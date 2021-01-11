2021 yılı TOKİ’den ucuz konut almak için şartlar ve ödemeler

Düşük gelire sahip yurttaşlara ev alma imkanını Toplu Konut İdaresinin 2021 senesinde birçok şehirde yapacağı ucuz konut projesiyle birlikte vermektedir. Önceki senelerde olduğu gibi TOKİ ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birlikte geliri düşük yurttaşlara ucuz konut projesiyle ev sahibi yapmıştı.

2021 TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ tarafından daha önce yapılan toplu konutlar ile birçok geliri düşük yurttaşlar ev sahibi olmuştu. TOKİ tarafından yapılan açıklamada ucuz konut projesi birçok şehirde 2021 senesinde de devam edecek. Bunu için öncelikle yurttaşlar başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

TOKİ’nin resmi intenet sayfasından yaptığı açıklamada ucuz konut projesini 35 şehirde yapacaklarını ve konut sahibi olmak isteyen kişilerin başvuru koşullarını incelemeleri gerektiği duyuruldu. TOKİ’nin 2021 senesindeki toplu konut projelerinin kura çekilişine katılmak için başvuru işlemlerinin bazı aşamaları yapılması gerekiyor;

-İlandaki başvuru koşulları kontrol ettikten sonra size uyuyorsa peşinatı hazırlayabilirsiniz..

-TOKİ konut kurası başvurusuna katılmak için istenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası’na şubelerinden ya da ATM’lerinden yatırabilirsiniz..

-TOKİ’nin açıkladığı tarihlerde başvuru formu ile peşinat olarak yatırılan tutarın dekontunu gösterip başvuruyu tamamlayın.

2021 TOKİ ucuz konut başvuru koşulları nelerdir?

TOKİ ucuz konut projesi için başvuru koşullarını uygun olan kişilerin başvuruları değerlendiriyor. Ucuz konut başvuru koşulları şunlar;

-Başvuru yapılacak konut projesinin yer aldığı şehir ve ilçe sınırları içinde en az bir yıldır ikamet etmek gerekir.

-Başvuru yapan kişinin, konut projesinin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması gerekir.

-Daha önce TOKİ’den konut satın almamak ya da TOKİ kredisi kullanmamış olmak gerekiyor.

-Başvuru sahibinin kendisine, eşine ya da bakmakla yükümlü olduğu velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir taşınmaz kaydı bulunmaması gerekiyor.

-Başvuruda bulunanların en az 25 yaşında olması gerekiyor.

-Aylık toplam hane halkı gelir sınırının 5 bin lirayı aşmaması gerekiyor. (İstanbul için bu sınır 6 bin TL olarak belirlenmiştir.)

TOKİ kura çekilişi koşulları nelerdir?

TOKİ’nin kura çekilişi, noterin hazır bulunduğu, banka ve idare yetkililerin olduğu şekilde gerçekleşmektedir. TOKİ Hak Sahibi Belirleme Kurası olarak bilinen bu kuralar, isteyen herkesin katıldığı konut projesinin yapıldığı şehirlerde ki spor salonlarında ya da gösteri merkezlerin de canlı olarak gerçekleşmektedir. Aynı zamanda intenet üzerinden de canlı yayın yapıldığı için yurttaşların kurayı online şekilde izleyebilirler. TOKİ kura çekilişi koşulları şöyle;

-Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının yüzde 10’u kadar kontenjan ayrılıp ve gerek görüldüğünde kura ile hak sahipleri belirlenecek.

-Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri grubundakiler kurada çıkmaz ise diğer alıcılar kategorisine eklenerek bir kezde daha kurya katılırlar.

-“En Az yüzde 40 engelli vatandaşlara” konut sayısının yüzde 5’i kadar kontenjan ayrılıp ve gerek görüldüğünde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Burada ismi çıkmayanlarda diğer grupla birkez daha kuraya katılacak..

-2021 senesi TOKİ kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.

-Kurada, ismi çıkmayan yani hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 iş günü sonrasında Ziraat Bankası şubelerinden geri alabilir.

-Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra TOKİ tarafından belirlenecek tarihte “Konut Belirleme Kurası” çekilecektir.

-İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurasıyla beraber ilk kurada ismi çıkan hak sahipleri arasından konut sayısı kadar kura çekimi yapılır.

2021 TOKİ sözleşme imzalanması nasıl yapılır?

TOKİ konut sözleşmesi imzalamasında 2021 senesinde de hak sahipliği belirleme kurasının tamamlayıp noterin onaylanması ile gerçekleşmektedir. TOKİ kurasında ismi çıkan satın alma hakkına sahip olan kişilerin, TOKİ tarafından belirlenecek olan ileri bir tarihte sözleşme imzalayabilir. Ziraat Bankasının ilan edilen şubesin de TOKİ Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve TOKİ kredisi kullanım işlemleri gerçekleşmektedir. Söz konusu sözleşme imzalama sırasında, TOKİ’den ucuz konut alma hakkı elde eden kişilerden istenen belgeler şöyledir;

-Hak sahibi olan kişinin, nüfus müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan projenin bulunduğu il sınırları içinde 1 yıldan az olmamak şartı ile ikamet ettiğine dair kanıtlayıcı belge istenir.

-Hane halkı gelirinin en fazla net 5.000 TL olduğunu gösteren gelir belgesi istenir. (TOKİ’nin İstanbul merkezli yaptığı konut projeleri için sınır 6.000 TL’dir.)

TOKİ’ye kimler başvuru yapabilir?

TOKİ’nin toplu konut projelerine katılabilecek kişilerin uyması gereken koşullar şunlardır;

-Hane halkının toplam gelir düzeyi 5.000 TL’yi geçmeyen çalışanlar,

-Emekliler

-Engelliler, TOKİ konutları alımı için başvuruda bulunabilir.

TOKİ ön ödeme ne kadar?

TOKİ’nin konut başvurusunda kuradan önce ön ödeme ister. Bu ön ödeme tutarları şöyle;

- 2+1 konut projeleri için 500 TL

-3+1 konut projeleri için 1.000 TL ön başvuru ücreti istenir.

TOKİ vade süreleri ne kadar?

2021 TOKİ konut projelerinde vadeler, 2+1 ev için 240 ay olarak belirlenir. TOKİ konutlarının 3+1 ev için ise 180 ay vade yapılır. Bu vade oranlarından en düşük 2+1 ev fiyatı için aylık 388 TL, en düşük 3+1 ev fiyatı için 759 TL taksit ödenmektedir.

TOKİ konut alımı başvurusu belgeleri nelerdir?

TOKİ konut alımı için başvuru yapacakların, Ziraat ve Halk Bankalarına vermeleri gereken belgeler şöyledir;

-Konut alımı için başvuru yapacak kişinin T.C kimlik belgesi ve fotokopisi istenir.

-Başvuru yapacak kişi emekliyse kimlik belgesine ek olarak emeklilik belgesi istenir.

-Başvuru yapacak olan kişi engelliyse kimlik belgesine ek olarak, Sağlık Kurulu Heyeti Raporu istenir.

-Engelli olmayan kişiler için gelir belgesi istenir.

-Engelli olan, emekli olan ve çalışan durumda olanlar için ikamet belgesi, başvuru sırasında verilecek belgelerdir.