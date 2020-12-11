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2021 yılında altın fiyatları ne olur? Altın yükselecek mi, çarpıcı altın yorum ve değerlendirmeleri

Altın fiyatları hemen her gün vatandaşın merak ettiği, araştırdığı bir konu. Bir gün çıkan, bir gün inen altın, hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Gün içinde bile sürekli değişiklikler yaşayan altın, vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Vatandaşlar, bundan sonra altına ne olacağını merak ediyor. 2021 yılıyla beraber altının akıbeti ne olacak? İşte detaylar...

11 Aralık 2020 Cuma 15:57
2021 yılında altın fiyatları ne olur? Altın yükselecek mi, çarpıcı altın yorum ve değerlendirmeleri
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Altın fiyatları özellikle koranavirüs salgınıyla beraber, sürekli artan bir ivme kazanmıştı. Ekonomik olarak dünyayı olumsuz anlamda oldukça etkileyen koranavirüs, altın fiyatlarını da oldukça etkilemişti. Mart ayında ilk vakanın ülkemizde görülmesinin ardından, alınan tedbirler ile birlikte altın fiyatlarında da artış başlamıştı. Kapalıçarşı’nın kapatılmasıyla da fiyatlar artmaya devam etmişti. Ancak son dönemde alınan ekonomik tedbirler ve koranavirüs salgınında gelen aşı haberleri, altının yükselişini durdurdu ve altın düşüşe geçti. Peki, bundan sonra altın artacak mı? Aşıyla birlikte altının durumu ne olacak?

 

 

 

HSBC Securities ise altın fiyat tahminini düşürdü. Koranavirüs salgının ekonomik olarak verdiği zararın, aşı haberleriyle sona yaklaştığını belirten banka, altın fiyatlarındaki rallinin sonlandığını belirtti. Yine de dünyadaki ekonomik, finansal ve sağlık ile ilgili belirsizliğin sürmesinin, altın fiyatlarına az da olsa olumsuz anlamda etki edebileceği değerlendirmesinde bulundu.

 

 

Vatandaşlar altın fiyatlarına ne olacağını merak etmeye devam ediyor. Özellikle 2021 yılının gelecek olmasıyla beraber bu merak artış gösterdi. Altın fiyatlarının ne şekilde olacağı ile ilgili net bir görüş olmasa da farklı değerlendirmeler mevcut. Ancak bu değerlendirmelerin ortak noktası koranavirüs ile ilgili gelen aşı haberleri. Dünyadaki pek çok aşı çalışmasında sona gelinmesi, hatta aşıların dağıtımına başlanması, ekonominin, altın fiyatlarının daha düzlüğe çıkacak olması şeklinde yorumlanıyor.



Son Güncelleme: 11.12.2020 15:57
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