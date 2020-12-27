3 ay ertelemeli yeni yıl kredisi veren bankalar ve faiz oranları

Hangi Bankalar Yeni Yıl Kredisi Verecek? (3 Ay Ertelemeli)

TEB, Garanti, Yapı Kredi, Finansbank, Akbank, Denizbank, Şekerbank

TEB Bankası 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için bankalar yılbaşı kredisi hizmeti sunmaktadır.bankaları kredi fırsatları sunmaktadır.

TEB, müşterisi olsun ya da olmasın tüm vatandaşlara bu hizmeti sunmaktadır. Krediye başvuruda bulunulabilir. Kredi hakkında edinilen bilgiler şunlardır:

Minimum 1.000 TL maksimum 50.000 TL olacak şekilde 3 aydan 36 aya varan vade fırsatları sağlanmaktadır.

Bankanın verdiği kredi için faiz oranını değiştirme, ek belge ya da kefil isteme hakkı vardır.

Findeks kredi notu 1.850 üzerinde olan bireyler için %1,35 faiz oranı ve 36 ay vade geçerli olmaktadır.

Kredi 3 ay ertelenebilir.

Başvuru için TEB banka şubelerinden ya da 0850 200 0 666 müşteri hizmetleri numarasından faydalanabilirsiniz.

Çağrı merkezi üzerinden yapılan başvuruların onay alması biraz zaman gerektirmektedir.

TEB bankasından almayı düşündüğünüz kredileri hesaplamak için linke tıklayabilirsiniz.

Ödeme Planı | Türk Ekonomi Bankası (teb.com.tr)

Yapı Kredi Bankası 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi Başvurusu

3 ay ertelemeli en düşük %1,74 ve en yüksek %2,30 faiz oranları ile 100.000 TL’ ye kadar kredi kullanılabilir. Kredi hakkında detaylar şu şekildedir:

İlk ödeme 3 ay sonra gerçekleşmektedir

Gelir durumunuza göre ön onaylı limit seçeneği bulunmaktadır

İpotekli ve diğer teminatlı ihtiyaç kredisi seçenekleri sunulmaktadır

seçenekleri sunulmaktadır Şubeye gitmeye gerek kalmadan hızlı ve problem yaşamadan kredi başvurusu hizmeti

Yapı kredi bankasından geçmiş zamanda kullandığınız krediniz bulunuyorsa, yeni alacağınız ihtiyaç krediniz ile tek bir kredi altında birleştirmeniz mümkün. Krediye başvurmak için yapılması gerekenler:

444 0 444 Müşteri İletişim Merkezi aranabilir.

SMS yoluyla, Kredi türü, T.C kimlik no, aylık geliriniz yazılarak 4411’ e kısa mesaj atılabilir.

Şubeye giderek işlem gerçekleştirilebilir.

Yapı Kredi Bankası kredi hesaplaması yapmak için linke tıklayabilirsiniz.

Kredi Hesaplama | Hesaplama Araçları | Yapı Kredi (yapikredi.com.tr)

QNB Finansbank 3 Ay Ertelemeli Yeni Yıl Kredisi

%1,35 ‘ ten başlayan faiz oranları ile 75.000 TL’ ye kadar 3 ay ertelemeli krediden yararlanılabilir.

Krediye başvurmak için:

Finansbank mobilden Hemen Başvur butonuna tıklayabilirsiniz

Müşteri hizmetleri numarasını 0850 220 85 73 arayabilirsiniz.

T.C kimlik numaranızı 5030’ a SMS atabilirsiniz.

İntenet ya da Mobil Bankacılık başvurularında herhangi bir belge talebi olmamaktadır.

Kullanılacak kredideki faiz oranı kredi notuna göre değişebilmektedir. Şubelere giderek ödeyeceğiniz faiz oranından haberdar olabilirsiniz.

Akbank 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi Başvurusu Ve Faiz Oranları

Erteleme dahil 36 ay 3 ay ertelemeli kredi almak isteyen kişilere ilk taksit ödeme yapacakları ay 3 ay ödemedikleri taksitlerin faiz oranları eklenmektedir. 75.000 TL’ ye kadar kullanılabilecek kredilerin faiz oranları kredi miktarlarına göre minimum %1,57 maksimum %2,182 dir.

Kredi başvurusu için:

Akbank direkt intenet veya Akbank mobil bankacılık tercih edilebilir.

Müşteri hizmetleri 444 2525 aranabilir.

Akbank müşterisi olmayan kişiler şubelere gitmek zorundadır.

Akbank ihtiyaç kredilerinde 50.000 TL’ ye kadar olan kredilerde faiz oranı sabittir ve %1,57’ dir.

Akbank kredi hesaplamaları aşağıdaki linkten yapılabilmektedir.

İhtiyaç Kredisi | Uygun İhtiyaç Kredisi Başvurusu (akbank.com)

Denizbank 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi Başvurusu

12 ay vadeli 3 ay geri ödemesiz 5.000 TL ihtiyaç kredisi alma imkanı vardır. Krediye başvurmak için:

Denizbank ATM’leri

Denizbank şubeleri

Mobildeniz ve Denizkartım uygulamaları

0850 222 080 Müşteri hizmetleri numarası tercih edilebilir

Garanti Bankası Yeni Yıl Kredisi

3 ay ertelemeli ödeme seçeneği bulunmaktadır. %1,49 ve %1,84 faiz oranları vardır. Başvuru için:

Garanti BBVA mobil

BBVA İntenet Bankacılığı

Anında kredi hattı 444 0 335 hattı

Üzerinden başvuruda bulunulabilir. Garanti bankası müşterisi değilseniz şubeye gitmeniz gerekmektedir.

Şekerbank 3 Ay Ertelemeli Yeni Yıl Kredisi

100.000 TL’ ye kadar limit bulunmaktadır. 5.000 TL üzeri kredileri 24 ay vadeli tercih ederseniz %1,64, 36 ay vadeli tercih ederseniz %1,69 faiz oranlar geçerlidir.

Banka, faiz oranlarında değişiklik yapma, kampanyayı durdurma, kredi kullanımı için son kararı verme, ek belge ve kefil isteme taleplerinde bulunabilir. Başvuru süresi 31 Aralık 2020 tarihine kadardır.

Başvurmak için:

Kredi Başvurusu (sekerbank.com.tr)

Vakıfbank 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi

3.000-125.000 TL %1,79

Halkbank 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi

Aylık sabit %1,77 faiz oranı geçerlidir.

3 ay ertelemeli kredi imkanı sunulmaktadır.

36 aya varan vade imkanları ile 10.000 TL’ ye kadar kredi kullanılabilir.

36 aya varan vade ve esnek ödeme seçenekleri bulunmaktadır. Özel sektörde çalışanlar, emekliler için kampanya kapsamındafaiz oranında kredi hizmeti sağlanmıştır.