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27 Şubat 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi! Şubat 2021 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 2021 Şubat evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı?

Gündemin kritik başlıklarından birisi olan evde bakım maaşı yatan iller listesi! evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı? haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de hemen 27.02.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberle ilgili en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

27 Şubat 2021 Cumartesi 00:09
27 Şubat 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi! Şubat 2021 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 2021 Şubat evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı?
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Yaşlı, hasta, bakıma muhtaç, engelli insanların bakımına destek olmak için devlet tarafından her ay yardım fiyatı verilmektedir. Ülkemizde birçok vatandaşımız bu destekten yararlanmaktadır. Şubat ayında hangi illerde ücretlerin yatırılıp yatırılmadığı merak edilmektedir.

 24 Şubat  Evde Bakım Aylığı Yatan İller

24 Şubat günü itibariyle ülkemizde evde bakım maaşı yatırılan iller henüz belli olmamıştır. Belli olduğu zaman haberimizde aktaracağız.

24 Şubat  günü itibariyle ödeme yapılan şehirler güncel listesi

24 Şubat 2021 itibari ile evde bakım ücreti yatan iller şunlardır;

1- Tokat 2- Aksaray 3- Osmaniye
4- Kırklareli 5- Antalya 6- Ordu
7- Kocaeli 8- Afyonkarahisar 9- Balıkesir
10- Hatay 11- Sakarya 12- İzmir
13- Uşak 14- Konya 15- Manisa
16- İstanbul 17- Diyarbakır 18- Rize
19- Bilecik 20- Kahramanmaraş 21- Tekirdağ
22- Mersin 23- Şanlıurfa 24- Şınak
25- Samsun 26- Niğde 27- Zonguldak
28- Bursa 29- Aydın 30- Kars
31- Erzurum 32- Adana 33- Karabük
34- Kayseri 35- Bolu 36- Giresun
37- Düzce 38- Isparta 39-
40- 41- 42-
43- 44- 45-
46- 47- 48-
49-  

E-devlet Evde Bakım Parası Sorgulama


E-devlet sisteminden giriş yaparak sorgulama yapabilirsiniz. Sistemden 'Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama' arama yapılarak bilgiye ulaşmış olursunuz.

Başka bir yoldan da bilgiye sahip olabilirsiniz. BAKIYE yaz 4747' ye gönder ve Ziraat Bankası size SMS ile bilgilendirme yapacaktır.

2021 yılı evde bakım ücreti

2020 Ocak ayından itibaren aylık 1.460 TL iken Temmuz ayında yapılan zam ile 1.544 TL olmuştur. 2021 yılı ilk altı ayı için evde bakım maaşı 1657,86 TL oldu.1 Ocak 2021 – 30 Haziran 2021 döneminde geçerli olmak üzere evde bakım aylıkları 1658,19 TL olmuştur. Şubat, Mart, Nisan, Mayısıs, Haziran ve Temmuz aylarında bakım maaşları hesaplarınıza 1657,86 TL olarak yatacak.

01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 tarihlerinde geçerli olmak üzere evde bakım aylıkları için hanede kişi başına düşen aylık gelir sınırı 1705,06 TL olmuştur.

2021 24 Şubat ayı evde bakım ücreti alma gereklilikleri

  • Bakıma muhtaç olması gerekir.
  • Ağır engelli olduğuna dair sağlık raporu
  • Aylık net gelir 2/3'ünden fazla olmamalıdır.

2021 24 Şubat ayı evde bakım ücreti alması için gereken evraklar

  • Ağır engelli onaylı sağlık raporunun fotokopisi
  • Engelli kişinin ve bakacak olan kişinin kimlik fotokopisi
  • Engelli kişinin 2 adet vesikalık fotoğrafı
  • Engelli kişinin eğitim durumunu belirten belge
  • Muhtarlıktan alınana haneye ait kimlik bildirim fonu
  • Gelir durumu beyan belgesi, emekli ya da çalışan kişilerin maaş bordroları
  • Engelli kişinin annesi, babası boşanmış ise boşnma kararına ait belgenin fotokopisi
  • Engelli kişinin vasisis varsa, vasi atanmasına karşı mahkemenin kararı
  • Engelli kişinin veya ilesinin varsa tapu veya ruhsat fotokopileri

Evde bakım ücretinden kimler faydalanabilirler?

Evde bakım aylığından faydanılacak kişinin, engelli vatandaş ile arasında kan bağı bulunması gerekir. Kan bağı olmayan kişilerin mahkemeye başvurarak mahkeme tarafından bakıcıya maaş vermektedir. Bakacak olan kişinin engelli vatandaş ile aynı evde oturmaları gerekmektedir. 24 saat içindeki engelli kişinin ihtiyaçlarını gidermesi gerekmektedir. Bir bakıcı en az 2 engelli vatandaşa bakabilir.

Sağlık raporu yenilenmesi

Evde bakım ücretlerinin kesilmemesi için 1-2 senelik verilen sağlık raporlarını yenilemeleri gerekir. Bitiş tarihinden itibaren geçerli olması için yenilenmesi lazım. Fotokopilerinde Aile Sosyal Politikalar İl ya da İlçe Müdürlüğüne verilmelidir.



Son Güncelleme: 27.02.2021 00:09
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Anahtar Kelimeler:
8 EkimBakım Maaşı
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