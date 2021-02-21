2021 yılı için Şubat en avantajlı ihtiyaç kredisi veren banka hangisi?

ING Bank 2021 Şubat ayı için hazırlamış olduğu yüzde 1,44 faiz oranı 50.000 TL limitli ihtiyaç kredisi sunuyor. Ayrıca, 36 ay vade imkânı da bulunan bu avantajlı kredi için müşteriler mobil uygulama üzerinden ve ya fiziksel şubeye giderek başvuruda bulunabilirler.

ING Bank ihtiyaç kredisi önek hesaplama modeli

5.000 TL ING Bank önek ihtiyaç kredisi hesaplama modeli

5.000 TL’lik bir ihtiyaç kredisi 12 ay vadeli şekilde çekildiğinde ING Bank aylık faiz oranını yüzde 1,44 olarak uyguluyor ve aylık ödenmesi miktar 464,94 TL’ye; toplam ödenmesi gereken miktar 5.579,21 TL’ye denk geliyor.

Eğer bu kredi 24 ay vadeli uygulanırsa aylık faiz oranı yine yüzde 1,44 ve aylık ödenmesi gereken miktar 256,28 TL’ye; toplam ödenmesi gereken miktar 6.150,71 TL’ye denk geliyor.

Eğer bu kredi 36 ay vadeli şekilde uygulanırsa aylık faiz oranı yine aynı kalıyor ancak aylık ödenmesi gereken miktar 187,70 TL; toplam ödenmesi gereken miktar 6.757,13 TL’ye denk geliyor.

10.000 TL ING Bank önek ihtiyaç kredisi hesaplama modeli

10.000 TL’lik bir ihtiyaç kredisi 12 ay vadeli şekilde çekildiğinde ING Bank aylık faiz oranını yüzde 1,44 olarak uyguluyor ve aylık ödenmesi miktar 92,99 TL’ye; toplam ödenmesi gereken miktar 1.115,85 TL’ye denk geliyor.

Eğer bu kredi 24 ay vadeli uygulanırsa aylık faiz oranı yine yüzde 1,44 ve aylık ödenmesi gereken miktar 512,56 TL’ye; toplam ödenmesi gereken miktar 12.301,50 TL’ye denk geliyor.

Eğer bu kredi 36 ay vadeli şekilde uygulanırsa aylık faiz oranı yine aynı kalıyor ancak aylık ödenmesi gereken miktar 375,40 TL; toplam ödenmesi gereken miktar 13.514,26 TL’ye denk geliyor.

15.000 TL ING Bank önek ihtiyaç kredisi hesaplama modeli

15.000 TL’lik bir ihtiyaç kredisi 12 ay vadeli şekilde çekildiğinde ING Bank aylık faiz oranını yüzde 1,44 olarak uyguluyor ve aylık ödenmesi miktar 1.394,81 TL’ye; toplam ödenmesi gereken miktar 16.737,65 TL’ye denk geliyor.

Eğer bu kredi 24 ay vadeli uygulanırsa aylık faiz oranı yine yüzde 1,44 ve aylık ödenmesi gereken miktar 768,84 TL’ye; toplam ödenmesi gereken miktar 18.452,17 TL’ye denk geliyor.

Eğer bu kredi 36 ay vadeli şekilde uygulanırsa aylık faiz oranı yine aynı kalıyor ancak aylık ödenmesi gereken miktar 563,09 TL; toplam ödenmesi gereken miktar 20.271,46 TL’ye denk geliyor.

20.000 TL ING Bank önek ihtiyaç kredisi hesaplama modeli

20.000 TL’lik bir ihtiyaç kredisi 12 ay vadeli şekilde çekildiğinde ING Bank aylık faiz oranını yüzde 1,44 olarak uyguluyor ve aylık ödenmesi miktar 1.859,74 TL’ye; toplam ödenmesi gereken miktar 22.316,93 TL’ye denk geliyor.

Eğer bu kredi 24 ay vadeli uygulanırsa aylık faiz oranı yine yüzde 1,44 ve aylık ödenmesi gereken miktar 1.025,12 TL’ye; toplam ödenmesi gereken miktar 24.602,90 TL’ye denk geliyor.

Eğer bu kredi 36 ay vadeli şekilde uygulanırsa aylık faiz oranı yine aynı kalıyor ancak aylık ödenmesi gereken miktar 750,79; toplam ödenmesi gereken miktar 27.028,65 TL’ye denk geliyor.

25.000 TL ING Bank önek ihtiyaç kredisi hesaplama modeli

25.000 TL’lik bir ihtiyaç kredisi 12 ay vadeli şekilde çekildiğinde ING Bank aylık faiz oranını yüzde 1,44 olarak uyguluyor ve aylık ödenmesi miktar 2.324,68 TL’ye; toplam ödenmesi gereken miktar 27.896,16 TL’ye denk geliyor.

