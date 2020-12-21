2021'de altın fiyatları ne olacak? Güncel altın fiyatları tahmini ve 2021 altın yorumları

Geride bıraktığımız günlerde belirlenen altın fiyatları yatırımcıların mutlu etmeye devam etmekte. Korona virüs salgın hastalığının her şeyi etkilediği gibi altın fiyatları üzerinde ki etkisi de merak edilmekte. 2021 yılı içerisinde altın fiyatları oranındaki yaşanacak olan değişikliklerde altın kurunu takip eden vatandaşlar tarafından merak içerisinde beklenmekte. Uzmanlar tarafından belirlenen güncel altın fiyatları mevcut fakat covıd-19 virüsünün altın üzerinde ki etkisi hala tartışma konusu. Geçtiğimiz zaman diliminde 3 haftalık süreçte altın yatırımcıların oldukça mutlu eden düzeydeydi. Aynı şekilde altının içerisinde bulunduğumuz hafta ya dikey bir şekilde açılış yapması da yatırımcılar tarafından mutluluk yaratmakta. Çinli broker şirketi Huatai Futures ve Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy'un yaptığı altın yorumu ile Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk'ün güncel altın grafiği bir çok vatandaş tarafından yol gösterici nitelikte.

Borsadan çıkışlar azalacak

Çinli broker şirketi Huatai Futures tarafından yapılan açıklamada covıd-19 virüs kapsamında adı altında alınan yeni tedbirler doğrultusunda mali teşvik paketinin belirlenmesi ile beraber borsadan çıkışların azalacağı yönünde açıklamada bulunarak; ‘Faiz oranlarının küresel olarak düşük olması ve sert gelen parasal genişleme politikaları kolay kolay değişmeyecek. Mali teşvik paketine karşı olumlu beklentiler ile birlikte altına dayalı Borsa yatırım fonlarından çıkışlar yavaşlayacaktır ve piyasalar altını yeniden sevecektir.’ Sözlerini belirtti.

Altında pozitif bir çıkış!

Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy geçtiğimiz hafta yapılan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına değinerek, toplantı sonucunda dolar endeksinin 90'ın altında kalması ile altının ons fiyatının da 1.880 dolara kadar inmesinin nedenini aktardı. İngiltere'de açıklanan yeni tür koronavirüse değinen Özsoy salgının olumsuz etkilerini gözlemlediklerini belirterek, " Gördüğümüz durum, ons altının 1.880 dolar seviyesinden hızlı bir yükseliş ile 1.890’lı seviyeleri test etmesi ve ardından 1.900 doları geçmesi oldu. Aynı anda dolar endeksinin yeniden 90 üzerine toparlaması ile yeni haftaya başlarken saatlik analizde ons altın ve dolar endeksi arasında pozitif bir korelasyon ortaya çıktığını görüyoruz." dedi.

Ons altın için 1.900 dolar seviyesi önemli!

Dolar 2021 yılına 7.90’ın altında girebilir

Sayın Özsoy yapmış bulunduğu açıklamada 1.900 dolar seviyesinin çok önemli bir direnç aşaması olduğunu açıkladı ve aynı zaman da direnç noktasının 1.930 dolar olmak ihtimalini de vurgulayarak belirtti. Yalanılacak bu durumun belirli bir sistem doğrulsun da kademeli olarak gerçekleşeceğini belirten Özsoy; ‘Bu ihtimalleri eğer hafta ortasına kadar görmez isek haftanın geri kalanında noel tatilinden ötürü piyasaların kapalı olması nedeniyle sert dalgalanmalar olmayabilir.Dolayısıyla bugünün devamı ve salı günü açılışlarını yakın takip edilmesini öneriyorum. Hafta kapanışı 1.900 dolar üzerinden olursa önümüzdeki haftaya ilişkin bir ralliye hazırlıklı olmakta fayda var diye düşünüyorum.’ Sözlerini dile getirdi.

Özsoy değerlendirmiş olduğu altın düzeyi doğrulsun da yapmış olduğu açıklamada ons altının yukarı doğrultuda hareket etmesi sonucunda önemli fırsatlar yaratacağını belirtirken TL olarak 7.73

direnç seviyesini aşması sonucunda oldukça önemli sonuçlar doğurabileceğini açıkladı. Dolar fiyatının 2021 yılı için beklenen rakam düzeyinin 7.90 altında olacağını öngören Özsoy; ‘Şu andaki seviyelerinden tepki alımları neticesinde bu hafta içerisinde birtakım yükselme beklentilerim var. Bu durum gerçekleşirse de ons altındaki yükseliş eşliğinde gram altın fiyatının 482 TL seviyesine hareketini de gözlemlememiz yüksek ihtimal.’ Sözlerini dile getirdi.

Uzmandan güncel altın grafiği

Özel fon yöneticisi olan Rıdvan Baştürk tarafından düzenlenmiş olan önemli direnç noktalarının bulunduğu gram altın grafiği ;