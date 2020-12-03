2021 Yılında Tarımsal Destek Ödemeleri Ne Kadar Olacak? (Bütün Destek Ödemeleri)

2021 Yılında Tarım Alanındaki Destek Ödemeleri Ne Kadar Olacak?

Bitkisel üretim yapmak için verilen destek ödemelerine ilişkin 2020/31 nolu tebliğ, 25 Kasım 2020 tarihinde 31315 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Tarımsal faaliyetler yapan çiftçilere organik tarım, yem bitkileri, gübre, mazot, sertifikalı tohum kullanımı, fark ödemesi, biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği, fidan ve fide üretim sertifikası, iyi tarım uygulamaları vb. destekleri 2020 yılındaki tarımsal ödemelere ilişkin usul ve kararlar yeniden açıklanmıştır.

2020 Yılında Çiftçilere Yapılması Beklenen Bitkisel Üretim Destekleri!

Mazot ile gübre desteği yapılması planlanmaktadır.

Yem bitkileri desteği yapılması planlanmaktadır.

Küçük aile işletmesi desteği yapılması planlanmaktadır.

İyi tarım uygulamaları desteği yapılması planlanmaktadır.

Bombus arısı kullanım desteği yapılması planlanmaktadır.

Fındık alan bazlı gelir desteği yapılması planlanmaktadır.

Katı organik- organomineral gübre desteği yapılması planlanmaktadır.

Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği yapılması planlanmaktadır.

Sertifikalı tohum kullanım desteği yapılması planlanmaktadır.

Toprak analizi desteği yapılması planlanmaktadır.

Sertifikalı fidan üretim desteği yapılması planlanmaktadır.

Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi desteği

Yurt içinde sertifikalı tohum üretim desteği uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, Tarımsal faaliyet yapan çiftçilere ve toprak analizi yapan laboratuvarlara destek ödemeleri hakkındaki açıklamalar 2020/ 31 nolu tebliğde belirtilmektedir.

2021 Yılında Bitkisel Üretim Desteklerinin Miktarları Ne Kadar Olacak?

Çiftçilere yönelik bitki üretim destekleri herkes tarafından merak ediliyor. Çiftçilere verilen bütün destekler dekar başına verilmektedir.

Gübre Desteğinde Dekar Başına Ne Kadar Para Verilir?

Arpa, Buğday, Yulaf, Tritikale için 8 TL verilmektedir.

Soya ve Yağlık Ayçiçeği için 4 TL verilmektedir.

Nohut, Mercimek, Kuru Fasulye için 4 TL verilmektedir.

Diğer ürün destekleri için 4 TL verilmektedir.

Patates için 4 TL verilmektedir.

Dane Mısır için 4 TL verilmektedir.

Kanola, Aspir, Kuru Soğan, Yem Bitkilerine de 4 TL verilmektedir.

Mazot Desteğinde Başına Ne Kadar Para Verilir?

Nadas için 8 TL destek verilmektedir.

Dane Mısır için 25 TL destek verilmektedir.

Patates için 27 TL destek verilmektedir.

Diğer ürün destekleri için 15 TL destek verilmektedir.

Nohut, Mercimek, Kuru Fasulye için 22 TL destek verilmektedir.

Kanola, Aspir, Kuru Soğan, Yem Bitkilerine 17 TL destek verilmektedir.

Arpa, Buğday, Yulaf, Tritikale için 19 TL destek verilmektedir.

Soya ve Yağlık Ayçiçeği 26 TL destek verilmektedir.

Organik Tarım Desteği İçin Destekler!

Kategori Ürünler/ Bireysel 100 TL destek verilmektedir.

Kategori Ürünler Bireysel 40 TL destek verilmektedir.

Kategori Ürünler/ Bireysel 10 TL destek verilmektedir.

Üretici Grubu İçin Destekler!

Kategori Ürünler/ Üretici Grubu için 50 TL destek verilmektedir.

Kategori Ürünler/ Üretici Grubu için 20 TL destek verilmektedir.

Kategori Ürünler/ Üretici Grubu için 5 TL destek verilmektedir.

İyi Tarım Uygulamaları Desteği İçin Ne Kadar Para Veriliyor?

Kategori Ürünler/ Örtüaltı Üretimi/Bireysel desteği 150 TL’dir

Kategori Ürünler/Örtüaltı Üretim/ Grup desteği 75 TL’dir.

