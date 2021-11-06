Türkiye’nin önemli bankalarından birisi olan Ziraat Bankası müşterilerini yakından ilgilendirecek bir açıklama yaptı. Bankadan yapılan açıklamada yatırım hesapları bulunan müşterilerin hesaplarında bulunan para yakın zamanda Yatırım Tazmin Merkezi’ne (YTM) devredilebilir. Bu haberle beraber yatırım hesabına sahip olan kişiler arama motorlarına ‘’2022 yılı içerisinde zaman aşımına uğrayacak yatırım hesapları’’ yazmaya başladı.
2022 Yılı İçerisinde Zaman Aşımına Uğrayacak Yatırım Hesapları
Ziraat Bankası’nın bu açıklaması sonrası konuyla alakalı kişilerin kendilerine en yakın Ziraat Bankası şubesine gitmesi gerekiyor. Belirtilen tarih içerisinde bankaya müracaat etmeyen kişilerin yatırım hesapları YTM’ye geçecek.
2022 yılında zaman aşımına uğrayacak yatırım hesapları listesine ulaşmak isteyen kişiler https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bankamiz/ziraatten-duyurular/duyurular/zaman-asimina-ugrayacak-yatirim-hesaplari-2022 sitesine giriş yaparak işlemlerini gerçekleştirebilirler. Siteye giriş yaptıktan sonra ekranda gözüken yerlerin eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekiyor.