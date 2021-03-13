2021 Ziraat bankası ihtiyaç destek kredisi başvurusu ve başvuru sorgulama işlemleri

İlk önce TC kimlik kartınızı ve numaranızı yanınızda bulundurun. İntenete bağlı bir bilgisayar ile TC Ziraat Bankası intenet sitesine girerek intenet şubesi sekmesine tıklayın. Bir şifre edinin ve hesabınıza giriş yapın. Telefonlardan ise mobil uygulamayı indirip mobil şifrenizle giriş sağlayın.

Girişler yapıldıktan sonra krediler sekmesine tıklayarak destek kredi başvuru butonuna basın ve başvurunuzu yapın. Burada yapılan başvuru ile başvurunuz tamamlanmış olmaz. Sistem size otomatik uyarı verebilir. Bu uyarı da sizin gerekli belgeleri hazırlamak üzere en yakın şubeye davet eder.

Sizlerden gerekli belgeleri hazırlayarak kredi için şubeden de başvuru yapmanız istenir. Yapılan başvuru ile birlikte gerekli sözleşmeler ve belgeler imzalanarak kredinin çıkması beklenir. Kredi çıktığı an şubeye giderek hesabınıza geçiş için onay verirsiniz ve krediyi kullanmaya başlarsınız.

Kredi için istenen evraklar

Nüfus Cüzdanı asıl sureti veya fotokopisi, Yerleşim yeri belgesi, Gelir gösteren belge yada bordro, SGK prim hizmet dökümü, Emekli iseniz maaşı hesap detaylarınız, Kredi için hazırlanan başvuru dilekçesi Mülkiyet yada tapu belgesi, teminat olarak verilen gayrimenkul tapuları, tapular için eş rızası içeren belge eğer kefil istenirse kefil olacak şahsın nüfus cüzdanı fotokopisi, kefilin güncel gelir belgesi.

Bu krediye başvurmak için ilk önce 18 yaşından küçük olmamak gerekiyor. Bununla birlikte kredi taksitlerini ödeyebilecek bir gelirinizin olması lazım. Sigortalı bir işte çalışmanızın yanında geçmiş zaman kredi sicilinizin bozuk olmaması kredi kullanırken sizin için bir avantaj sağlar. Aynı zamanda kredi notunuz da iyi olursa kredi rahat çıkar.