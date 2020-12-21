İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı, koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı,...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı! 2021'de yeni bir dalgalanmaya neden olabilir!
Son Dakika
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı!...
Büyük buluşmaya az kaldı! Jüpiter ve Satürn, uzun yıllar sonra tekrar kavuşuyor
Son Dakika
Büyük buluşmaya az kaldı! Jüpiter...

2021'de altın fiyatları ne olacak? Güncel altın fiyatları tahmini ve 2021 altın yorumları

2021 yılına yaklaşırken geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen altın fiyatındaki gelişmeler yatırımcıları bir hayli mutlu etti. 2021 yılı içerisinde altın fiyatların ne kadar olacağı merakla beklenmekte. Uzmanlar tarafından bazı değerlendirmeler yapılmakta. peki 2021 yılı altın fiyatları ne kadar olacak?

21 Aralık 2020 Pazartesi 16:50
2021'de altın fiyatları ne olacak? Güncel altın fiyatları tahmini ve 2021 altın yorumları
Takip Et:

Geride bıraktığımız günlerde belirlenen altın fiyatları yatırımcıların mutlu etmeye devam etmekte. Korona virüs salgın hastalığının her şeyi etkilediği gibi altın fiyatları üzerinde ki etkisi de merak edilmekte. 2021 yılı içerisinde altın fiyatları oranındaki yaşanacak olan değişikliklerde altın kurunu takip eden vatandaşlar tarafından merak içerisinde beklenmekte. Uzmanlar tarafından belirlenen güncel altın fiyatları mevcut fakat covıd-19 virüsünün altın üzerinde ki etkisi hala tartışma konusu. Geçtiğimiz zaman diliminde 3 haftalık süreçte altın yatırımcıların oldukça mutlu eden düzeydeydi. Aynı şekilde altının içerisinde bulunduğumuz hafta ya dikey bir şekilde açılış yapması da yatırımcılar tarafından mutluluk yaratmakta. Çinli broker şirketi Huatai Futures ve Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy'un yaptığı altın yorumu ile Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk'ün güncel altın grafiği bir çok vatandaş tarafından yol gösterici nitelikte.

 

Borsadan çıkışlar azalacak

Çinli broker şirketi Huatai Futures tarafından yapılan açıklamada covıd-19 virüs kapsamında adı altında alınan yeni tedbirler doğrultusunda mali teşvik paketinin belirlenmesi ile beraber borsadan çıkışların azalacağı yönünde açıklamada bulunarak; ‘Faiz oranlarının küresel olarak düşük olması ve sert gelen parasal genişleme politikaları kolay kolay değişmeyecek. Mali teşvik paketine karşı olumlu beklentiler ile birlikte altına dayalı Borsa yatırım fonlarından çıkışlar yavaşlayacaktır ve piyasalar altını yeniden sevecektir.’ Sözlerini belirtti.

Altında pozitif bir çıkış!

Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy geçtiğimiz hafta yapılan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına değinerek, toplantı sonucunda dolar endeksinin 90'ın altında kalması ile altının ons fiyatının da 1.880 dolara kadar inmesinin nedenini aktardı. İngiltere'de açıklanan yeni tür koronavirüse değinen Özsoy salgının olumsuz etkilerini gözlemlediklerini belirterek, " Gördüğümüz durum, ons altının 1.880 dolar seviyesinden hızlı bir yükseliş ile 1.890’lı seviyeleri test etmesi ve ardından 1.900 doları geçmesi oldu. Aynı anda dolar endeksinin yeniden 90 üzerine toparlaması ile yeni haftaya başlarken saatlik analizde ons altın ve dolar endeksi arasında pozitif bir korelasyon ortaya çıktığını görüyoruz." dedi.

Ons altın için 1.900 dolar seviyesi önemli!

Sayın Özsoy yapmış bulunduğu açıklamada 1.900 dolar seviyesinin çok önemli bir direnç aşaması olduğunu açıkladı ve aynı zaman da direnç noktasının 1.930 dolar olmak ihtimalini de vurgulayarak belirtti.  Yalanılacak bu durumun belirli bir sistem doğrulsun da kademeli olarak gerçekleşeceğini belirten Özsoy; ‘Bu ihtimalleri eğer hafta ortasına kadar görmez isek haftanın geri kalanında noel tatilinden ötürü piyasaların kapalı olması nedeniyle sert dalgalanmalar olmayabilir.Dolayısıyla bugünün devamı ve salı günü açılışlarını yakın takip edilmesini öneriyorum. Hafta kapanışı 1.900 dolar üzerinden olursa önümüzdeki haftaya ilişkin bir ralliye hazırlıklı olmakta fayda var diye düşünüyorum.’ Sözlerini dile getirdi.

