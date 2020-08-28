İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS lisans sınav giriş belgeleri...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...

3 Ay kredi ertelemesi yapan bankalar ve şartları! 28 Ağustos 2020 Kamu ve özel bankalrdan kredi erteleme fırsatları

Türkiye basınında kritik öneme sahip olan 3 Ay kredi ertelemesi yapan bankalar ve şartları! Kamu ve özel bankalrdan kredi erteleme fırsatları hakkındaki haberimize dair güncel ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 28 Ağustos günü yayınladığımız haberimizi okuyarak, konusunda yeni bilgileri edinin.

28 Ağustos 2020 Cuma 00:14
3 Ay kredi ertelemesi yapan bankalar ve şartları! 28 Ağustos 2020 Kamu ve özel bankalrdan kredi erteleme fırsatları
Takip Et:

Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor zamanlar geçirenleri kapsayan karar Resmi Gazete’de yayınlandı. Ekonomik zarar yaşayan esnaf ve sanatkarların rahatlayabilmesini öngören düşük faizli banka kredisi borçlarının üç ay ertelenmesine karar verildi.

3 ay kredi erteleme fırsatı

Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zarar gören işyerlerindeki zararların ortadan kaldırılabilmesi için bankalardan kredi erteleme olanağı sağlanır. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre salgından etkilenen esnaf ve sanatkarlara erteleme kararı alınmıştır. Karar çerçevesinde Halkbank’tan alınan düşük faizli kredilere üç ay erteleme fırsatı sağlanacak.

Borç ertelemeleri çerçevesinde olmak üzere bazı koşullar bulunmaktadır. Böylelikle kredi erteleme talebinde bulunacak işletmelerin hiçbir personelini işten çıkarmaması gerekir. Öte yandan ilgili tarih aralığında da işten çıkarma olmayıp kredi ertelemesi yapan işletme erteleme talebinde bulunduğunda konuyla ilgili taahhüt verilecek. Taahhüt verilmesini müteakip eğer firma çalışanını işten çıkarırsa, işletme kredi ertelemeleri geçersiz kabul edilecek.

Kredi borcu erteleme şartları nelerdir?

Kredi kartı borç ertelemesine başvuruda bulunacak olanların bazı şartları taşıması gerekir. Bu çerçevede;

1 Ağustos tarihi itibariyle,


Kredi borcunun ertelenmesi talepleri; Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi, Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Halkbank’tan alınan kredilerde uygulanır,

Kredi kapsamında kredi borcu 1 Temmuz – 30 Eylül 2020 aralığında borç ödeme süreleri dolduğunda borç ifası 1 Temmuz öncesinde yapılmadıysa, faiz uygulanmak suretiyle üç ay erteleme yapılabilir.

Borç erteleme sürecinde kredi aldığınız sürede belirlenen vadelerde değişiklik yaşanmaz, erteleme sürecinde de taksit ödemesi yapılmıyor.

Erteleme dönemindeki gelir kaybı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenir,

Borç ertelemeleri yapanların aynı talebi iletmeleri durumunda Halkbank’tan ihtiyaç kredisi çekilebilir,

Erteleme süresinde taksit ile anapara borcuyla birlikte faiz oranlarının borçlu kişiye yansıtılacak bölümüne ilişkin banka ve sigorta işlemi kalan taksitlerle eşit olarak mevcut tutara eklenir.

Hangi bankalar kredi borcu erteleme yapabilir?

Halkbank ile birlikte Yapı Kredi, QNB Finansbank, İş Bankası, TEB, Denizbank, Kuveyt Türk, Eximbank, Şekerbank, Odea Bank, Altenatifbank, Albaraka Türk, Türkiye Finans, Ziraat Katılım ile Vakıfbank salgın sürecinde esnaf ve sanatkarlardan almış oldukları kredilerde borç erteleme yapabiliyorlar. Bu süreç bankalara bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Kredi borcu erteleme süresi ve şartları farklılık gösterebilmektedir. Kamu bankalarının dışındaki bankalarda borç erteleme talepleri gelecek dönemde ödenecek ana tutara göre faiz uygulanabiliyor. Borç erteleme halinde bazı durumlar farklı şekillerde kredi çekilmesini engellerler. Borç erteleme süresi de yine bankalara bağlı olarak değişiklik gösterir.



Son Güncelleme: 28.08.2020 00:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kredi ErtelemeKredi Erteleme Kampanyası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!

Popüler Haberler

3 Ay kredi ertelemesi yapan bankalar ve şartları! 28 Ağustos 2020 Kamu ve özel bankalrdan kredi erteleme fırsatları
SGK cenaze yardımı şartları nelerdir? 2020 Sgk cenaze masrafları nasıl alınır?
Çalışan çalışmayan, ev kadını, esnaf, emekli ve işsizlere devletten 672 TL ile 1544 TL arasında maddi yardım!
Telefon ile profesyonel fotoğraf nasıl çekilir? Telefon ile güzel fotoğraf çekmenin yöntemleri
Altın ne kadar oldu? 28 Ağustos 2020 Cuma Güncel altın fiyatları 28 Ağustos 2020 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Şok marketler okul malzemeleri 28 Ağustos 2020 Cuma büyük indirim!
Bim indirimli ürünler kataloğu 28 Ağustos 2020 Cuma indirim fırsatları
A101'de 29 Ağustos - 4 Eylül 2020 indirimli aktüel ürünler kataloğu
Kan şekerinin düşme belirtileri nelerdir? Kan şekeri düşmesine karşı önlemler nasıl olmalı?
Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcıları 2020 yılında ne kadar maaş alıyor? Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı görevleri nelerdir?
PTT personel alımları ne zaman yapılacak? Ptt personel alım tarihleri belli oldu mu?
Arka Sokar neden yok, neden yayınlanmadı? Kanal D Arka sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Adalet Bakanlığı mübaşir kadrosuna personel alımı ne zaman yapılacak? Bakan açıkladı
Diş kanal tedavisi sonrası ağrı ne kadar sürer? Ağrı kaç gün devam eder?
İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi yeni fırsat! 10 bin, 5 bin, 100 bin ve 50 bin TL düşük faizli kredi müjdesi
Akbank 10 Bin TL anında onaylı kredi ödeme tablosu ve faiz oranları
2020 LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu?
CİMER e-Devlet Şikayet Başvuru Hattı ve Sorgulama Nasıl Yapılır?
Süper Emeklilik sistemi niçin uygulanır? 2020 Süper emeklilik sistemi yeniden gündeme alındı
Bilgisayar oyunlarının çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri
Esnaf 3 ay kredi borcu erteleme şartları nelerdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.