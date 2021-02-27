İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu: 5 bin 625 gram nargile tütünü ele geçirildi!
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu:...
Aydemir'den Fahrettin Koca'ya teşekkür
Aydemir'den Fahrettin Koca'ya teşekkür

27 Şubat 2021 Cumartesi Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları

27 Şubat 2021 tarihinde yayınladığımız Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları haberi ile ilgili olarak basına aktarılan yeni gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 27 Şubat 2021 tarihinde yayınladığımız haberimizi okuyarak yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

27 Şubat 2021 Cumartesi 00:06
27 Şubat 2021 Cumartesi Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Takip Et:

Son yıllarda artan ekonomik sorunlar birçok kişiyi kredi almaya itti. Özellikle koronavirüs salgını sonrası birçok kişi işsiz kalırken, nakit ihtiyacı ortaya çıktı. Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını banka kredileriyle gidermeye çalıştı.

Banka kredilerine olan bu rağbet ve devlet düzenlemeleriyle düşürülen faiz oranları kredilere olan talebi giderek arttırdı. Bilindiği gibi bankalar konut, araç ve ihtiyaç kredisi olarak 3 farklı şekilde kredi vermektedir. Nakde sıkışan vatandaşlar hangi bankanın ne kadar faiz uyguladığını araştırıyor. İşte bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları;

27 Şubat 2021 Cumartesi bankaların güncel konut kredisi faiz oranları son zamanlarda vatandaşların en çok aradığı kredilerden birisi oldu. Evini değiştirmek isteyen vatandaşlar, 27 Şubat 2021 Cumartesi tarihli en uygun konut kredisi veren bankaları araştırmaya başladı. 27 Şubat 2021 Cumartesi Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel konut kredisi faiz oranları haberimizde.
İşte 27 Şubat 2021 ye ait en uygun konut kredisi veren bankalar listesi...

 

27 Şubat 2021 Cumartesi ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLAR

Konut kredisi: 1.47,

Tüketici kredisi: 1.58

Taşıt kredisi: 1.66

27 Şubat 2021 Cumartesi HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.56 (Hızlı ihtiyaç kredisi)

Taşıt kredisi: 1.58

Konut kredisi: 1.42

27 Şubat 2021 Cumartesi VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.79

Taşıt kredisi: 1.35

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.49

27 Şubat 2021 Cumartesi İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.55

Ev kredisi: 1.40

27 Şubat 2021 Cumartesi AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 2.03

İhtiyaç kredisi: 1.96

Taşıt kredisi: 1.51 (0 KM araç) - 1.53 (2. el araç)

Konut kredisi: 1.39

Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.03

27 Şubat 2021 Cumartesi GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.49'dan başlıyor

Konut kredisi: 1.49

Taşıt kredisi: 1.64'den başlıyor

27 Şubat 2021 Cumartesi TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.45

Taşıt kredisi: 1.49

Konut kredisi: 1.40



Son Güncelleme: 27.02.2021 00:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KrediFaizBanka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FAST banka para transfer limiti ne kadar?
FAST banka para transfer limiti ne kadar?
Çiftçi tarım kredisi başvurusu nasıl yapılır? Tarım kredisi veren bankalar
Çiftçi tarım kredisi başvurusu nasıl yapılır? Tarım kredisi veren bankalar
Kredi kartı borcu ödenmezse ne olur? Banka haciz yollar mı?
Kredi kartı borcu ödenmezse ne olur? Banka haciz yollar mı?
Bankaların güncel ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları 2021 Şubat
Bankaların güncel ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları 2021 Şubat
Evde nasıl para kazanırım? Evde kolay ve pratik para kazanma yöntemleri
Evde nasıl para kazanırım? Evde kolay ve pratik para kazanma yöntemleri
2021 Kentsel dönüşüm kredi limiti ne kadardır?
2021 Kentsel dönüşüm kredi limiti ne kadardır?

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi Elif (Zümre Meğreli) kimdir?
Kuzey Yıldızı Bahar kimdir? Melis Sabah hakkında bilgiler
Gönül Dağı dizisi Keriman karakterini kim canlandırıyor? Çiğdem Aygün kimdir?
Gönül Dağı dizisi Asuman karakterini kim canlandırıyor? Hazal Çağlar biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sen Çal Kapımı yaz dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Sen Çal Kapımı final yapar mı?
Barbaros dizisi ne zaman başlayacak? Barbaros yayın tarihi belli oldu mu?
Kahve falında maymun görmenin anlamı nedir? Kahve falında maymun görmek nasıl yorumlanır?
Ramazan Bayramı 2021 hangi güne denk geliyor? 2021 Ramazan bayramı tarihi
İŞKUR aracılığı ile mesleğe giriş yapanların maaş ödemeleri ne kadardır? 2021
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut hakkında bilgiler
Şeref Sözü İsra kimdir? Sude Zülal Güler kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Star Wars Skywalker'ın Yükselişi filminden yeni görüntüler yayınlandı
SurvivorSercan ve Nisa arasında neler oluyor? Yarışmacılar aşk mı yaşıyor?
PUBG 5.1 güncellemesi ne zaman yapılacak? PUBG 5.1 güncelemesi yenilikleri neler?
Devlet Bahçeli'nin maaşı ne kadardır? Devlet Bahçeli ne kada maaş alıyor, Milli Destek kampanyasına ne kadar bağışladı?
Asgari ücret alan çalışanlar ne kadar vergi ödeyecek? 2021
Twitter nasıl tt olunur, bir konu nasıl tt yapılır?
Türk telekom 10 gb ücretsiz internet 2021
Esnaf işsizlik maaşı alır mı? 2021 esnaf işsizlik maaşı şartları
Göz kapağı estetiği yapan hastaneler ve ücretleri 2021
FAST banka para transfer limiti ne kadar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.