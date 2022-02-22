2022 taşınma yardımı ne kadar, nasıl alınır, taşınma yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Son dönemlerin en çok merak edilen konularının başında taşınma yardımı gelmektedir. Toplumun her kesimine çeşitli desteklerde bulunan devletimiz, taşınanlara da yardım etmektedir. Taşınmak isteyen vatandaşlarımız 2022 taşınma yardımı ne kadar, taşınma yardımı nasıl alınır, taşınma yardımı şartları nelerdir sorularının yanıtlarını arıyor.

Taşınma Yardımı

Taşınma yardımı iki başlık altında incelenir. Kentsel dönüşüm kapsamında zorunlu taşınma ve göç durumunda muhtaç ailelere verilen para yardımıdır. Göç durumunda belediyeler muhtaç ailelere taşınma yardımı öder. Bunlar sosyal yardım kapsamında verilir. Bu yardımlardan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, ikamet ettikleri belediyenin sosyal birimlerine giderek başvuruda bulunmaları gerekir. Belediye birimleri sizinle ilgili araştırmalar yapar. Olumlu sonuç çıkarsa yardımdan yararlanabilirsiniz.

2022 Kentsel Dönüşüm Taşınma Yardımı

Bir bölgede kentsel dönüşümden dolayı zorunlu bir taşınma meydana geliyorsa, taşınan ailelere para ödenmektedir. Bu yardımlar ev sahiplerine, kiracılara ve iş yeri sahiplerine ve kiracılarına verilir. Bu yardımdan yararlanabilmek için kentsel dönüşüm kapsamında bulunmanız gerekmektedir. Aynı zamanda 6306 sayılı kanun kapsamı içerisinde bulunan sözleşme ile tahliye haklarından yararlanılmaktadır.

Taşınma Yardımı Başvurusu

Taşınma Yardımı Gerekli Evraklar

Kimliğinizin fotokopisi.

Başvuru formunuz.

İkamet belgesi ya da eve gelen herhangi bir fatura belgesi.

Nüfus kayıt öneğiniz. Bu belge e-devlet sistemi üzerinden alınır.

Riskli bir yapı olduğuna dair belge.

Kamu bankaları olan Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden açılmış vadesiz bir hesabınızın olduğuna dair hesap cüzdanınızın fotokopisi.

Taşınma yardımı için gerekli şartları taşıyorsanız bazı belgeleri tamamlayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Ancak başvuru işlemi tahliye kararının ardından en geç 1 yıl içerisinde yapılmalıdır. Riskli raporunun verilmesinin ardından en geç 3 ay içerisinde yapılmalıdır. Başvurular bulunduğunuz ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ya da Belediyelere yapılır.

İş yeri kiracısı olanların alması gereken belgeler ise şunlardır;

Kimliğinizin fotokopisi.

Başvuru formunuz.

Riskli binanın vergi levhasının fotokopisi.

İş yerinin yeni adresinin vergi levhasının fotokopisi.

Riskli yapı olduğunu belirten yazının fotokopisi.

Kamu bankaları olan Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden açılmış vadesiz bir hesabınızın olduğuna dair hesap cüzdanınızın fotokopisi.

2022 İstanbul’dan Göç Edenlere Belediye Yardımı

2022 yılında İstanbul’dan göç etmeyi düşünen vatandaşlarımız, taşınma yardımının ne kadar olduğunu merak ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü birimlerine giderek gerekli başvuruları yapabilirsiniz. Memlekete gidenler ve durumu iyi olmayanlara taşınma yardımı yapılır.

2022 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen köye dönüş taşınma yardımı 1500 Türk Lirası ile 2000 Türk Lirası arasında değişmektedir. Taşınma yardımı maddi duruma göre, yaşanılan il ve ilçeye göre değişmektedir.