Kategori Ürünler/Açıkta Üretim/Bireysel desteği 50 TL’dir.

Kategori Ürünler/ Açıkta Üretim/Grup desteği 25 TL’dir.

Kategori Ürünler/Bireysel üretim için 40 TL destek verilmektedir.

Kategori Ürünler/ Grup üretimi için 20 TL destek verilmektedir.

Kategori Ürünler/ Bireysel ve Grup üretimi için 10 TL destek verilmektedir.

Sertifikalı Fidan ve Fide Üretimi Ve Kullanım Desteği İçin Ne Kadar Para Verilir?

Antep fıstığı, ceviz, badem için bahçe tesisine Standart üretimde 100 Tl Sertifikalı üretime ise 400 TL destek verilmektedir.

Diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi için bunların arasında nar ve muz hariç olarak Standart üretime 100 TL, Sertifikalı üretime ise 280 TL destek verilmektedir. Sertifikalı çilek fidesine de 400 TL destek verilmektedir.

Sertifikalı Fide ve Fidan Üretim Desteği İçin Verilen Miktarlar!

Eğer aşılı fidanla üretim yapılmak istenirse aşılı fidanın bir adedi için 0.5 TL destek verilmektedir. Aşısız fidanın adedine de 0,25 TL destek verilmektedir.

Sertifikalı Tohum Kullanımı İçin Verilen Destekler!

Yurt içinde sertifikalı tohum desteği alacak çiftçilere, Aspir, Kanola için 5 TL, Susam için 4 TL, Arpa, Buğday, Çavdar, Tritikale, Yulaf ve Çeltik için 16 TL, Kuru fasulye, Mercimek ve Yonca için 30 TL, Patates için 100 TL, Nohut için 20 TL, Yem bezelyesi, Fiğ, Korunga ve Soya için 22 TL, Yer fıstığı için 17 TL ödemeler yapılacaktır.

Destekleme içinde olan, faturada belirtilen tohum miktarı ekim normuna bölünmesi ile ortaya çıkan alandan kesinlikle büyük olamaz. Büyük olursa ekim normuna bölünerek ortaya çıkacak olan alan esas alınacaktır.

Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele İçin Verilen Destekler!

Örtüaltı üretimde biyoteknik desteği 120 TL Biyolojik destek ise 400 TL’dir.

Açıkalan üretimi için Biyoteknik desteği 80 TL, Biyolojik destek ise 50 TL’dir.

Fark Ödemesi Destekleri İçin Ödemeler!

Fark ödemesi destekleri kg başına verilmektedir. Dane mısır için 3 krş, Nohut ve mercimek için bakanlığın tespit edilen yerlerde su kıtlığı varsa %50 ilave destek verilmektedir. Aspir için 55 krş, Buğday, Çavdar, Arpa, Yulaf, Tritikale için 10 krş, Dane Zeytin için 15 krş, Soya Fasulyesi için 60 krş, Zeytinyağı için 80 krş, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut için 50 krş, Yağlık ve Kanola için 50 krş ödemeler yapılmaktadır.

Çiftçi Muhasebe Veri Ağı Sistemine Kayıtlı Olan Çiftçiler Desteklerden Yararlanabilecek Mi?

Bu muhasebe sistemine kayıtlı olan çiftçiler desteklerden yararlanabilecektir. Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi 81 ilde devam ederek, geçtiğimiz yıl tecil edilen 6 bin işletmelere teker teker 600 TL ödeme yapılacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yapmış oldu Tarımsal Muhasebe Veri Ağı Sisteminde olan tarımsal işletmelere ise katılım yardımı ödemesi 25 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla yürürlüğe girerek ödemelerin yapılacağı duyuruldu. 2020 yılında yapılması planlanan tarımsal yardımı firma başına ve tek seferde 600 TL katılım desteği verilecektir.

ÇKS’de kaydı bulunan yada bakanlık tarafından oluşturulan herhangi idari kayıt sisteminde kaydı olan ve ÇMVA sisteminde bulunan tarımsal işletmelere, yaptıkları tarımsal faaliyetlere ilişkin muhasebe verilerini belirlenen zamanlarda veri toplayıcılıarı ile paylaşmış olan, verileri ilgili birimlere gönderilen tarımsal firmalara verilmesi planlanmaktadır. Çiftlik Muhasebe Veri Ağına E-Devlet üzerinden başvuru yapılmaktadır.

