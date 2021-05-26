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26 Mayıs 2021 Çarşamba Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları

Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları haberine ilişkin güncel ayrıntılar, yazar kadromuz tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. 26 Mayıs 2021 Çarşamba tarihli haberimizde, haberine dair en sıcak gelişmeleri hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 00:02
26 Mayıs 2021 Çarşamba Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
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Son yıllarda artan ekonomik sorunlar birçok kişiyi kredi almaya itti. Özellikle koronavirüs salgını sonrası birçok kişi işsiz kalırken, nakit ihtiyacı ortaya çıktı. Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını banka kredileriyle gidermeye çalıştı.

Banka kredilerine olan bu rağbet ve devlet düzenlemeleriyle düşürülen faiz oranları kredilere olan talebi giderek arttırdı. Bilindiği gibi bankalar konut, araç ve ihtiyaç kredisi olarak 3 farklı şekilde kredi vermektedir. Nakde sıkışan vatandaşlar hangi bankanın ne kadar faiz uyguladığını araştırıyor. İşte bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları;

26 Mayıs 2021 Çarşamba bankaların güncel konut kredisi faiz oranları son zamanlarda vatandaşların en çok aradığı kredilerden birisi oldu. Evini değiştirmek isteyen vatandaşlar, 26 Mayıs 2021 Çarşamba tarihli en uygun konut kredisi veren bankaları araştırmaya başladı. 26 Mayıs 2021 Çarşamba Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel konut kredisi faiz oranları haberimizde.

İşte 26 Mayıs 2021 Çarşamba tarihine ait en uygun konut kredisi veren bankalar listesi...

26 Mayıs 2021 Çarşamba ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLAR

Konut kredisi: 1.37

Tüketici kredisi: 1.51

Taşıt kredisi: 1.56

26 Mayıs 2021 Çarşamba HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.51

Taşıt kredisi: 1.54

Konut kredisi: 1.38

26 Mayıs 2021 Çarşamba VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.51

Taşıt kredisi: 1.50

Sarı Panjur Konut Kredisi: 1.32

26 Mayıs 2021 Çarşamba İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.65

Taşıt kredisi: 1.55-1.60

Ev kredisi: 1.45

26 Mayıs 2021 Çarşamba AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 2.03

İhtiyaç kredisi: 1.89

Taşıt kredisi: 1.65

Konut kredisi: 1.39

Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.03

26 Mayıs 2021 Çarşamba GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.79

Konut kredisi: 1.46

Taşıt kredisi: 1.74

26 Mayıs 2021 Çarşamba TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.45

Taşıt kredisi: 1.64

Konut kredisi: 1.75


Son Güncelleme: 26.05.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
KrediFaizBanka
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