Dolar 2021 yılına 7.90’ın altında girebilir

Özsoy değerlendirmiş olduğu altın düzeyi doğrulsun da yapmış olduğu açıklamada  ons altının yukarı doğrultuda hareket etmesi sonucunda önemli fırsatlar yaratacağını belirtirken TL olarak 7.73

 direnç seviyesini aşması sonucunda oldukça önemli sonuçlar doğurabileceğini açıkladı. Dolar fiyatının 2021 yılı için beklenen rakam düzeyinin 7.90 altında olacağını öngören Özsoy; ‘Şu andaki seviyelerinden tepki alımları neticesinde bu hafta içerisinde birtakım yükselme beklentilerim var. Bu durum gerçekleşirse de ons altındaki yükseliş eşliğinde gram altın fiyatının 482 TL seviyesine hareketini de gözlemlememiz yüksek ihtimal.’ Sözlerini dile getirdi.

Uzmandan güncel altın grafiği

Özel fon yöneticisi olan Rıdvan Baştürk tarafından düzenlenmiş olan önemli direnç noktalarının bulunduğu gram altın grafiği ;

 



Son Güncelleme: 21.12.2020 16:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AltınDolar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kredi kartı kullanan vatandaşları ilgilendiriyor! Bankalardan açıklama geldi! Uzmanlar vatandaşlara uyarıda bulundu!
Kredi kartı kullanan vatandaşları ilgilendiriyor! Bankalardan açıklama geldi! Uzmanlar vatandaşlara uyarıda bulundu!
2020 gayrimenkul satışlarında tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü!
2020 gayrimenkul satışlarında tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü!
Merkez Bankası'ndan son dakika faiz değişikliği!
Merkez Bankası'ndan son dakika faiz değişikliği!
KOSGEB destek programları nelerdir? Girişimcilik destekleri nelerdir?
KOSGEB destek programları nelerdir? Girişimcilik destekleri nelerdir?
Vakıfbank’ın verdiği 125 bin TL ihtiyaç kredisi
Vakıfbank’ın verdiği 125 bin TL ihtiyaç kredisi
Bankalar faiz oranlarını değiştirdi!
Bankalar faiz oranlarını değiştirdi!

Popüler Haberler

2021'de altın fiyatları ne olacak? Güncel altın fiyatları tahmini ve 2021 altın yorumları
Üç aylar kutlama mesajları
2020 Kanada asgari ücret ne kadar?
Mendirman Celaleddin dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Baraj'ın Eylül'ü Burcu Kirman kimdir? Burcu Kirman hakkında bilgiler...
SARS-CoV-2 VUI 202012/01 virüsü nedir?
Doya Doya Moda 21 Aralık puan durumu ve gün birincisi
POMEM başvurusu için son gün ne zaman? Başvuru ücreti ne kadar?
Diyanet fetva hattı numarası nedir? Diyanet fetva hattı Alo 190 açık mı?
B.1.1.7 nedir? Yeni koronavirüs için aşılar faydalı olacak mı? B.1.1.7 belirtileri nelerdir?
Alef dizisi konusu ne? Kenan İmirzalıoğlu yeni dizisi Alef ne zaman başlıyor?
Asker ailesine maaş 2020 şartları nelerdir? Asker annesi maaşı almak için nereye başvuru yapılır?
YKS kolay mı zor muydu yorumları? Sınava girenlerden YKS sınav soruları yorumları
Ölüm yardımı ödemesini kimler alabilir? 2020 ölüm parası şartları
Yeni askerlik kanunu kabul edildi! Terhisler hangi tarihte başlayacak? Silah altındakiler hangi tarihte terhis olabilecek?
Gaziantep FK vs Fenerbahçe maçı sonrasında konuşan Erman Toroğlu'ndan sert sözler!
Kefaret Nil kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ege Kökenli kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
2021 yılında final yapacak ve yayın hayatına devam edecek diziler hangileri?
Alevlerin Ardından Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel yaşı ve oynadığı diziler
31 Aralık 2020 Yılbaşı akşamı hangi kanalda hangi program yayınlanacak? Yılbaşı akşamı yayın akışı
Uyanış Büyük Selçuklu Nizamülmülk ölüyor mu? Nizamülmülk kimdir, gerçek tarihte ne zaman öldü?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.