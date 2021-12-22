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2021 yılı mesai dışı öğretim üyesi muayene ücretleri ne kadar?

Birçok vatandaş, öğretim üyelerine muayene olmak için ödenmesi gereken ücretleri araştırmaya başladı. Haberimizden merak edilen '2021 yılı mesai dışı öğretim üyesi muayene ücretleri ne kadar?' sorusunun yanıtlarına ulaşabilirsiniz.

22 Aralık 2021 Çarşamba 19:21
2021 yılı mesai dışı öğretim üyesi muayene ücretleri ne kadar?
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Devlet hastanelerin de, özel hastanelerde ve üniversite hastanelerinde de mesai dışı öğretim üyesi muayene ücreti ödeyip öğretim üyesi tarafından muayene olmak mümkün. Hastaneler de olan öğretim üyelerine ödenen muayene ücretleri her bölüm üyesi ve muayene olunan bölüm için değişiklik göstermekte. Aynı zamanda üniversite hastanelerin de profesör tarafından muayene olur iseniz devlette belirtilen fiyatın üzerinde bir tutar ödeme yapılabilir.

Mesai dışı randevu nasıl alınır?

Mesai dışı poliklinik randevusu almak için MHRS sistemini veya 182 nolu telefonu arayabilir ve tercih edilen doktordan ve hastaneden randevuları alabilirsiniz. Mesai dışında öğretim üyeleri haftaiçi mesai saatinden sonra, haftasonu ise gün içinde muayene hizmeti vermekte.

Mesai dışı öğretim üyesi muayene ücreti ne kadar?

Fakültelerde görevli olan öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri haricinde bizat verilen sağlık hizmetleri için SGK tarafından belirlenen sağlık hizmetleri tutarının bir muayene de asgari ücretin 2 katını geçmeme şartıyla poliklinik muayenelerindeyse en çok 2 katı tutar alınıyor iken diğer hizmetlerdeyse en çok asgari ücretin bir katına kadar ek ücret alınmakta.

-Beyin ve Sinir Cerrahi 450TL-600TL

-Çocuk Üroloji 250TL-450TL

-El Cerrahi 200TL-600TL

-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 450TL-650TL

-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 400TL-600TL

-Gastroenteroloji 350TL-450TL

-Genel Cerrahi 400TL-1.000TL

-Ortopedi ve Travmatoloji 300TL-600TL

-Radyoloji 200TL-450TL

-MR-Manyetik Rezonans 400TL-600TL

-BT-Bilgisayarlı Tomografi 250TL-600TL

-DSA-Dijital Anjiyografi 240TL-650TL

-USG-Ultrasonograf 400TL-650TL

-Üroloji 300TL-550TL

-Göğüs Cerrahi 400TL -600TL

-Kardiyoloji 280TL-540TL

-Kulak Burun ve Boğaz Hastalıklar 470TL-600TL

Öğretim üyelerinin yapacağı poliklinik muayenesi için SUT tebliğinde bulunan muayene ücretinin 2 katı ücreti vatandaşlardan alınacak.

Cerrahpaşa mesai dışı randevu ücreti ne kadar?

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde öğrenim üyelerine muayene olmak isteyenler ödeyecekleri ücretleri 200TL ile 500TL olarak değişiklik göstermekte. Muayene ücretleri muayene olunan bölümlere ve öğretim üyelerine göre değişiklik göstermekte.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi için randevu alınabilecek bölümlerse şöyle:

-Anabilim Dalı

-Aile Hekimliği

-Algoloji (Ağrı) Polikliniği

-Beyin ve Sinir Cerrahi

-Böbrek Transplantasyon Ünite

-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

-Genel Cerrahi

-Genetik Tanı Merkezi

-Göğüs Cerrahi

-Göğüs Hastalıkları

-Göz Hastalıkları

-Çocuk Cerrahi

-Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar

-Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıklar

-Deri ve Zührevi Hastalıklar

-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

-İç Hastalıkları

-Kadın Hastalıkları ve Doğum

-Kalp ve Damar Cerrahi

-Kardiyoloji

-Kulak Burun ve Boğaz

-Nöroloji

-Nükleer Tıp

-Ortopedi ve Travmatoloji

-Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

-Üroloji

Bütün bu bölümlerden öğretim üyelerinden randevu alınabilir. Randevu alır iken yada hastaneye gidildiğinde fiyat bilgisi sorgulaması yapılıp muayene ücretini öğrenilebiliyor.

2021 Muayene ücretleri ne kadar?

SGK tarafından karşılanan tutarlar haricinde muayene ücretleri bölümler ve doktorlar göre 200TL ile 500TL arasında farklılık göstermekte. Devlet hastaneleri, şehir hastanelerin de muayene tutarı olarak katılım payı 5TL ve 15TL olarak ödenmekte. Ancak sigortası olmayan kişiler için bu tutarlar bir keze mahsus olmak üzere 30TL ile 50TL arasında değişebilmekte. Özel ve üniversite hastanelerindeyse muayene olunan bölümlere ve doktorlara göre fiyatlar artış gösterebilir.

