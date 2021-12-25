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2022 yılı Bağkur primleri belli oldu mu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılının sonunda toplanacak. Merak edilen konular arasında Bağ-Kur primlerinin ne kadar olacağı da yer alıyor. Peki 2022 yılı Bağ-Kur primleri belli oldu mu? Yanıtı haberimizde…

25 Aralık 2021 Cumartesi 19:18
2022 yılı Bağkur primleri belli oldu mu?
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 yılının Brüt ve Asgari ücretlerini belirlemek üzere 2021 yılının Aralık ayında bir araya gelecek. Komisyonun görüşmelerinde Bağ-Kur sigorta primlerinin 2022 yılında ne kadar olacağı da gündeme getirilecek. Peki 2022 yılı Bağ-Kur primleri belli oldu mu?

2022 Yılı Bağ-Kur Primleri Belli Oldu Mu?

2022 yılı Bağ-Kur prim ücretleri henüz belli olmadı. Prim ücretlerinin Aralık 2021’de toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapacağı görüşmeler sonrasında netlik kazanması bekleniyor. Birçok kurumun ortak tavsiyesi ise 2022 yılında Bağ-Kur primlerinin en az 1431 TL olması gerektiği şeklinde. Yani Bağ-Kur’a bağlı olan her vatandaş aylık en az 1.431 TL ödemek zorunda kalabilir.  Gerçek Bağ-Kur primleri ise yılın son ayındaki görüşmeler sonrasında kamuoyu ile paylaşılacak.

 


Son Güncelleme: 25.12.2021 19:18
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Anahtar Kelimeler:
Bağ-KurAsgari ücret Tespit Komisyonu
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