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2021 yılında Migros maaşları ne kadar oldu?

Türkiye’de en büyük market zinciri olan Migros en çok istihdam sağlayan marketler arasındadır. Sanal market hizmeti ile ülkemizde Pazar payını yükselten Migros market eleman alımlarını ve maaşlarını da yükseltmiştir.

08 Mart 2021 Pazartesi 20:21
2021 yılında Migros maaşları ne kadar oldu?
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Türkiye’de en büyük market zinciri olan Migros en çok istihdam sağlayan marketler arasındadır. Migros’un sanal market hizmetini de başlatmasıyla Türkiye’de ki Pazar payını yükseltirken markette çalışacak olan kasiyer ve personel alımlarını çoğaltmış ve maaşlarını arttırmıştır. Migros kurumsal bir şirket olduğu için personel alımlarına dikkat etmekte ve başvuranlarda bazı şartlar aramaktadır. 

Migros iş başvurusu için gerekli şartlar

Migros marketlerine iş başvurusu yapmak için: en az lise mezunu olmak, erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak, çalışmaya engel bir durumu olmamak, iletişim becerisi yüksek olmak ve tercihen bu alanda tecrübeli olmak gerekmektedir. Migros’ta haftalık çalışma saati 4857 sayılı İş Kanunu’na göre 45 saattir, partime çalışma saatleri ise 30 saatten az olamamaktadır. 

2021 yılında Migros maaşları ne kadar oldu?

Net asgari ücret esas alınarak belirlenen Migros maaşları 2021 yılında bekar ve evli çalışanlara göre değişmektedir. Migros’ta bekar ve çocuğu olmayan çalışanlara ödenen net maaş en düşük 2 bin 825 TL olurken evli ve çocuğu olan çalışanlara ise asgari geçin indirimi ile beraber ortalama 3 bin TL civarında olacaktır. Partime çalışanlar ise en düşük bin 883 TL’dir. Migros kurumsal bir şirket olduğu için yöneticisi bulunmaktadır. Yöneticilerin maaş miktarları ise değişiklik gösterir. Migros’ta mağaza müdürü maaşı 3 bin 750 TL ile 4 bin 250 TL arası, mağaza sorumlusu maaşı 3 bin 500 TL ile 3 bin 750 TL arası değişirken mağaza müdür yardımcısı maaşı ise 3 bin 250 TL ile 3 bin 500 TL arası değişmektedir. Migros yönetici adayı maaşı ise 3 bin 500 ile 3 bin 750 TL arası değişmektedir. Migros sanal marketlerde ise en düşük maaş miktarı 2 bin 825 TL iken yönetici ve sorumlu olarak görev yapan personellere ödenen maaş miktarı ise ortalama 3 bin 500 TL’dir. Migros’ta eğer yol parası alıyorsanız ayın 4’ünde maaşları ise ayın 11’in yatmaktadır.  



Son Güncelleme: 08.03.2021 20:21
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Anahtar Kelimeler:
MigrosÇalışan MaaşlarıMigros Marketleri
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