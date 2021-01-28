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28 Ocak 2021 Perşembe Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları

Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları basına aktarıldığı ilk günden beri büyük ilgi topladı. Yeni gelişmeleriyle de dikkat çeken Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları haberinde Ocak 28 2021 günü son durum ne oldu merak ediyorsanız hemen haberimizi okuyarak ayrıntılar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

28 Ocak 2021 Perşembe 00:02
28 Ocak 2021 Perşembe Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
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Son yıllarda artan ekonomik sorunlar birçok kişiyi kredi almaya itti. Özellikle koronavirüs salgını sonrası birçok kişi işsiz kalırken, nakit ihtiyacı ortaya çıktı. Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını banka kredileriyle gidermeye çalıştı.

Banka kredilerine olan bu rağbet ve devlet düzenlemeleriyle düşürülen faiz oranları kredilere olan talebi giderek arttırdı. Bilindiği gibi bankalar konut, araç ve ihtiyaç kredisi olarak 3 farklı şekilde kredi vermektedir. Nakde sıkışan vatandaşlar hangi bankanın ne kadar faiz uyguladığını araştırıyor. İşte bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları;

28 Ocak 2021 Perşembe bankaların güncel konut kredisi faiz oranları son zamanlarda vatandaşların en çok aradığı kredilerden birisi oldu. Evini değiştirmek isteyen vatandaşlar, 28 Ocak 2021 Perşembe tarihli en uygun konut kredisi veren bankaları araştırmaya başladı. 28 Ocak 2021 Perşembe Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel konut kredisi faiz oranları haberimizde.
İşte 28 Ocak 2021 ye ait en uygun konut kredisi veren bankalar listesi...

 

28 Ocak 2021 Perşembe ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLAR

Konut kredisi: 1.48

Tüketici kredisi: 1.62

Taşıt kredisi: 1.49

28 Ocak 2021 Perşembe HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.80

Taşıt kredisi: 1.80

Konut kredisi: 1.52

28 Ocak 2021 Perşembe VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.75

Taşıt kredisi: 1.75

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.65

28 Ocak 2021 Perşembe İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.55

Ev kredisi: 1.40

28 Ocak 2021 Perşembe AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 2.03

İhtiyaç kredisi: 1.96

Taşıt kredisi: 1.51 (0 KM araç) - 1.53 (2. el araç)

Konut kredisi: 1.39

Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.03

28 Ocak 2021 Perşembe GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.49'dan başlıyor

Konut kredisi: 1.42

Taşıt kredisi: 1.64

28 Ocak 2021 Perşembe TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.45

Taşıt kredisi: 1.49

Konut kredisi: 1.40



Son Güncelleme: 28.01.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
KrediFaizBanka
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