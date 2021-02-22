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2021 yılı ölen babadan dul yada boşanmış kızına maaş bağlanma şartları ve maaş sorgulaması

Ölen babadan kalan yetim aylığı alma konusu hakkındaki detaylı bilgiler bu haberde.

22 Şubat 2021 Pazartesi 17:09
2021 yılı ölen babadan dul yada boşanmış kızına maaş bağlanma şartları ve maaş sorgulaması
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2021 Yılında ölen babadan emekli maaşı alma şartları evlatları tarafından alınması bakıma muhtaç olan kişilerin yetim olduklarında mağdur olmamaları için gerçekleşen ve devlet tarafından güvence altına alınan haktır. Fakat bu hakkı iddia edilebilmek için belirli koşulların gerçekleştirilmesi gerekir. Bu şartlar hem yetim maaşı alacak olan kişinin, hem de ölen babanın sağlaması gerekli olan şartlardır.

 

Babadan Maaş Alabilmek İçin Gerekli Koşullar

Ölen babanın maaşını almak için gerekenler bu şekilde sıralanabilir:

 

·       Vefatı gerçekleşmiş olan babanın sosyal güvenceye sahip olması ve babaya sosyal güvenceyi sağlamış olan herhangi bir kurumda düzenli bir şekilde çalışır vaziyette olması gerekir.

·       Vefat eden babanın emekli maaşı için hak iddia eden evlatlarının da devlette çalışan memur olmaları gerekir.

·       Hiçbir bir koşul gözetilmeden 18 yaşından küçük evlatlar yetim aylığı alabilirler. Fakat babanın kız evlatları evlenmediği sürece yaş fark etmeden babalarının maaşını talep edebilirler. Cinsiyeti kız olan evladın evliliğinin olması durumunda bu hakkı ortadan kalkar. Fakat boşandıktan sonra kız çocukları gereken başvuruları yerine getirerek tekrardan yetim aylığı almaya devam edebilmektedir. Vefat eden babanın erkek çocukları için sınır yaşı, ortaöğrenime devam ederken 20, yükseköğrenime devam ederken ise 25’tir.

 

Evlatların babalarının ölmeleri vaziyetinde maaşlarını talep etmeleri için gerekli şartlar bunlardır. Bu şartları karşılayabilen kişiler babalarının ölümünün sonrasında gereken belgeler ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuruda bulunduğunda babalarının maaşını talep edebilmektedirler.

 

Vefat eden ebeveynlerin emekli maaşlarının talep edilme koşulları nelerdir?

 

Ölen anne babadan emekli maaşı nasıl alınır

?” sorusunun cevabı maaşı talep eden kimsenin ve merhumun vaziyetine göre değişir. “

Ölen babanın emekli maaşı nasıl alınır?

” sorusuna cevap verebilmek için bunların sağlanması gerekir:

 

  • Ölen kimsenin Sosyal Güvenlik Kurumu’nda güvencesi bulunmak zorundadır ve bu kimsenin bu kurumlara bağlı bir şekilde çalışmasını gerçekleştirmiş olması gerekir.
  • Vefat eden babanın emekli aylığı öncelikli olarak karısına bağlanır. Karısının vefatının gerçekleşmesinden sonra evlatlarına  hisseleri kadar maaş aktarılır.
  • Merhumun evlatlarının yetim aylığı almaları için ölen kimsenin emekli olması koşulu yoktur. 900 günlük SSK priminin veya 1800 günlük Bağkur priminin yatırılması, bu ölen kimsenin vefatından sonra evlatlarının yetim aylığı talebinde bulunmaları için yeterli bulunacaktır.

 

Vefat Eden Babanın Maaşı Üzerine Dul Kızının Hak İddia Edebilme Durumları

 

Ölen bir babanın dul kızının babasının maaşı için hak iddia ederek yetim aylığı alması mümkün bir durumdur. Üstte bulunan şartların sağlanmış olması ve de vefatı gerçekleşen kişinin kızının an itibarı ile  evli olmaması başvuruda bulunmak için yeterlidir. 

Ölen babadan dul kızına maaş

  bütün koşullar sağlandığında kızı tekrar evlenene kadar ödenecektir. Kızı tekrar evlendiği durumda bu maaş üstündeki hakkını kaybetmiş olur, fakat yine bir boşanma durumu olursa ölen kişinin kızı tekrar yetim aylığı başvurusunda bulunma hakkına sahiptir.

