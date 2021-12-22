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2022 Vakıfbank EFT ücreti Vakıfbank EFT saatleri

EFT yaparak bankaların birbirine para gönderme işlemleri olarak Vakıfbank için saatlerini ve ücretlerini sizler için araştırdık. İster mobil bankacılıktan ister çağrı merkezinden ister ATM'den yapacağınız EFT işlemlerinin ücretlerini haberimizde yer verdik. 2021 yılına ait Vakıfbank EFT ücreti ne kadar? Vakıfbank EFT saatleri? İşte ayrıntılar...

22 Aralık 2021 Çarşamba 10:28
2022 Vakıfbank EFT ücreti Vakıfbank EFT saatleri
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Vakıfbank EFT ücreti

Bankaların birbirine para gönderme işlemine EFT denilmektedir. Havale ücretlerinden fazla ücret içermektedir.İşlem yaptığınızda  EFT saatlerinde bir  farklılık görüldüğünden işleminiz ertesi güne hesapta olabilir. 

Vakıfbank EFT ücreti 2021 yılına ait;

Bireysel müşteri düzenli EFT 0.1.000 TL 1,11 TL

Rutin EFT 0-1.000 TL 5,73 TL

1.000 TL- 50.000 TL 11,46 TL

Bireysel düzenli EFT’de 1.000 TL- 50.000 TL arası 2,29 TL

Bireysel rutin EFT’de 50.000 TL ve üzeri işlemlerde 25,00 TL

Vakıfbank EFT saatleri

EFT işlemlerinde Vakıfbank 17:15 ‘e kadar uzattı. İntenet bankacılığı, mobil bankacılık, ATM olaraktan işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Altın hesabınız olduğunda da EFT işlemini gerçekleştirebilirsiniz. 

Mobil bankacılık EFT ücretleri

Rutin EFT;

1.000,01-50.000 TL 3,48 TL 

50.000,01 TL ve üzeri 28,65 TL 

0.1.000 TL arası 1,14 TL

Bireysel müşteri düzenli EFT;

0-1.000 TL arası işlemlerde 1,14 TL

1.000,01-50.000 TL arasında 2,29 TL

50.000,01 TL ve üzeri 28,65 TL

Rutin dışı EFT;

0-1.000 TL arasında ise 1,71 TL

1.000,01-50.000 TL arası için 3,48 TL

50.000,01 TL ve üzeri için 48,92 TL

Vakıfbank ATM üzerinden EFT;

Rutin EFT

 0-1.000 TL’ye 4,00 TL

Rutin EFT

 1.000,01-50.000 TL arasında 8,00 TL

Rutin EFT

50.000,01 TL ve üzeri 57,30 TL

Vakıfbank çağrı merkezinde EFT ;

Rutin EFT

0-1.000 TL için 5,73 TL

1.000,01-50.000 TL arası 11,60 TL

50.000,01 TL ve üzeri 171,90 TL

Rutin dışı EFT

0-1.000 TL arası 8,59 TL

1.000,01-50.000 TL arası 17,19 TL

Bireysel müşteri düzenli EFT işlemleri

0-1.000 TL ‘ye 1,14 TL

1.000,01- 50.000 TL  2,29 TL

50.000,01 TL ve üzeri 28,65 TL

Müşteri hizmetlerini 0850 222 07 24’ü arayarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. 

 


Son Güncelleme: 22.12.2021 10:28
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