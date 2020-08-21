2100 TL maddi yardım için nereye başvuru yapılacak?

Korona virüs dünyayı etkisi altına almaya başladıktan sonra birçok ülkenin ekonomisinde ciddi bir sıkıntı doğurdu. Bu tarz sorun yaşayan ülkelerden birisi olarak binlerce kişi işsiz kalırken, çoğu kişi de işverenler tarafından ücretsiz izne çıkarıldı. Bu durumun yarattığı yankılar çoğu kişinin maddi anlamda muhtaç duruma düşmesine sebep oldu. Bu konu hakkında politikalar yürütülen ülkemizde, vatandaşların sıkıntıları göz önüne alınarak bazı yardım kampanyaları ve destekler başlatıldı. Maddi açıdan zor günler geçiren vatandaşlara maddi destek sağlayan devlet, yürütülen kampanyalar ile de kişilerin aylık giderlerini karşılayacak şekilde aylık ödemeler yapıldı. Bu konu hakkında titiz bir çalışma yürüten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yapılan yardımların yanı sıra yeni bir destek ile vatandaşları zor durumdan kurtarmayı düşünüyor. Yapılması beklenen son yardımda vatandaşlara 2100 TL’lik ödeme yapılması beklenirken, bu yardım ile birlikte vatandaşların sıkıntılarından kurtulması hedefleniyor.

Pandemi süreci boyunca yapılan yardımlar neticesinde vatandaşlara derin bir nefes aldırmak isteyen bakanlık, her ay düzenli olarak yapılacak 2100 TL’lik yeni yardım paketi ile ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermeyi düşünüyor. Başvuru yapanlara verilecek bu ödeme, diğer ödemelere göre daha çabuk yanıta kavuşturulacak başvurular ile vatandaşa çabukça ulaşılacak. Başvuru yapanlar diğer kira, gıda ve fakirlik maaşı gibi desteklerden de ayrıca yararlanabilme hakkına sahip olacak.

2100 TL için nereye başvuru yapılacak?

Kira yardımı

2100 TL’lik yardımdan pandemi sürecinden işten çıkarılan ve hala işi olmayan kişiler yararlanabilirken, bu yardımı her ay düzenli olarak alabilecekler. Başvuru yapmak isteyenler bu ödeme için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma merkezlerine T.C. Kimlik Belgeleri ile başvuru yapabilecekler.

2100 TL’lik ödeme dışında kira yardımı almak isteyenler yine diğer desteklerde olduğu gibi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı merkezlere ve Kaymakamlıklara başvurarak gerekli şartları sağladıktan sonra kira yardımı alabilecek.

Belediyeler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sivil Toplum Kuruluşları

Özel Vakıflar ve denekler

Fakirlik maaşı kimlere verilir?

Durumuna bakılan vatandaşların barınmaları için aylık 317 TL’lik ödeme yapılmaktadır. Çocukları için sağlık yardımı almak isteyenlere, çocuk başına 30 TL’lik maddi yardım yapılmaktadır. Eşi vefat etmiş dul kadınlar için belirlenen yardım tutarı aylık 250 TL’dir. Bu kadınlar dul maaşı alıyorlarsa bu destekten yararlanamamaktadır. 65 yaş üstü evde olan kişilere 601 TL olarak belirlenen destek, engelli kişilere 2.022 TL olarak belirlenmiştir. Eğer engelli kişi ağır engelli raporu sahibi ise kendine bakan kişi için de 1.305 TL’lik bakım maaşı alabilmektedir.