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22 Şubat 2021 Pazartesi Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları

Basında yer aldığı ilk andan itibaren yankı uyandıran Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları haberine dair tüm yeni ayrıntılar 22.02.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Şimdi okuyarak tüm gelişmeleri keşfedin!

22 Şubat 2021 Pazartesi 00:04
22 Şubat 2021 Pazartesi Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
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Son yıllarda artan ekonomik sorunlar birçok kişiyi kredi almaya itti. Özellikle koronavirüs salgını sonrası birçok kişi işsiz kalırken, nakit ihtiyacı ortaya çıktı. Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını banka kredileriyle gidermeye çalıştı.

Banka kredilerine olan bu rağbet ve devlet düzenlemeleriyle düşürülen faiz oranları kredilere olan talebi giderek arttırdı. Bilindiği gibi bankalar konut, araç ve ihtiyaç kredisi olarak 3 farklı şekilde kredi vermektedir. Nakde sıkışan vatandaşlar hangi bankanın ne kadar faiz uyguladığını araştırıyor. İşte bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları;

22 Şubat 2021 Pazartesi bankaların güncel konut kredisi faiz oranları son zamanlarda vatandaşların en çok aradığı kredilerden birisi oldu. Evini değiştirmek isteyen vatandaşlar, 22 Şubat 2021 Pazartesi tarihli en uygun konut kredisi veren bankaları araştırmaya başladı. 22 Şubat 2021 Pazartesi Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel konut kredisi faiz oranları haberimizde.
İşte 22 Şubat 2021 ye ait en uygun konut kredisi veren bankalar listesi...

 

22 Şubat 2021 Pazartesi ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLAR

Konut kredisi: 1.52

Tüketici kredisi: 1.68

Taşıt kredisi: 1.64

22 Şubat 2021 Pazartesi HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.60 (Hızlı ihtiyaç kredisi)

Taşıt kredisi: 1.58

Konut kredisi: 1.42

22 Şubat 2021 Pazartesi VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.52

Taşıt kredisi: 1.48

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.40

22 Şubat 2021 Pazartesi İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.55

Ev kredisi: 1.40

22 Şubat 2021 Pazartesi AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 2.03

İhtiyaç kredisi: 1.96

Taşıt kredisi: 1.51 (0 KM araç) - 1.53 (2. el araç)

Konut kredisi: 1.39

Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.03

22 Şubat 2021 Pazartesi GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.49'dan başlıyor

Konut kredisi: 1.45

Taşıt kredisi: 1.49'dan başlıyor

22 Şubat 2021 Pazartesi TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.45

Taşıt kredisi: 1.49

Konut kredisi: 1.40



Son Güncelleme: 22.02.2021 00:04
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Anahtar Kelimeler:
KrediFaizBanka
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