Eğer bu kredi 24 ay vadeli uygulanırsa aylık faiz oranı yine yüzde 1,44 ve aylık ödenmesi gereken miktar 1.281,40’ye; toplam ödenmesi gereken miktar 30.753,70 TL’ye denk geliyor.

Eğer bu kredi 36 ay vadeli şekilde uygulanırsa aylık faiz oranı yine aynı kalıyor ancak aylık ödenmesi gereken miktar 938,49 TL; toplam ödenmesi gereken miktar 33.785,76 TL’ye denk geliyor.

30.000 TL ING Bank önek ihtiyaç kredisi hesaplama modeli

30.000 TL’lik bir ihtiyaç kredisi 12 ay vadeli şekilde çekildiğinde ING Bank aylık faiz oranını yüzde 1,44 olarak uyguluyor ve aylık ödenmesi miktar 2.789,61 TL’ye; toplam ödenmesi gereken miktar 33.475,35 TL’ye denk geliyor.

Eğer bu kredi 24 ay vadeli uygulanırsa aylık faiz oranı yine yüzde 1,44 ve aylık ödenmesi gereken miktar 1.537,68 TL’ye; toplam ödenmesi gereken miktar 36.904,41 TL’ye denk geliyor.

Eğer bu kredi 36 ay vadeli şekilde uygulanırsa aylık faiz oranı yine aynı kalıyor ancak aylık ödenmesi gereken miktar 1.126,19 TL; toplam ödenmesi gereken miktar 40.542,83 TL’ye denk geliyor.

35.000 TL ING Bank önek ihtiyaç kredisi hesaplama modeli

35.000 TL’lik bir ihtiyaç kredisi 12 ay vadeli şekilde çekildiğinde ING Bank aylık faiz oranını yüzde 1,44 olarak uyguluyor ve aylık ödenmesi miktar 3.254,55 TL’ye; toplam ödenmesi gereken miktar 39.054,59 TL’ye denk geliyor.

Eğer bu kredi 24 ay vadeli uygulanırsa aylık faiz oranı yine yüzde 1,44 ve aylık ödenmesi gereken miktar 1.793,96 TL’ye; toplam ödenmesi gereken miktar 43.055,14 TL’ye denk geliyor.

Eğer bu kredi 36 ay vadeli şekilde uygulanırsa aylık faiz oranı yine aynı kalıyor ancak aylık ödenmesi gereken miktar 1.313,89 TL; toplam ödenmesi gereken miktar 47.299,94 TL’ye denk geliyor.

40.000 TL ING Bank önek ihtiyaç kredisi hesaplama modeli

40.000 TL’lik bir ihtiyaç kredisi 12 ay vadeli şekilde çekildiğinde ING Bank aylık faiz oranını yüzde 1,44 olarak uyguluyor ve aylık ödenmesi miktar 3.719,48 TL’ye; toplam ödenmesi gereken miktar 44.633,84 TL’ye denk geliyor.

Eğer bu kredi 24 ay vadeli uygulanırsa aylık faiz oranı yine yüzde 1,44 ve aylık ödenmesi gereken miktar 2.050,24 TL’ye; toplam ödenmesi gereken miktar 49.205,86 TL’ye denk geliyor.

Eğer bu kredi 36 ay vadeli şekilde uygulanırsa aylık faiz oranı yine aynı kalıyor ancak aylık ödenmesi gereken miktar 1.501,59 TL; toplam ödenmesi gereken miktar 54.057,06 TL’ye denk geliyor.

50.000 TL ING Bank önek ihtiyaç kredisi hesaplama modeli

50.000 TL’lik bir ihtiyaç kredisi 12 ay vadeli şekilde çekildiğinde ING Bank aylık faiz oranını yüzde 1,44 olarak uyguluyor ve aylık ödenmesi miktar 4.649,36 TL’ye; toplam ödenmesi gereken miktar 55.792,25 TL’ye denk geliyor.

Eğer bu kredi 24 ay vadeli uygulanırsa aylık faiz oranı yine yüzde 1,44 ve aylık ödenmesi gereken miktar 2.562,80 TL’ye; toplam ödenmesi gereken miktar 61.507,32 TL’ye denk geliyor.

Eğer bu kredi 36 ay vadeli şekilde uygulanırsa aylık faiz oranı yine aynı kalıyor ancak aylık ödenmesi gereken miktar 1.876,98 TL; toplam ödenmesi gereken miktar 67.571,42 TL’ye denk geliyor.

ING Bank’ın diğer bankalara göre iyi seçenekler sunduğunu öneklerle görebiliyoruz. ING Bank’ın iyi seçenek sunan bankalar listesinden üst sıralarda yer alması da ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar için çok cazip bir seçenek haline geliyor. Türkiye ve dünya genelinde güvenilirliğe sahip olan ING Bank’ı ihtiyaç kredisi almak isteyenler tereddüt etmeden alma imkanına sahiptirler. Diğer bankalarında incelemesini detaylı bir şekilde yaptıktan sonra hangi bankadan almak istediğimize iyi bir şekilde karar vermemiz gerekir.

