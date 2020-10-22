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2500 TL Maaşla çekilebilecek ihtiyaç kredisi ne kadar olur?

Pandemi sürecinde maddi zorluklar yaşayan vatandaşlar 2500 TL maaş seviyesinde bankalardan ne kadar maaş alacaklarını merak ediyorlar. Bankalar tarafından kredi limiti hesaplamaları, kişilerin aylık ödeyebilecekleri taksit tutarına göre belirleniyor...

22 Ekim 2020 Perşembe 23:01
2500 TL Maaşla çekilebilecek ihtiyaç kredisi ne kadar olur?
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İçinde bulunulan pandemi sürecinde pek çok kişi maddi yetersizlikten dolayı bankaların kredi paketlerine yönelmektedir. Buna bağlı olarak asgari ücrete yakın maaş almakta olan vatandaşlar, bu gelir seviyeleri ile bankalardan ne kadar miktarda kredi çekebileceklerini araştırmaktadırlar.

Kişilerin 2500 TL sabit maaşlı olarak çalışmaları durumunda bankalardan ne kadar miktarda kredi çekebilecekleri her bankada değişmektedir. Ancak ortalama bir aralık verilmesi de mümkün olmaktadır. Kişilerin çekebilecekleri kredi miktarı, aylık ödeyebilecekleri taksit sayısına göre belirlenmektedir. Çıkarılan son kanun ile beraber kişilerin aylık ödeme miktarları, gelirlerinin 2/3’ünden fazla olamamaktadır. Diğer yandan en çok 48 aya kadar ulaşan vadelerle kredi çekilebilmektedir.

2500 TL Maaşla İhtiyaç Kredisi Çekmek


Yukarıdaki kısımda sıralanmış olan hususlar göz önünde bulundurulduğunda 2500 TL aylık gelire sahip olan kişiler en çok 40.680 TL tutarında ihtiyaç kredisi çekebilmektedirler.

2500 TL Maaşla Taşıt Kredisi Çekmek

Taşıt kredileri kapsamında yapılan hesaplamalar ardından 2500 TL geliri olan kişilerin çekebilecekleri kredi miktarı farklı olmaktadır. Buna göre tüketicilere 41.066 TL’ye kadar kredi imkanı tanınmaktadır. Tüketicilerin aylık ödedikleri taksitlerin, maaşlarının yarısından daha çok olmasına izin verilmemektedir.

2500 TL Maaşla Konut Kredisi Çekmek

Konut kredileri kapsamında istenen %20 peşinatların ve bankaların talep ettiği koşulların kişiler tarafından sağlanması halinde 80.757 TL seviyesine kadar kredi çekilebilmektedir. Konut kredilerinde 120 aya kadar vade imkanı tanındığında çekilebilecek kredi miktarı da artmaktadır.

Eşimin Maaşı Kredi Çekme Limitini Artırır mı?

Kişilerin kredi başvuruları sırasında eşlerinin maaşlarını da tebliğ etmeleri durumunda kredi limitlerinin artıp artmayacağı da merak edilen konular arasında yer almaktadır. Bu durumun kredi limitlerini etkileyip etkilememesi banka özelinde bir durumdur. Yapılan görüşmeler sonucunda belli olabilecek bu durum kredi sürecini hızlandırmaktadır.



Son Güncelleme: 22.10.2020 23:01
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Konut KredisiIhtiyaç KredisiTaşıt Kredisi
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