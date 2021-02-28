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28 Şubat 2021 güncel fındık fiyatları belli oldu

Fındık üreten üreticilerin en çok merak ettiği konuların başında güncel fındık fiyatları gelmektedir. En büyük fındık üreticisi olan Türkiye’de il il fındık fiyatları belli oldu. Vatandaşlarımız 28 Şubat 2021 il il güncel fındık fiyatlarını araştırıyor.

28 Şubat 2021 Pazar 20:57
28 Şubat 2021 güncel fındık fiyatları belli oldu
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Dünyanın en büyük fındık üreticisi olan Türkiye’de binlerce fındık üreticisi vardır. Fındık üreten üreticilerin en çok merak ettiği konuların başında güncel fındık fiyatları gelmektedir. En büyük fındık üreticisi olan Türkiye’de il il fındık fiyatları belli oldu. Vatandaşlarımız 28 Şubat 2021 il il güncel fındık fiyatlarını araştırıyor.

Fındık üreticilerimiz, yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte fındık fiyatlarını araştırmaya başladı. Tek geçim kaynağı fındık olan binlerce üretici, koronavirüs pandemisinden dolayı olumsuz etkilenen ekonomik durumlardan dolayı verimli bir yıl geçirmek istiyor. En büyük fındık üreticisi olan Türkiye’de il il fındık fiyatları belli oldu. Vatandaşlarımız 28 Şubat 2021 il il güncel fındık fiyatlarını araştırıyor.

28 Şubat 2021 Güncel Fındık Fiyatları

  • Toprak Mahsulleri Ofisi: 21,00 TL - 22,50 TL
  • Akçakoca Fındık Fiyatları: 22,82 TL - 25,20 TL
  • Çarşamba Fındık Fiyatları: 23,50 TL - 24,75 TL
  • Düzce Fındık Fiyatları: 22,82 TL - 25,20 TL
  • Fatsa Fındık Fiyatları: 23,80 TL - 25,00 TL
  • Giresun Fındık Fiyatları: 23,05 TL - 25,55 TL
  • Kocaeli Fındık Fiyatları: 22,75 TL - 24,50 TL
  • Ordu Fındık Fiyatları: 24,00 TL - 24,00 TL
  • Sakarya Fındık Fiyatları: 23,50 TL - 24,50 TL
  • Samsun Fındık Fiyatları: 25,15 TL - 26,00 TL
  • Trabzon Fındık Fiyatları: 22,25 TL - 23,50 TL
  • Terme Fındık Fiyatları: 23,50 TL - 24,30 TL
  • Ünye Fındık Fiyatları: 23,50 TL - 24,30 TL
  • Zonguldak Fındık Fiyatları: 22,75 TL - 24,00 TL


Son Güncelleme: 28.02.2021 20:57
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Anahtar Kelimeler:
FındıkGüncel Fındık Fiyatları
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