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2.El araçlar için hangi bankalar kredi verir?

Nakit sıkıntısı olanlar çareyi kredi ile bulmaktadırlar. Nakit ihtiyaçlarınız için birçok kredi seçenekleri sunuyor bankalar. Sıfır veya 2. El araç almak isteyenler için bankalar kredi imkanı sunuyor. Peki 2. El araç kredisi veren bankalar hangileridir? Hangi bankalardan kredi desteği alabilirim? Sorularınızın cevabı haberimizde…

01 Şubat 2021 Pazartesi 20:22
2.El araçlar için hangi bankalar kredi verir?
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Nakit sıkıntısı olanlar için finansman desteği bankalarda aranmaktadır. Bankalar ise iş yeri, konut ve taşıt kredisi imkanları sunuyor. Hiç peşinatı olmayan bir kişi kredi kullanarak sahip olabilecekleri araçların kampanyaları ve kredi seçeneklerinde şunlar yer almaktadır; Araç bedelinin tamamına olan kredi, tamamına kredili araç kampanyası, araç değerine göre kredi veren galeri şirketleri, bankaların sınırlı sayıda araç kredileri ve sahibinden peşinatsız bir şekilde taksitli araç kampanyaları gibi seçenekler sunulmaktadır. 

El aracın tamamına kredi veren bankalar hangileridir

Yıllık veya dönemsel kampanyalar dahilinde 2.el araçlar için kampanyalı kredi seçenekleri sunan bankalar araçlarda belli bir yaş sınırlaması koymaktadır. Belirli bir yaşa kadar 2. El araçlar için kredi veren bankalar şu şekildedir;

İş Bankası,

Vakıflar Bankası,

Halk Bankası,

Garanti Bankası,

Şekerbank,

Denizbank,

QNB Finansbank,

İNG Bank,

TEB, bankalarına başvuru yaparak istenilen evrakları doldurduğunuz takdirde yararlanabilirsiniz. Farklı faiz oranları ile otomobil satış firmaları sıfır ve 2. El araçlar için bankalarla anlaşma yaparak size bu imkanı sunuyor. Kredi başvurusu için araç yaş sınırlamaları bulunmaktadır. Faiz oranları ve kredi miktarına göre belirleniyor. Bankalar 5 yaştan 15 yaşa kadar olan araçlara kredi imkanı sunuyor. Özel ve kamu bankalarında kredi başvurusu yapacak kişiler aşağıda yer alan belgeleri hazırlamaları gerekmektedir.

Kimlik fotokopisi,

Kişi gelir durum belgesi,

İkametgah belgesi,

Aracın değerini gösteren belge,

Araç ruhsatı, belgelerini hazırlayan müşteriler yukarıda belirtmiş olduğumuz bankalara başvuru yapabilirler. Bankalar aynı zamanda sizlerden kefil isteyebilir. Bankanın sunmuş olduğu şartları sağlayan kişiler kredi imkanından yararlanabileceklerdir. 

Peşinatsız araç almak isteyen ve kredi veren bankalar bulunmaktadır. 2. El aracın tamamına kredi veren bankalar kredi şartlarını oluşturduğunda aracın kasko değeri satış değerinden fazla olması istenilen özelliklerdendir. Bankaların kredi değerleri araçların kasko değerlerine göre hesaplandığından araç kasko değeri kadar kredi imkanı sunacaktır bankalar. 

2. El aracın tamamında banka kredileri

Kredi imkanları sunan bankalar müşterileri için farklı seçenekler sunmaktadır. Banka kredileri yukarıda da belirttiğimiz gibi araç kasko bedeline göre verilmektedir. Müşteriler peşinatsız araç almak için taşıt kredisinin araç bedelinde %70’e uygun faizli vermektedirler. 

Kredi imkanları bankalara göre değişiklik gösteriyor. Ortak nokta bütün bankalar müşterileri için ikinci el aracın tamamı için kredi kullandırtıyor. 

Peşinatsız Araç Kampanyaları

Galeri ve otomotiv şirketleri ellerindeki araçları satabilmek için satış fiyatlarından daha yüksek fiyatta kredi seçeneği ile satış yapmaktadır. Bankalarda ikinci el araç kredilerinde en fazla 5 yaşına kredi imkanı sunuyor anlaşma yapan finans kuruluşları ise 15 yaşına kadar destek veriyor.



Son Güncelleme: 01.02.2021 20:22
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Anahtar Kelimeler:
Peşinatsız AraçKrediKamu Bankaları2.el AraçFaiz
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