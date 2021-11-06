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2022 yılı içerisinde zaman aşımına uğrayacak yatırım hesapları

Ziraat Bankası müşterilerini yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre zaman aşımı listesinde ismi bulunan vatandaşların paraları Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne (YTM) devredilecek. İşte 2022 yılı içerisinde zaman aşımına uğrayacak yatırım hesapları...

06 Kasım 2021 Cumartesi 18:14
2022 yılı içerisinde zaman aşımına uğrayacak yatırım hesapları
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Türkiye’nin önemli bankalarından birisi olan Ziraat Bankası müşterilerini yakından ilgilendirecek bir açıklama yaptı. Bankadan yapılan açıklamada yatırım hesapları bulunan müşterilerin hesaplarında bulunan para yakın zamanda Yatırım Tazmin Merkezi’ne (YTM) devredilebilir. Bu haberle beraber yatırım hesabına sahip olan kişiler arama motorlarına ‘’2022 yılı içerisinde zaman aşımına uğrayacak yatırım hesapları’’ yazmaya başladı.

2022 Yılı İçerisinde Zaman Aşımına Uğrayacak Yatırım Hesapları

27 Şubat 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 29280 Sayılı Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği’nde yer alan 24. maddeye göre yatırım hesapları bulunan kişiler eğer 10 yıl boyunca hesaplarıyla ilgili herhangi bir işlem yapmazlarsa söz konusu yatırım hesapları zaman aşımına uğrayacak ve hesap içindeki bakiye YTM’ye transfer edilerek gelir olarak kaydedilecek.

Ziraat Bankası’nın bu açıklaması sonrası konuyla alakalı kişilerin kendilerine en yakın Ziraat Bankası şubesine gitmesi gerekiyor. Belirtilen tarih içerisinde bankaya müracaat etmeyen kişilerin yatırım hesapları YTM’ye geçecek.

2022 yılında zaman aşımına uğrayacak yatırım hesapları listesine ulaşmak isteyen kişiler https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bankamiz/ziraatten-duyurular/duyurular/zaman-asimina-ugrayacak-yatirim-hesaplari-2022 sitesine giriş yaparak işlemlerini gerçekleştirebilirler. Siteye giriş yaptıktan sonra ekranda gözüken yerlerin eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekiyor.


Son Güncelleme: 06.11.2021 18:14
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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Bankası2022 Yılı Içerisinde Zaman Aşımına Uğrayacak Yatırım HesaplarıYatırım Tazmin MerkeziYTM
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