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27.04.2021 Salı Günü Serbest Piyasa Döviz Kurları, Dolar, Euro ne kadar?

27 Nisan Salı günün serbest piyasa döviz kurları belli oldu. 27 Nisan döviz kurları merak edilmektedir. Dolar,Euro,Sterlin ne kadar oldu? 27.04.2021 tarihli haberimizde bugünün döviz kurlarını sizlere aktardık. İşte 27 Nisan Salı günü döviz kurları...

27 Nisan 2021 Salı 15:47
27.04.2021 Salı Günü Serbest Piyasa Döviz Kurları, Dolar, Euro ne kadar?
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27 Nisan Salı günün döviz kurları şu şekildedir;

Dolar alış : 8,1951

Dolar satış : 8,2008

Euro alış  9,9085

Euro Satış : 9,9154

İngiliz Sterlini alış : 11,4043

İngiliz Sterlini satış : 11,4168

 




Son Güncelleme: 27.04.2021 15:47
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