Yetim kalan tek evlatsa veya yetim aylığı üzerine başka çocukların hakları yoksa babanın aldığı maaşın %50’si yetim aylığı olarak kızına ödenir. Burada önemli olan durum babanın aldığı maaş değildir. Maaş ne  olursa olsun, gereken şartlar sağlanıyorsa kızına bu ücretin %50’si ödenir.

Fakat, babanın ölümünden sonra, karısı hala yaşıyorsa veya maaş için hak sahipliğinde bulunabilecek başka bir evlat daha varsa, bu ücret %25’e düşer. Yani kişi babasının aldığı maaşın dörtte birini kendisi alır. Annenin ölümünün sonrasında ya da hak sahibi olan diğer evladın hakkının ortadan kalkması vaziyetinde bu ücret tekrardan yarısı olarak güncellenecek ve ölen babanın kızına ücretinin yarısı ödenecek.

Yetim Aylığı başvurusu Ne şekilde yapılır?

Yetim aylığının başvuru prosedürü ölen kimsenin sosyal güvencesine göredeğişmektedir. Ölen kişi Bağkur veya SSK üyesi ise bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapılması yeterlidir. Fakat eğer ölen kişi devlet memuruysa yetim aylığı için Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı’na başvuruda bulunulmalıdır. Kamu Görevlileri Emeklilik Dair Başkanlığı Ankara’nın Sıhhiye semtindeki Mithatpaşa Caddesi’nde bulunmaktadır.  Yetim aylığı talebinde bulunacak kişilerden bazı belgeler istenir. SGK emeklilik talep formunun ve başvuruda bulunacak kişinin kimlik fotokopisinin başvuru esnasında hazır olması gerekir. Kişi aynı anda  eğer boşanmışsa, ayrılığına ve eşinde ayrı yaşadığına dair taahhütname veya belgeleri başvuru belgelerinin arasında bulundurması gerekir.

 

Hem anne hem babadan yetim maaşının alınması

Anayasanın 5510 sayılı kanununa göre yetim kişinin iki ebeveninden de maaş alması mümkündür. Fakat bu vaziyette bağlanan yetim maaşının oranları düşebilir ve aynı zamanda belirli şartların sağlanması gerekir.İki ebeveyninden de yetim aylığı talebinde bulunacak olan kız çocuğunun evi olamamalıdır. Kız çocuğunun aynı anda sigortalı bir işte çalışmıyor veya sigortalı bir durumda çalışarak kazandığı bir emekli maaşının olmaması gerekir.

Her İki Ebeveynden Alınacak Yetim Aylığının Miktarları

Hem anne hem babasından yetim aylığı alma hakkı olan kız evlada ödenecek olan aylığı farklı şekilde hesaplanır. Şartları sağlamış olan ve her iki ebeveyninden yetim aylığı alabilen kimselere  anne veya babasından hangisi yüksek maaşlı ise  maaşının hepsi, düşük maaş alanın maaşının ise %50’si ödenmeye devam eder.

Ölen ebeveynlerden birinin Emekli Sandığı kapsamında bulunması, yani memur emeklisi olması durumunda ise yetim kız çocuğuna hem annesinin hem de babasının maaşının tümü ödenir.

1 Ekim 2008’den önce vefat eden bir ebeveyn varsa, o zaman kız çocuğuna yüksek maaşın tümü, düşük maaşınsa yarısı verilir. Ancak, ebeveynlerden ikisinin de ölümü 1 Ekim 2008’den önce ise  ve sigortalı bulundukları kurumdaki statüleri farklı şekilde görüntülenmişse, o zaman yetim kız çocuğuna her iki ebeveynin maaşı da tamamı olacak şekilde ödenir.

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Yetim Aylığı Konusunda Detaylı Bilgi Edinme Ve Başvuruda Bulunma

Hem annesini hem babasını kaybetmiş insanların yetim aylığı konusunda detaylı bilgiye ulaşmak için  en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu Merkezi’ne gitmeleri gerekir. Kuruma gittiklerinde gerekli bilgileri söyleyerek gereken sorgulamaları yapabilirler, gereken şartları yerine getirdikleri takdirde istenmiş olan belgeleri tamamlayıp yetim aylığı başvurularını gerçekleştirebilirler.



Son Güncelleme: 22.02.2021 17:09
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YetimaylığıKoşullarşartlar
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