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29 Mart 2021 Pazartesi evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? Mart 2021 evde bakım maaşı yatan iller sorgula

Haber bülteninde dikkat çeken ve ilgi gören evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? evde bakım maaşı yatan iller sorgula haberinin gündeme geldiği günden bu yana paylaşılan tüm yeni ayrınltıları 29 Mart 2021 Pazartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? hakkında merak edilen güncel bilgileri 29 Mart 2021 Pazartesi tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

29 Mart 2021 Pazartesi 00:02
29 Mart 2021 Pazartesi evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? Mart 2021 evde bakım maaşı yatan iller sorgula
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Yaşlı, hasta, bakıma muhtaç, engelli insanların bakımına destek olmak için devlet tarafından her ay yardım fiyatı verilmektedir. Ülkemizde birçok vatandaşımız bu destekten yararlanmaktadır. Mart ayında hangi illerde ücretlerin yatırılıp yatırılmadığı merak edilmektedir.

26 Mart Cuma Evde Bakım Aylığı Yatan İller

26 Mart Cuma günü itibariyle ülkemizde evde bakım maaşı yatırılan iller henüz belli olmamıştır. Belli olduğu zaman haberimizde aktaracağız.

26 Mart Cuma günü itibariyle ödeme yapılan şehirler güncel listesi

26 Mart Cuma itibari ile evde bakım ücreti yatan iller şunlardır;

  1. Bolu
  2. Tokat
  3. Aksaray
  4. Osmaniye
  5. Çanakkale
  6. Samsun
  7. Sakarya
  8. Hatay
  9. Ordu
  10. Antalya
  11. Diyarbakır
  12. Kırıkkale
  13. Balıkesir
  14. Giresun
  15. Adıyaman
  16. Manisa
  17. İstanbul
  18. Uşak
  19. Bilecik
  20. Düzce
  21. Erzurum
  22. Konya
  23. Mersin
  24. Zonguldak
  25. Niğde
  26. Rize
  27. Ankara
  28. Bursa
  29. Kahramanmaraş
  30. Edine
  31. Kocaeli
  32. İzmir
  33. Adana
  34. Afyonkarahisar
  35. Aydın
  36. Isparta
  37. Kars
  38. Karabük
  39. Kayseri

E-devlet Evde Bakım Parası Sorgulama

E-devlet sisteminden giriş yaparak sorgulama yapabilirsiniz. Sistemden 'Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama' arama yapılarak bilgiye ulaşmış olursunuz.

Başka bir yoldan da bilgiye sahip olabilirsiniz. BAKIYE yaz 4747' ye gönder ve Ziraat Bankası size SMS ile bilgilendirme yapacaktır.

2021 yılı evde bakım ücreti

2021 yılı zamlı maaşlar Mart ayında yatacaktır. 2021 ilk altı ay için evde bakım ücreti 1657,86 TL'dir. 1 Mart- 30 Haziran 2021  1657,86 TL'dir. Hesaplarınıza Mart, Nisan, Mayısıs, Haziran, Temmuz aylarında ücretler 1657,86 TL yatacaktır. 01 Mart 2021 tarihi ve 31 Aralık 2021 tarihinde evde bakım ücretleri hanede kişi başına düşen gelir aylık gelir sınırı 1705,06 TL olmuştur.

29 Mart 2021 Pazartesi ayı evde bakım ücreti alma gereklilikleri

  • Bakıma muhtaç olması gerekir.
  • Ağır engelli olduğuna dair sağlık raporu
  • Aylık net gelir 2/3'ünden fazla olmamalıdır.

29 Mart 2021 Pazartesi evde bakım ücreti alması için gereken evraklar

  • Ağır engelli onaylı sağlık raporunun fotokopisi
  • Engelli bireyin ve bakacak olan kişinin kimlik fotokopisi
  • Engelli bireyin 2 adet vesikalık fotoğrafı
  • Engelli kişinin eğitim durumunu belirten belge
  • Muhtarlıktan alınana haneye ait kimlik bildirim fonu
  • Gelir durumu beyan belgesi, emekli ya da çalışan kişilerin maaş bordroları
  • Engelli kişinin annesi, babası boşanmış ise boşnma kararına ait belgenin fotokopisi
  • Engelli kişinin vasisi varsa, vasi atanmasına karşı mahkemenin kararı
  • Engelli kişinin veya ilesinin varsa tapu veya ruhsat fotokopileri

Evde bakım ücretinden kimler faydalanabilirler?

Aylıktan faydanılacak kişinin, engelli vatandaş ile arasında kan bağı bulunması gerekir. Kan bağı olmayan kişilerin mahkemeye başvurarak mahkeme tarafından bakıcıya maaş vermektedir. Bakacak olan kişinin engelli vatandaş ile aynı evde oturmaları gerekmektedir. 24 saat içindeki engelli kişinin ihtiyaçlarını gidermesi gerekmektedir. Bir bakıcı en az 2 engelli vatandaşa bakabilir.

Sağlık raporu yenilenmesi

Evde bakım ücretlerinin kesilmemesi için 1-2 senelik verilen sağlık raporlarını yenilemeleri gerekir. Bitiş tarihinden itibaren geçerli olması için yenilenmesi lazım. Fotokopilerinde Aile Sosyal Politikalar İl ya da İlçe Müdürlüğüne verilmelidir.



Son Güncelleme: 29.03.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
8 EkimBakım Maaşı
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