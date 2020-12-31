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2021 yılı uzman er/erbaş maaşları kaç para?

2021 yılına sayılı günler kala pek çok kişi uzman er ve erbaşların maaşlarını araştırmaya başladı. Vatandaşlar, 2021 yılı uzman er/erbaş maaşları kaç para? sorusunu araştırmaya başladı.

31 Aralık 2020 Perşembe 20:19
2021 yılı uzman er/erbaş maaşları kaç para?
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2020 yılının sonuna gelinmesi ile birlikte pek çok kişi Asker maaşlarını araştırmaya başladı. Özellikle uzman erbaş, onbaşı ve uzman çavuş maaşları merak edilirken 18 Nisan 2018 tarihinde yayınlanan Yan Ödeme Karanamesi ile asker maaşları en az 4000 TL olarak belirlenmişti. 2021 yılında TSK’nın personellerine 400 TL bandında bir zam yapması bekleniyor. Buna göre doğu görevinde olan çavuşların maaşları 6.000 – 6.5000 TL arasında olurken zamlı olarak bu miktar 6.380 – 6.890 TL’ye yükselecek.

18 Mart 1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş yasalarına göre noterden alınan kontrat ile Uzman çavuşlar göreve başlarlar. Uzman çavuşların resmi görev süresi 25 yıl olarak hesaplanırken sürekli konum değiştiren bir görev olduğu için görev sürelerinin 4/3’ünde yerleşik yaşama sahip olmazlar. Senelik sadece 30 gün izin verilen Uzman Çavuşlar ailelerini sadece bu 30 günlük sürede görebilirler. Aynın zamanda çavuşların orduevi, gazino ve kamplara girişleri yasaktır.  Hatta uzman çavuşların ordu içerisinde TSK personeline ait tuvaletleri bile kullanmaları yasaklanmıştır.

Devletin askerlere sivil hayatta kendilerini korumaları için verdikleri beylik tabancalarını da uzman çavuşlar kullanamaz. Kendi silahlarına sahip olmak isteyen uzman çavuşlar göreve başladıktan 6 ay sonrasında başvuruda bulunarak silahlarını alabilirler.

TSK Uzman Çavuşluk bölümleri nelerdir?

Uzman çavuşluk bölümleri TSK içerisinde 3 farklı alanda yer alır. Uzmanlıklardan birisi geçtiğimiz yıllarda Jandarma Genel Müdürlüğüne bağlı bulunurken bu alan 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında İçişleri Bakanlığına bağlanmıştır ve uzman jandarmalar adını almıştır. İkincisi uzman onbaşı ve üçüncüsü uzman çavuşlardır. Bu 3 alanda görev alan askerlerin alacağı maaşlar; görev yerleri, sınıf ve görev süresine göre değişkenlik göstermektedir.

2021 yılı için öngörülen tahmini uzman çavuş maaşları 4.000 – 4.500 TL arasındadır. Ancak eğer uzman çavuş görevinde olan bir personel aktif terör bölgesinde görev alıyorsa bu miktar artmaktadır.

Uzman çavuş ve erbaşların maaşları ne kadar?

Deniz güçleri ve jandarmada görev alan uzman erbaş ve çavuşlar ülke güvenliğinden sorumlu olan en önemli birimlerdir. 2021 zamlı maaşlar ise şu şekilde hesaplanmaktadır;

Göreve yeni başlayan uzman çavuşlar 4.200 – 4.520 TL arasında maaş verilirken Temmuz zamları sonrasında 4.452,42 – 4.771,65 TL’ye yükselmiştir.

Doğuda görevde olan uzman çavuşlar ise 6.000 – 6.500 TL maaş alırlarken gelecek zamlar ile birlikte 6.380 – 6.890 TL’ye yükselmiştir.

Uzman çavuş nedir?

Uzman çavuşlar, sözleşmeli olan uzman onbaşı, er ve erbaşların üstleridir. Profesyonel olarak görevlerini yapan uzman çavuşlar komando olarak nitelendirilir. Görevinde büyük başarı sağlayabilen uzman çavuşlar bordo bereli olabilme şansına sahiptir. Uzman çavuşlar için yapılan sözleşmeler 1 – 5 yıl arasında değişiklik gösterebilir.



Son Güncelleme: 31.12.2020 20:19
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2021Uzman ErErbaşMaaşları
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