27.04.2021 Salı Günü Altın fiyatları, Çeyrek ne kadar, Altın gram fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları günden güne değişiyor.

Salı günü çeyrek altın ne kadar?ne kadar? Yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatı ne kadardır?

Gram altın: 469,75 TL’den alınırken 469,83 TL satış fiyatı vardır. Fark oranı %0,82’dir.

Çeyrek altın: 749,96 TL alış fiyatı; 767,10 TL satış fiyatı bulunur. Fark oranı %0,53’tür.

Yarım altın: 1.495,23 TL alış fiyatı; 1.534,21 TL satış fiyatıdır. Fark oranı çeyrek altın ile aynıdır.

Cumhuriyet altını: 3.108,00 TL’den işlem görürken, satış fiyatı 3.155,00 TL oldu. Fark oranı %0,54’tür.

27 Nisan Salı günü Çeyrek altın %0,53 fark oranıyla 767,10 TL’den satılmaktadır.

Gram altın ise %0,82 fark oranıyla 469,83 TL olarak satılmaktadır.