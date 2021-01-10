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2021 yılı pandemi dönemi ihtiyaç sahiplerine yapılan devlet destekleri

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız ve Kaymakamlıklarımız tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılan devlet yardımları 2021 yılında da devam etmektedir. İşte devlet tarafından yapılan maddi yardımlar..

10 Ocak 2021 Pazar 14:52
2021 yılı pandemi dönemi ihtiyaç sahiplerine yapılan devlet destekleri
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Devletin ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yaptığı maddi yardım desteği 2021 yılında da Bakanlıklar ve Kaymakamlık tarafından devam etmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi devlet kurumları ve Kaymakamlık gibi birimleri tarafından yardım verilmektedir. İhtiyaç sahipleri devlet tarafından yapılan bu maddi destek yardımlarına E-devlet üzerinden başvuru yapabilirler.

 

Esnaflar için 1000 TL Maddi Destek

Esnaflara 3 aylık süre boyunca 1000 TL maddi destek sağlamaktadır.

 

Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Tablet Desteği

MEB 2021 yılının ocak ayında ihtiyaç sahibi öğrencilere 500 bin adet tablet dağıtımı yapmayı planlamaktadır.

 

Kira Desteği

Devlet pandemi dolayısıyla yine iş yerlerini açamayan esnaflarımıza 500 ila 750 TL arasında değişen geri ödemesiz şekilde kira desteği sağlamaktadır.

 

Belediyeler Tarafından Yapılan Maddi Destekler

Pandemi sürecinde ülkemizin Belediye Başkanlıkları tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılan maddi destekler 2021 yılında da devam etmektedir. Yeni yılda da belediyelerin taraflarınca belirledikleri bütçeler ile yardım için başvurular alınacaktır.

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Tarafından Yapılan Maddi Destekler Devam Ediyor

Bakanlık tarafından 2021 yılında da vatandaşa birçok farklı alanda destek verilmeye devam edilecektir. E-devlet üzerinden yapılabilecek diğer başvurular şu şekildedir.

 

2021 Yılında Verilmeye Devam Edilecek Yardımlar

Öksüz ve Yetim Desteği

Muhtaç Asker Çocuğu Desteği

Doğum Desteği

Yakacak Desteği

Muhtaç Asker Ailelerine Yapılan Destekler

Eğitim Materyali Desteği

Şartlı Eğitim Desteği

Elektrik Tüketim Desteği (ETD)

Ücretsiz Ders Kitabı Desteği

Öğrenci Taşıma Barınma ve İaşe Yardımı

Öğle Yemeği Desteği

Engelli Öğrencilerin Ücretsiz Taşınması Desteği

İşe Yönlendirme Desteği

Yurt Yapımı

İşe Başlama Desteği

Engelli İhtiyaç Desteği

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Prim Ödemeleri

Şartlı Sağlık Desteği (Sağlık ve Gebelik)

Genel Sağlık Sigortası Katılım Payı Ödemesi Desteği

Çoklu Doğum Desteği

Kronik Hastalığı Nedeniyle Cihaza Bağımlı Olan Hastalara Elektrik Fatura Bedeli ve Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği

Kronik Hastalara Yönelik Destek Programı

Sağlık Destekleri

Aşevleri

Terör Zarar Desteği

Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Desteği (SUY) Programı  

Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Desteği (ŞEY) Programı

Engelli Yakını Aylığı Desteği (18 Yaşından küçük engelliler)

Silikozis Hastalarına Yapılan Destekler

Yaşlılık Maaşı

Engelli Maaşı

Afet/Acil Durum Desteği



Son Güncelleme: 10.01.2021 14:52
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Anahtar Kelimeler:
AilevesosyalpolitikalarbakanlığıDevletDesteği
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