2020 Yılı Hayvansal Üretim Destekleme Miktarları Ne Kadar?

Çiftçilerden hariç, su ürünü yetiştiriciliği, sığır yetiştiriciliği, koyun yetiştiriciliği, hastalıktan arı işletmelere desteği hayvan genetik kaynakları, arıcılığa destek, atık ve hayvansal üretim için küpe uygulamaları, gibi destek ödemeleri de yapılmaktadır.

Hastalıktan arı işletme desteği için 450 TL, Onaylı Süt Çiftliği için 100 TL ödeme yapılmaktadır. Arıcılık desteği kapsamında arılı kovanlar için 15 TL, Damızlık ana arı için 80 TL ödeme yapılmaktadır.

Atık desteği aşı ve küpe uygulamaları için, küçükbaş hayvan atıklarına 150 TL, Büyükbaş hayvan atıklarına ise 1000 TL ödeme yapılmaktadır.

Programlı aşı ve küpe uygulamaları için büyükbaşa 1.5 TL küçükbaşa 1 TL ödeme yapılmaktadır.

Su ürünleri desteğinde ise Alabalık ( 350 tona kadar) 0.75 TL, Kapalı sistem üretim için 1,50 TL, 1 Kg üstü ( 350 tona kadar) 1,5 TL ödeme yapılmaktadır.

Kıyı balıkçılığı desteklerinde ise metre olarak ödeme yapılmaktadır. 0-5 metre için 750 TL, 5-8 metre için 1000 TL, 8 metre ve daha uzun için 1250 TL ödeme yapılmaktadır.

Yem bitkisi için desteklerde sulu ve kuru olarak ödeme yapılmaktadır. Kuru ekilişler için 40 TL, Silajlık Ekilişler(sulu) için 40 TL, Tek yıllık yem bitkileri (sulu/kuru) için 60 TL, Çok yıllık yem bitkileri (sulu) için 90 TL, Yapay çayır ve Mera için 150 TL Korunga içinde 90 TL ödeme yapılmaktadır.

Bakanlığı belirlediği su kıtlığı olan yerlerde, Macar Fiğ, Fiğ, Burçak ve Mürdümük yem desteklerine ilave olarak %50 fazla ödeme yapılmaktadır.

Hayvan Gen Kaynakları Desteği için, Damızlık Erkek Materyal’e 200 TL, Küçükbaş hayvan koruması için 90 TL ödeme yapılmaktadır.

Halkın elinde bulunan yavru keçi ve koyunlara, taban sürüye 40 TL, Elit sürüye ise 70 TL ödeme yapılmaktadır.

Küçük Baş Hayvan Desteği İçin Ödemeler!

Anaç Keçi için 35 TL ödeme yapılacaktır.

Anaç Koyun için 30 TL ödeme yapılacaktır.

Anaç Tiftik Keçisi için 55 TL ödeme yapılacaktır.

Çoban İstihdamı için işletmelere 5000 TL ödeme yapılacaktır.

Tiftik Oğlak için 30 TL, Tiftik Tali için 20 TL, Tiftik Anamal için 28 TL ödeme yapılacaktır.

Sürü Büyütme ve Yenileme için 100 TL ödeme yapılacaktır.

Göçer Hayvancılık için +2 TL ödeme yapılacaktır.

Soy Kütüğü Damızlık koç Ve Teke için her başa 500 TL ödeme yapılacaktır.

Soy Kütüğü Anaç Koyun ve Keçi için her başa 100 TL ödeme yapılacaktır.

Büyük Baş Hayvan Destekleri İçin Ödemeler!

Malak için 250 TL ödeme yapılacaktır.

Anaç Manda için 250 TL ödeme yapılacaktır.

Soy Kütüğü ( Buzağı) için 175 TL ödeme yapılacaktır.

Ön Soy Kütüğü ( Buzağı) için 370 TL ödeme yapılacaktır.

Besilik Sığır için 250 TL ödeme yapılacaktır.

Döl Kontrolü 50 TL ödeme yapılacaktır.

Islah Amaçlı Süt Analiz Desteği için 150 TL ödeme yapılacaktır.

Etçi Irk Buzağı için 600 TL ödeme yapılacaktır.

Düve alım desteği kapsamında 1 ila 20 baş alınacak olan düvenin bedelinin %40’ı ödenmektedir.