2021 Profesör özel muayene ücretleri ne kadar?

Profesör özel muayene ücretleri asgari ücretin 2 katından çok olamaz. Bu hesaplama şöyle yapabilmek mümkün; 2021 senesi asgari ücret tutarı 2 bin 825TL ✖ 2= 5bin 650TL olan bu tutar asgari tutarı artışıyla birlikte artış göstermekte.

-Eğitim ve araştırma hastaneleri: 7TL – 15TL

-Üniversite hastaneleri: 8TL – 15TL

-Şehir hastaneleri: 6TL ve 15TL

-Devlet hastaneleri muayene tutarı: 6TL ve 15TL

-İlaç masrafı olarak çalışanlardan yüzde20, emeklilerdense yüzde10 kesinti yapılmakta.

-Reçeteler için 3TL, üç kutudan sonra yazılan diğer ilaçlar içinse her bir tanesi 1TL

-Özel hastaneler en çok yüzde200 değeri farkı,

-Protez ve vücut harici kullanılan protezler de yüzde10 ve yüzde20 oranların da tutarı çıkarılmakta.

Özel hastaneler de doktor muayene ücretleriyse şöyle;

-Uzman Doktor: 200TL-250TL

-Doçent Doktor: 250TL-400TL

-Profesör Doktor: 400TL-550TL

Muayenenin ardından doktorlar 10gün kontrol süresi verilmekte. 10gün içinde hiç bir tutar ödemeye gerek kalmadan kontrol yapılabilmekte. Ancak süre 10günü geçer ise tekrardan muayene bedeli ödenebilir.

2021 Özel hastanelerde muayene ücretleri ne kadar?

İstanbul, İzmir Ankara, Bursa, Eskişehir ve diğer bütün şehirlerde muayene ücretleride farklılık göstermekte. Sağlık hizmeti veren bu hastaneler de özel sağlık sigorta varsa yada sigortalı çalışıyor iseniz, ödenen tutarlar da değişiklik olmakta. Gidilen hastanelerin SGK ile anlaşması varsa tutardan sigortanın ödediği bedeli düşülmekte ve geri kalan ödenmekte. Fakat sigortanız yoksa muayene olunan bölümün ücreti ödenmelidir.

SGK özel hastane muayene ücretleri ne kadar?

SGK özel hastane muayene ücretleri polikliniklere, doktor ve hastanelere göre 25TL ile 100TL arasında değişiklik göstermekte. Ortalama olarak 2021 senesi özel hastane muayene tutarlarıda şöyle;

-Nöroloji muayene ücretler: 25TL – 100TL

-Genel Cerrahi muayene ücretler: 25TL – 60TL

-Dahiliye muayene fiyatlar: 25TL – 60TL

-Dermatoloji muayene fiyatlar: 25TL – 60TL

-Göğüs Hastalıklar muayene ücretler: 30TL – 60TL

-Kulak Burun Boğaz muayene fiyatlar: 30TL – 60TL

-Ortopedi muayene fiyatlar: 30TL – 55TL

-Fizik Tedavi muayene fiyatlar: 30TL – 60TL

-Yaşlı Hastalıkları muayene ücretler: 30TL – 60TL

-Kardiyoloji muayene fiyatlar: 30TL – 100TL

-Beyin Cerrahi muayene ücretler: 35TL -70TL

-Göz Hastalıkları muayene fiyatlar: 40TL – 50TL

-Plastik Cerrahi muayene ücretler: 40TL – 100TL

-Üroloji muayene ücretler: 50TL-75TL

-Kadın Hastalıklar muayene fiyatlar: 50TL-100TL

Üniversite hastanelerinde Profesör muayene ücretleri ne kadar?

Üniversiteye hastanelerin de profesör muayene ücretleride diğer muayene bedellerinin bir katını aşamaz. Önek verilecek olursa: Bezmi alem Ameliyat ücretleri ya da Akdeniz Üniversitesi hastanelerin de profesör muayene farklı 8TL + 8TL= 16TL’den fazla olamaz. Profesörlere ya da doçentlere muayene olmak isteyenler bu tutarı ödeyip tedavi olabilmekte. Muayene olunan doktora ve bölüme göre fark eden bu fiyatlar asgari ücretin 2katından fazla olmamakta. Şehirler de bu fiyatlar asgari ücret zammına göre farklılık göstermekte.

2021 Eğitim Araştırma Hastanesi muayene ücreti ne kadar?

Eğitim ve araştırma hastanelerin de muayene ücretleri 2021 senesinde 7TL’dir. Bu hastaneler de profesör ve doçentlere muayene olmak için yine belirlenen tutar muayene bedelinin bir katını geçemez. 7TL+ 7TL=14TL olarak belirlenmekte. Bu ücreti ödeyip istenen hastanede muayene olunabilir.


Son Güncelleme: 22.12.2021 19:21
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