2021'de dolar ne olur? Düşer mi, yükselir mi? 2021 için dolar yorumu analizi

Son senelerde her geçen ay artış göstererek rekorlar kıran dolar kurunun 2021 senesinde ne durumda olacağı yatırımcılar tarafından merak edilenler arasında yer alıyor. Son olarak Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys ilerleyen dönemlerde Türk Lirası’nın Dolar kuruna göre nasıl bir değişim yaşayacağını değerlendirdi.

2021’de Dolar -TL gelişimi nasıl olacak?

Merkez Bankası tarafından son olarak PPK toplantısında yapılan faiz hamlesi sonrasında kısa zamanda aktif rasyo oranlarında yapılan düzenleme kapsamında zorunlu karşılık oranları güncellenmişti. Atılan bu adımlar sonrasında dolar kurunda dalgalanmalar yaşanmaya başladı. Doların PPK toplantısı ardından düşüşe geçmesiyle ardından son günlerde yeniden yükselişe geçtiği görüldü. Son olarak Merkez Bankası’nın yeni adımlarıyla birlikte yeniden aşağı doğru bir grafik çizmeye başladı.

Rabobank Gelişen Piyasal Kur Stratejisti Piotr Matys tarafından yapılan Türk Lirası ve Doların gidişatına yönelik yapılan değerlendirme kapsamında, Merkez Bankası’nın attığı adımların TL için önemli olduğunu ve faiz kararının iyi bir karar olduğunu ifade etti. Matys, 2021 senesinde yaşanacak olan dolar ve TL gelişimi hakkında ise, Merkez Bankası’nın PPK toplantısını piyasaları olumlu etkilemek için kullandığını, piyasa beklentilerinin gerçekleşmesi halinde TL’nin dolara karşı değer kazanmaya devam edeceğini ve 7.00 seviyesinin de altına inebileceğini aktardı.

Değerlendirmelerinin devamında 12 ay sonrası için tahminlerde bulunan Matys, 12 ay sonraki dönemde TL’nin dolar karşısında 7.50 TL seviyesinde olabileceğini dile getirdi.