2022 Vakıfbank EFT ücreti Vakıfbank EFT saatleri

Vakıfbank EFT ücreti
Bankaların birbirine para gönderme işlemine EFT denilmektedir. Havale ücretlerinden fazla ücret içermektedir.İşlem yaptığınızda EFT saatlerinde bir farklılık görüldüğünden işleminiz ertesi güne hesapta olabilir.
Vakıfbank EFT ücreti 2021 yılına ait;
Bireysel müşteri düzenli EFT 0.1.000 TL 1,11 TL
Rutin EFT 0-1.000 TL 5,73 TL
1.000 TL- 50.000 TL 11,46 TL
Bireysel düzenli EFT’de 1.000 TL- 50.000 TL arası 2,29 TL
Bireysel rutin EFT’de 50.000 TL ve üzeri işlemlerde 25,00 TL
Vakıfbank EFT saatleri
EFT işlemlerinde Vakıfbank 17:15 ‘e kadar uzattı. İntenet bankacılığı, mobil bankacılık, ATM olaraktan işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Altın hesabınız olduğunda da EFT işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Mobil bankacılık EFT ücretleri
Rutin EFT;
1.000,01-50.000 TL 3,48 TL
50.000,01 TL ve üzeri 28,65 TL
0.1.000 TL arası 1,14 TL
Bireysel müşteri düzenli EFT;
0-1.000 TL arası işlemlerde 1,14 TL
1.000,01-50.000 TL arasında 2,29 TL
50.000,01 TL ve üzeri 28,65 TL
Rutin dışı EFT;
1.000,01-50.000 TL arası için 3,48 TL
50.000,01 TL ve üzeri için 48,92 TL
Vakıfbank ATM üzerinden EFT;
Rutin EFT
0-1.000 TL’ye 4,00 TL
Rutin EFT
1.000,01-50.000 TL arasında 8,00 TL
Rutin EFT
50.000,01 TL ve üzeri 57,30 TL
Vakıfbank çağrı merkezinde EFT ;
Rutin EFT
0-1.000 TL için 5,73 TL
1.000,01-50.000 TL arası 11,60 TL
50.000,01 TL ve üzeri 171,90 TL
Rutin dışı EFT
0-1.000 TL arası 8,59 TL
1.000,01-50.000 TL arası 17,19 TL
Bireysel müşteri düzenli EFT işlemleri
0-1.000 TL ‘ye 1,14 TL
1.000,01- 50.000 TL 2,29 TL
50.000,01 TL ve üzeri 28,65 TL
Müşteri hizmetlerini 0850 222 07 24’ü arayarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.