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28 Ocak 2021 Perşembe evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? Ocak 2021 evde bakım maaşı yatan iller sorgula

Sıcak gelişmeleriyle gündemde dikkatleri toplayan evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? evde bakım maaşı yatan iller sorgula haberinde en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 28.01.2021 tarihli haberimizde yeni ayrıntıları da irdeledik. Hemen okuyun!

28 Ocak 2021 Perşembe 00:02
28 Ocak 2021 Perşembe evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? Ocak 2021 evde bakım maaşı yatan iller sorgula
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Yaşlı, hasta, bakıma muhtaç, engelli insanların bakımına destek olmak için devlet tarafından her ay yardım fiyatı verilmektedir. Ülkemizde birçok vatandaşımız bu destekten yararlanmaktadır. Ocak ayında hangi illerde ücretlerin yatırılıp yatırılmadığı merak edilmektedir.

 28 Ocak 2021 Evde Bakım Aylığı Yatan İller

28 Ocak 2021 Perşembe günü itibariyle ülkemizde evde bakım maaşı yatırılan iller henüz belli olmamıştır. Belli olduğu zaman haberimizde aktaracağız.

28 Ocak 2021 Perşembe günü itibariyle ödeme yapılan şehirler güncel listesi

1- Tokat 2- Bilecik 3- Uşak
4- Mersin 5- Konya 6- Van
7- Manisa 8- İstanbul 9- Ankara
10- Şanlıurfa 11- Aksaray 12- Şınak
13- Sakarya 14- Zonguldak 15- Samsun
16- Karabük 17- Ordu 18- Diyarbakır
19- Bolu 20- Aydın 21- Kırklareli
22- Antalya 23- Isparta 24- Hatay
25- Afyonkarahisar 26- Kocaeli 27- İzmir
28- Bursa 29- Adana 30- Edine
31- Kars 32- Muğla 33- Düzce
34- Erzincan 35- Niğde 36- Kayseri
37- Balıkesir 38- Erzurum 39- Osmaniye
40- Çanakkale 41- 42-

 

E-devlet sisteminden giriş yaparak sorgulama yapabilirsiniz. Sistemden 'Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama' arama yapılarak bilgiye ulaşmış olursunuz.

E-devlet Evde Bakım Parası Sorgulama

Başka bir yoldan da bilgiye sahip olabilirsiniz. BAKIYE yaz 4747' ye gönder ve Ziraat Bankası size SMS ile bilgilendirme yapacaktır.

2021 yılı evde bakım ücreti

2020 Ocak ayından itibaren aylık 1.460 TL iken Temmuz ayında yapılan zam ile 1.544 TL olmuştur. 2021 yılı ilk altı ayı için evde bakım maaşı 1657,86 TL oldu.1 Ocak 2021 – 30 Haziran 2021 döneminde geçerli olmak üzere evde bakım aylıkları 1657,86 TL olmuştur. Şubat, Mart, Nisan, Mayısıs, Haziran ve Temmuz aylarında bakım maaşları hesaplarınıza 1657,86 TL olarak yatacak.

01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 tarihlerinde geçerli olmak üzere evde bakım aylıkları için hanede kişi başına düşen aylık gelir sınırı 1705,06 TL olmuştur.

2021 Ocak ayı evde bakım ücreti alma gereklilikleri

  • Bakıma muhtaç olması gerekir.
  • Ağır engelli olduğuna dair sağlık raporu
  • Aylık net gelir 2/3'ünden fazla olmamalıdır.

2021 Ocak ayı evde bakım ücreti alması için gereken evraklar

  • Ağır engelli onaylı sağlık raporunun fotokopisi
  • Engelli kişinin ve bakacak olan kişinin kimlik fotokopisi
  • Engelli kişinin 2 adet vesikalık fotoğrafı
  • Engelli kişinin eğitim durumunu belirten belge
  • Muhtarlıktan alınana haneye ait kimlik bildirim fonu
  • Gelir durumu beyan belgesi, emekli ya da çalışan kişilerin maaş bordroları
  • Engelli kişinin annesi, babası boşanmış ise boşnma kararına ait belgenin fotokopisi
  • Engelli kişinin vasisis varsa, vasi atanmasına karşı mahkemenin kararı
  • Engelli kişinin veya ilesinin varsa tapu veya ruhsat fotokopileri

Evde bakım ücretinden kimler faydalanabilirler?

Evde bakım aylığından faydanılacak kişinin, engelli vatandaş ile arasında kan bağı bulunması gerekir. Kan bağı olmayan kişilerin mahkemeye başvurarak mahkeme tarafından bakıcıya maaş vermektedir. Bakacak olan kişinin engelli vatandaş ile aynı evde oturmaları gerekmektedir. 24 saat içindeki engelli kişinin ihtiyaçlarını gidermesi gerekmektedir. Bir bakıcı en az 2 engelli vatandaşa bakabilir.

Sağlık raporu yenilenmesi

Evde bakım ücretlerinin kesilmemesi için 1-2 senelik verilen sağlık raporlarını yenilemeleri gerekir. Bitiş tarihinden itibaren geçerli olması için yenilenmesi lazım. Fotokopilerinde Aile Sosyal Politikalar İl ya da İlçe Müdürlüğüne verilmelidir.



Son Güncelleme: 28.01.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
8 EkimBakım Maaşı
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