir. Krediniz onaylandığı an hemen hesabınıza aktarılacaktır.

Aktifbank 20.000 TL Emekli Kredisi

Aktifbank, genel olarak kredi notu düşük olan vatandaşlarımıza kredi vermektedir. PTT üzerinden kredi almak yerine, bu bankanın n-kolay kredi kampanyalarına başvurmakta fayda vardır. Kredi notu düşük olan emekli vatandaşlarımızın 20.000 TL gelir belgesiz kredi için Aktifbank’a başvurmalarında fayda olacaktır. Aktifbank üzerinden bu krediye başvuruda bulunmak için bankanın resmi intenet sitesini ya da SMS kanalını kullanabilirsiniz. Başvurunuz onaylandığı takdirde bankaya gitmeden paranız hesabınıza yatacaktır. Kredi taksitlerinizi de Aktifbank’ın anlaşmalı olduğu bankalar ya da PTT üzerinden ödeme imkanına sahip olacaksınız.

Enpara 20.000 TL Emekli Kredisi

Türkiye’nin ilk dijital bankası olarak faaliyet gösteren Enpara, emeklilere 20.000 TL kredi veren bankalardan biridir. Ayrıca gelir belgesi de istememektedir. Gerekli şartları taşıyorsanız krediye başvurabilirsiniz. Online başvuru yaparak bu krediye başvurabilirsiniz. Bu banka üzerinden hesap açarak kredi başvurunuzu daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Paranızı, kapınız akdar gelen personel üzerinden alacaksınız. 70 yaş üstü emeklilere de kredi kullandırma hakkı tanımaktadır. Ayrıca bu vatandaşlar için maaş taşıma işlemi yapmalarına gerek yoktur.



Son Güncelleme: 21.08.2020 17:45
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