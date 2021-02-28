28 Şubat 2021 güncel fındık fiyatları belli oldu

Dünyanın en büyüküreticisi olan Türkiye’de binlerce fındık üreticisi vardır. Fındık üreten üreticilerin en çok merak ettiği konuların başındagelmektedir. En büyük fındık üreticisi olan Türkiye’de il il fındık fiyatları belli oldu. Vatandaşlarımız 28 Şubat 2021 il il güncel fındık fiyatlarını araştırıyor.

Fındık üreticilerimiz, yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte fındık fiyatlarını araştırmaya başladı. Tek geçim kaynağı fındık olan binlerce üretici, koronavirüs pandemisinden dolayı olumsuz etkilenen ekonomik durumlardan dolayı verimli bir yıl geçirmek istiyor. En büyük fındık üreticisi olan Türkiye’de il il fındık fiyatları belli oldu. Vatandaşlarımız 28 Şubat 2021 il il güncel fındık fiyatlarını araştırıyor.

28 Şubat 2021 Güncel Fındık Fiyatları