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23 Nisan’da EFT yapılır mı, hangi gün hesaba geçer?

23 Nisan tarihi resmi tatil olması sebebiyle bankaların işlem yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağına 23 Nisan tarihi de eklendi. Bu hafta 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Bu sebeple vatandaşlar 23 Nisan tarihinde bankaların açık olup olmayacağını araştırıyor. Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

22 Nisan 2021 Perşembe 17:22
23 Nisan’da EFT yapılır mı, hangi gün hesaba geçer?
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İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklama da 23 Nisan 2021 tarihinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi. Cuma günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 

23 Nisan tarihinde bankalar hizmet verecek mi?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaştı. Bu günde bankalarda işi olanlar, bankaların hizmet verip vermeyeceğini merak ediyor. 23 Nisan tarihi resmi tatil sayılmaktadır bu sebeple bankalar kapalı olacak. Fakat işlemler intenet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilebilir. 

23 Nisan’da EFT yapılabilir mi?

Birden fazla insanın merak ettiği bir konu da 23 Nisan tarihinde EFT yapılıp yapılamayacağı oldu. 23 Nisan resmi tatil. Bu yüzden işlemlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği araştırılıyor. Türkiye’de uygulanmaya geçilen FAST sistemi sayesinde 24 saat EFT işlemleri yapılabilmektedir. 23 Nisan’da da EFT işlemi gerçekleştirilebilir.




Son Güncelleme: 22.04.2021 17:22
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Anahtar Kelimeler:
23 NisanBankaEft
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