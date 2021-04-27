27.04.2021 Salı Günü Serbest Piyasa Döviz Kurları, Dolar, Euro ne kadar?
27 Nisan Salı günün serbest piyasa döviz kurları belli oldu. 27 Nisan döviz kurları merak edilmektedir. Dolar,Euro,Sterlin ne kadar oldu? 27.04.2021 tarihli haberimizde bugünün döviz kurlarını sizlere aktardık. İşte 27 Nisan Salı günü döviz kurları...
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