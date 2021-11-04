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2021 yılı operasyon yöneticisi maaşı ne kadar? Operasyon yöneticisi ne iş yapar?

Çalıştıkları firmaların ürünlerinin kalite ve miktar planlamasını yapan ve firma içindeki işleyişin denetiminden sorumlu olan kişiye operasyon yöneticisi adı verilir. Peki 2021 yılı operasyon yöneticisi maaşı ne kadar? Operasyon yöneticisi ne iş yapar? Yanıtları haberimizde...

04 Kasım 2021 Perşembe 23:23
2021 yılı operasyon yöneticisi maaşı ne kadar? Operasyon yöneticisi ne iş yapar?
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Çalıştıkları firmaların ürünlerinin kalite ve miktar planlamasını yapan ve firma içindeki işleyişin denetiminden sorumlu olan kişiye operasyon yöneticisi adı verilir. Türkiye’de iş arayışlarına devam eden kişilerin gözdesi olan mesleklerden birisi olan operasyon yöneticilerinin 2021 yılında ne kadar maaş aldığı ve ne iş yaptığı gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Peki 2021 yılı operasyon yöneticisi maaşı ne kadar? Operasyon yöneticisi ne iş yapar?

2021 Yılı Operasyon Yöneticisi Maaşı Ne Kadar?

Türkiye’de bir operasyon yöneticisi aylık ortalama 3.480 TL maaş almaktadır. 2021 yılı itibariyle en düşük operasyon yöneticisi maaşı 2.826 TL iken, en yüksek operasyon yöneticisi maaşı 4.890 TL’dir. Operasyon yöneticilerinin maaşı çalıştıkları şirkete göre değişiklik göstermektedir.

Operasyon Yöneticisi Ne İş Yapar?

Operasyon yöneticisi olarak kariyerini sürdürmek isteyen kişilerin en az ortaöğretim (lise ve dengi) seviyesinde eğitim almış olması gerekiyor. Operasyon yöneticisi çalıştıkları firmaların ürünlerinin kalite ve miktar planlamasını yapan ve firma içindeki işleyişin denetiminden sorumlu olan kişidir.

Operasyon yöneticisi iş ilanları İŞKUR’un intenet sitesi üzerinden yayınlanmaya devam ediyor. Gerekli şartları sağlayan kişiler bu ilanlara başvuru yaparak operasyon yöneticisi olarak çalışabilirler.

 


Son Güncelleme: 04.11.2021 23:23
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