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2021 yılında eczacılık maaşları belli oldu

Türkiye’nin en önemli mesleklerinden biri olan eczacılık mesleğinin ücretleri her yıl değişmektedir. Bu yılda farklı ücretlendirmeler gerçekleşti. İşte, eczacılık mesleğinin ücretleri.

08 Mart 2021 Pazartesi 13:11
2021 yılında eczacılık maaşları belli oldu
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Eczane mezunları, kendi eczanelerini açarak çalışabilecekleri gibi, özel sektörde ve devlette bu tür personeller arasında çalışabilirler. Öneğin, Sosyal Güvenlik Kurumu en çok eczacı istihdam eden kurumlardan biridir. Ayrıca ilaç firmaları, özel poliklinikler ve özel hastaneler eczacıların çalışabileceği yerlerdir.

Kendi eczanesini açanlar için bir eczacının aylık gelirinin bu olduğunu söylemek zor. Çünkü bu durum değişkendir ve şehre, bölgeye, eczane konumuna ve diğer birçok koşula bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle bir eczanenin kendi eczanesine sahip olarak ne kadar para kazanabileceği konusunda net bir cevap vermek zordur. Ancak kendi eczanesine sahip olanların ortalama aylık net gelirinin 10.000-15.000 TL civarında olduğunu söyleyebiliriz

2021 yılı itibarıyla devlet kurumunda çalışan bekar ve çocuksuz eczacıların net maaşı 6.400 TL'dir. Eczacı evli ve çocukları varsa, net maaşı yaklaşık 7000 TL’dir

Özel sektör eczacılarının maaşları için en önemli kriter deneyimdir. Yeni mezun olan eczacılar ve tecrübeli kişiler işe alım önceliklerinde ve maaşlarında farklılık gösteriyor. Özel sektörde, 2021 yılında yeni mezun eczacılara ödenen ortalama maaş yaklaşık 5.000 liradır. Tecrübeye bağlı olarak ödenecek tutar artabilir.

Özel sektör eczacılarının maaşları için en önemli kriter deneyimdir. Yeni mezun olan eczacılar ve tecrübeli kişiler işe alım önceliklerinde ve maaşlarında farklılık gösteriyor. Özel sektörde, 2021 yılında yeni mezun eczacılara ödenen ortalama maaş yaklaşık 5.000 liradır. Tecrübeye bağlı olarak ödenecek tutar artabilir.

Yukarıda bahsedilen aynı standartlar klinik eczacıların maaşları için de geçerlidir. Ödenecek ortalama maaş da kabaca yukarıda açıklandığı gibidir. Diğer bir deyişle,devletteki i klinik eczacıların net maaşı yaklaşık 7000 TL olup, şu anda 2021'de artmaktadır.

Profesyonel bir eczacının maaşı, profesyonel olmayan bir eczacının maaşı ortalama olarak% 20 daha yüksektir. 2021 yılında profesyonel eczacılara ödenen ortalama net maaş 8.000 ile 8.500 Türk Lirası arasındadır.

Sosyal güvenlik kurumları en çok eczacı sağlayan kurumlardan biridir Kamu görevlileri arasında olmaları nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2021 yılında eczacılara ödediği net ücret yaklaşık 7.000 TL'dir.

İlaç hizmetleri, son zamanlarda en popüler ön lisans bölümlerinden biridir. Bu bölümün ortalama maaşı 2021 yılında 4000-5000 Türk Lirası'na ulaşacak ve bölüm eczane, kamu veya özel sektörde eczane asistanı olarak çalışmaktadır.

Eczanede önemli bir rol oynayan eczacının kendisi değil, herhangi bir bölüm mezununun eczacı yardımcısıdır. Bu durumda ücretler genellikle asgari ücret düzeyinde ödenir. 2021 yılında ortalama maaş 3.000 Türk Lirasıdır.

Türkiye sağlık alanında hızla gelişmeye devam ediyor. Özellikle sağlık turizmi alanında yaşanan ciddi gelişme sağlık personeline olan talebi artırmıştır. Eczacılık sektörünün hem şimdi hem de gelecekte cazip bir sektördeki konumunu koruyacağına inanıyoruz

Eczacılık, istihdam olanakları yüksek sektörlerden biridir. Özel ve devlet için birçok çalışma seçeneği vardır. Tabii ki yakın gelecekte mezun sayısı artacak ama talebin şu anki kadar yüksek olup olmayacağını tahmin etmek zor.



Son Güncelleme: 08.03.2021 13:11
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Anahtar Kelimeler:
EczacılıkMeslekücretMaaş
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