24, 25 Kasım dev indirim günleri hangi ürünlerde indirim var? Efsane Cuma black friday indirimleri

Hepsiburada, her yıl Kasım ayında gerçekleştirilen indirim kampanyasını duyurdu. Hepsiburada Black Cuma indirimleri kapsamında yüksek oranda indirimler yapılıyor.
Hepsiburada 2020 Efsane Cuma indirim
Hepsiburada indirim kampanyası 23 Kasım Pazartesi itibariyle başladı. Dev indirim günlerinde online alışveriş mağazalarında mahsule indirimli erişilebilecek. Bütün ev ihtiyaçları yüzde 10’dan yüzde 70’e varan indirimlerle satın alınabilecek.
Black Cuma ne zaman bitecek?
Black Cuma, 23 Kasım Cuma ile sınırlandırılmayıp bir haftaya yayılacak. Çeşitli kategorilerdeki üründe yüzde 25 ila 80 arasında değişen indirim yapılacak.
Son Güncelleme: 24.11.2020 20:26