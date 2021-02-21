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21 Şubat 2021 Pazar fındık fiyatları ne kadar? Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu

21 Şubat 2021 Pazar fındık fiyatları ne kadar ve fındık bugün kaç TL soruları merak ediliyor. Fındık üreticileri İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumunu araştırıyor.

21 Şubat 2021 Pazar 15:29
21 Şubat 2021 Pazar fındık fiyatları ne kadar? Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
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Türkiye fındık üretimindeki ihracatıyla dünyanın bir numarası konumunda yer alıyor. Karadeniz bölgesinde üretilen fındık bölgede yaşayan kişilerin birincil yaşam kaynağıdır. Karadeniz bölgesinde birçok kişi fındık bahçelerinde çalışmakta ve burada üretilen fındıklar dünyanın birçok ülkesine ithal edilmektedir.

Oldukça yüksek kazanç elde edilen ve yüksek miktarda üretilen fındık devlet tarafından belirlenen fiyatlara göre üreticiden satın alınmaktadır. Fındık fiyatları son yıllarda üretim miktarına göre değişkenlik göstermekte ve günlük olarak da değişmektedir. Fındık üreticileri günlük fındık fiyatlarını araştırıyor.

Fındık fiyatlarının belirlenmesinden fındığın üretildiği bölgede önemlidir. Genel olarak şu anda fındık fiyatları 20 ila 25 lira arasında değişmektedir.

Fındık borsası

Fındık fiyatları her gün güncel olarak TMO tarafından belirlenmektedir. Fındık fiyatlarının belirlenmesinde arz talep ilişkisi ve rekolte durumu göz önüne alınır. Serbest piyasada pazara çıkan fındık belirlenen fiyatlara aralığında değişkenlik gösterir.

Fındık fiyatları ne zaman açıklanır?

Fındık fiyatları genel olarak hasat zamanından bir hafta sonra açıklanır. Açıklandığı dönemde de ihracat süreci başlar. Hasat döneminin ardından piyasaya çok sayıda fındık sürüleceğinden fındık fiyatları düşer ancak bu sürecin ardından fındık fiyatları yeniden artar.

Fındık fiyatları nasıl yükselir?

Fındık üretici satışlarını hasat zamanında gerçekleştirir. Bu dönemde yüksek miktarda fındık piyasaya sürüldüğünden fiyatlar düşer. Ancak bu dönemden sonraki satışlar daha yüksek fiyatlara yapılır.

TMO fındık alımı yapacak mı?

TMO fındık alımları yaptığı dönemde piyasaya yön verir. Fiyatlar bu alımların ardından da düşüşe geçer. TMO bu nedenle piyasaya müdahale eder ve fiyatları belli bir aralıkta tutar. TMO belli dönemlerde fındık alımı yapmakta ve bu alımlar TMO resmi sitesinden yayınlanmaktadır.

21 Şubat 2021 Pazar güncel fındık fiyatları

TMO                  21,00 - 22,50       

Ordu                 21,50 - 22,50       

Giresun             21,30 - 24,80       

Düzce               22,80 - 25,00       

Sakarya            21,00 - 23,20        

Samsun             22,00 - 22,55       

Trabzon            20,75 - 22,00       

Ünye                 21,50 - 23,00       

Fatsa                 21,75 - 23,50       

Terme               22,50 - 22,50       

Akçakoca            22,80 -25,00      

Çarşamba           22,50 -23,50      

Kocaeli               21,00 - 23,20     

Zonguldak          21,50 - 23,20     

Alaplı                   21,00 - 23,20     



Son Güncelleme: 21.02.2021 15:30
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21 Şubat PazarGünlükFiyatTMOFındık
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