2021 yılında memur ve emeklilerin maaşı ne kadar olacak?

Uzun zamandır araştırma konusu olan 2021'de memur ve emekli maaşlarında ne kadar artış olacağı sorusunun detayları netleşmeye başladı. Tahmin edebileceğiniz gibi, Türkiye genelinde yılbaşına yaklaşmasına doğru birçok vatandaş maaş zamlarını ve asgari ücretlerine gelecek zammın ne kadar olacağını düşünmeye başlamaktadır.

Merkez bankasının yıllık %14 enflasyon oranını açıklamasından sonra, 2021 yılında memur maaş artışı ve emeklilik faizi artışına ilişkin bazı detaylar netlik kazanmaya başladı.

2021 Memur Maaşı Zammı Ne Kadar?

Memurların aslında yılda iki kez maaş zammı alarak bu anlamda en somut adımları ciddiye aldıklarını söylemek yanlış olmaz. Memur maaşlarının kesin oranları geçtiğimiz yıl içerisinde belirlendi. Kesin alacakları artış oranı %3'tür. Ancak enflasyon oranlarına göre bir farklılık yaratıp yaratmayacağı da ciddi bir merak konusu oldu.

Memur maaş artışındaki fark 2021'de %3,02 olacak. Yani mevcut yorumlara göre kesinlikle %6,02 artış alacaklar. Ancak Aralık ayı enflasyon verilerini kontrol altında tutacaklarını söylemek yanlış olmaz.

2021 Emekli Maaşı Zammı Ne Kadar?

Bu anlamda emeklilerin de çok meraklı olduğunu açıkça söyleyebiliriz. Aralık ayı verilerine bakılmaksızın, emekli maaşlarının en az %7,02 oranında artması gerekiyor. Elbette Aralık ayı enflasyon oranına göre size pek çok farklı seçenek sundukları söylenebilir ki bu doğru. 25 Aralık'tan itibaren emekli maaş artışı netlik kazanmış olacak.