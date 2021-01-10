2021 yılı pandemi dönemi ihtiyaç sahiplerine yapılan devlet destekleri

Devletin ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yaptığı maddi yardım desteği 2021 yılında da Bakanlıklar ve Kaymakamlık tarafından devam etmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi devlet kurumları ve Kaymakamlık gibi birimleri tarafından yardım verilmektedir. İhtiyaç sahipleri devlet tarafından yapılan bu maddi destek yardımlarına E-devlet üzerinden başvuru yapabilirler.
Esnaflar için 1000 TL Maddi Destek
Esnaflara 3 aylık süre boyunca 1000 TL maddi destek sağlamaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Tablet Desteği
MEB 2021 yılının ocak ayında ihtiyaç sahibi öğrencilere 500 bin adet tablet dağıtımı yapmayı planlamaktadır.
Kira Desteği
Devlet pandemi dolayısıyla yine iş yerlerini açamayan esnaflarımıza 500 ila 750 TL arasında değişen geri ödemesiz şekilde kira desteği sağlamaktadır.
Belediyeler Tarafından Yapılan Maddi Destekler
Pandemi sürecinde ülkemizin Belediye Başkanlıkları tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılan maddi destekler 2021 yılında da devam etmektedir. Yeni yılda da belediyelerin taraflarınca belirledikleri bütçeler ile yardım için başvurular alınacaktır.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Tarafından Yapılan Maddi Destekler Devam Ediyor
Bakanlık tarafından 2021 yılında da vatandaşa birçok farklı alanda destek verilmeye devam edilecektir. E-devlet üzerinden yapılabilecek diğer başvurular şu şekildedir.
2021 Yılında Verilmeye Devam Edilecek Yardımlar
Öksüz ve Yetim Desteği
Muhtaç Asker Çocuğu Desteği
Doğum Desteği
Yakacak Desteği
Muhtaç Asker Ailelerine Yapılan Destekler
Eğitim Materyali Desteği
Şartlı Eğitim Desteği
Elektrik Tüketim Desteği (ETD)
Öğrenci Taşıma Barınma ve İaşe Yardımı
Öğle Yemeği Desteği
Engelli Öğrencilerin Ücretsiz Taşınması Desteği
İşe Yönlendirme Desteği
Yurt Yapımı
İşe Başlama Desteği
Engelli İhtiyaç Desteği
Genel Sağlık Sigortası (GSS) Prim Ödemeleri
Şartlı Sağlık Desteği (Sağlık ve Gebelik)
Genel Sağlık Sigortası Katılım Payı Ödemesi Desteği
Çoklu Doğum Desteği
Kronik Hastalığı Nedeniyle Cihaza Bağımlı Olan Hastalara Elektrik Fatura Bedeli ve Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği
Kronik Hastalara Yönelik Destek Programı
Sağlık Destekleri
Aşevleri
Terör Zarar Desteği
Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Desteği (SUY) Programı
Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Desteği (ŞEY) Programı
Engelli Yakını Aylığı Desteği (18 Yaşından küçük engelliler)
Silikozis Hastalarına Yapılan Destekler
Yaşlılık Maaşı
Engelli Maaşı
Afet/Acil Durum Desteği