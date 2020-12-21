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2021'de dolar ne kadar olacak? Goldman Sachs dolar tahmini güncelledi

Geçen haftalarda düzenlenen ABD Merkez Bankası (FED) toplantısında faizle ilgili gelişmeler oldu mu? Yatırımcılar ne yaptı? 2021 de dolar ne kadar olacak?

21 Aralık 2020 Pazartesi 17:23
2021'de dolar ne kadar olacak? Goldman Sachs dolar tahmini güncelledi
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Gündemimizden düşmeyen yeni tip koronavirüsten kaynaklı ekonomi ve piyasa sürekli değişmektedir. Yılbaşı’nın yaklaşması ile beraber diğer ülkelerde tedbirlerini almış bulunmakta. Amerika Birleşik Devletleri’nde yılbaşı kutlamaları İngiltere’de başlayan virüsün mutasyona uğraması sebebi ile durduruldu. Bununla beraber virüsün çoğalmasını önlemek, bulaşıcı riskini azaltmak amacıyla alınan tedbirlere yenileri eklendi. İtalya, Almanya ve Fransa gibi İngiltere’de bu korkunç virüsten sonra uçuşlarını durdurmaya karar verdiler.

ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı ise toplantıda konuşulanların etkisi hala devam etmekte. Yatırımcıların dikkatle kesilmesinden dolar ve Türk parasının durumunu değerlendirmekteler. Uzmanlar tarafından dolar tahminleri gibi paylaşımlar devam etmekte. ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs ise tahminlerini güncellemekle devam ediyor.

2021’in Dolar Tahmini

Goldman Sachs’ın araştırmalarına göre 2021 yılının Türk Lirası’nın tekrar dolar karşısında değer kazanacağını söyledi. Sachs’in yaptığı değerlendirmeler sonucunda; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal’ın konuşmasında “Türk Lirası'nı istikrarsızlaştırmadan yeniden döviz rezervi biriktirme çabasının, yüksek enflasyon ve siyasi risklerde dikkate alındığında, liranın dolar karşısında ani şekilde güçlenmesi yerine daha istikrarlı bir patika izlemesi ile sonuçlanması büyük olasılık." ifadelerini kullandılar.

SACH’ın Dolar üzerinden tahmini nedir?

 

Goldman’ın son açıklamasında Türk Lirasının dolar karşısında kesinlikle değerinin artacağını söyledi. Sach 3,6, 12 gibi aylık dönemlerin Dolar-Türk arası tahminlerini daha önce farklı rakamlar ortaya koyarak şu an ise 7,50 7,75 ve 8,00 olarak değiştirdiği görülmektedir.


Son Güncelleme: 21.12.2020 17:23
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Anahtar Kelimeler:
DolarTürk Lirası
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