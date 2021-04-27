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27.04.2021 Salı Günü Altın fiyatları, Çeyrek ne kadar, Altın gram fiyatı ne kadar?

Altına yatırım yapmak isteyenlerin dikkatine! Fiyatlar yine değişti. Gram altın bugün ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL? Güncel altın fiyatlarını öğrenmek istiyorsanız işte detaylar...

27 Nisan 2021 Salı 15:58
27.04.2021 Salı Günü Altın fiyatları, Çeyrek ne kadar, Altın gram fiyatı ne kadar?
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Altın fiyatları günden güne değişiyor.

27 Nisan Salı günü çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatı ne kadardır?

  • Gram altın: 469,75 TL’den alınırken 469,83 TL satış fiyatı vardır. Fark oranı %0,82’dir.
  • Çeyrek altın: 749,96 TL alış fiyatı; 767,10 TL satış fiyatı bulunur. Fark oranı %0,53’tür.
  • Yarım altın: 1.495,23 TL alış fiyatı; 1.534,21 TL satış fiyatıdır. Fark oranı çeyrek altın ile aynıdır.
  • Cumhuriyet altını: 3.108,00 TL’den işlem görürken, satış fiyatı 3.155,00 TL oldu. Fark oranı %0,54’tür.

27 Nisan Salı günü Çeyrek altın %0,53 fark oranıyla 767,10 TL’den satılmaktadır.

Gram altın ise %0,82 fark oranıyla 469,83 TL olarak satılmaktadır.




Son Güncelleme: 27.04.2021 15:58
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AltınGram Altın27 Nisan
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