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2021 yılı Gürcistan asgari ücreti

Yayınlandığı ilk andan beri oldukça dikkat çeken yılı Gürcistan asgari ücreti haberi gündemde kendisine yer edinmeye devam ediyor. yılı Gürcistan asgari ücreti haberinin en güncel ayrıntılarıyla ilgili bilgileri paylaştığımız 14 Mart 2021 Pazar tarihli haberimizden sıcak gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

14 Mart 2021 Pazar 19:18
2021 yılı Gürcistan asgari ücreti
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Yazının başında da söylediğimiz gibi, Gürcistan'da belirli bir asgari ücret yok. Her birimiz asgari ücreti mesleğimize ve tecrübemize göre belirleriz. Ortalama asgari ücretten bahsediyorsak buna 326 Gel diyebiliriz. En yüksek 700 asgari ücretti. Oda bir inşaat sahasındaydı. Maksimum kazanca bakarsak, ortalama 7.047 Gel görüyoruz. Petrol, en çok kazandıran sektörler arasında en düşük ücretli sektör olarak öne çıkıyor. Petrol sektöründeki asgari ücret ortalama 1.333 jeldir. En yüksek maaş, her ülkede olduğu gibi tıp endüstrisindedir. Yaklaşık 12.229 Gel’lik bir maaş ödenir.

Gürcistan Emek verme Şartları

Gürcistan'da çalışma saatleri Türkiye'de aynı değil. Haftada resmi olarak 40 saattir, ancak bu resmi çalışma saatinden daha uzun süre çalışan birçok işçi vardır. Çalışanların fazla mesai ücreti hemen ödenir. Gürcistan'da birçok resmi ve dini bayram vardır. Noel ve Yeni Yıl arifesinde 1 hafta dinlenme imkânınız var. Gürcistan'da genellikle sabah 9.00'da başlar ve saat 17.00'de bitirirsiniz. Ya da 9.30'da içeri girip 17.30'da çıkabilirsiniz.

Gürcistan Fiyatlar

Gürcistan'daki sigaralar 3-4 Gel içinde değişir. Yemek yemek isterseniz, dışarıda yemek 5-40 Gel arasında değişir. Bira içmek isterseniz en yakın satış noktasına gittiğinizde 2-3 Gel ücreti ödersiniz. Gürcistan'ın maaşına göre çok uygun miktarlarla yaşamak için çok ideal bir ülke olduğu söylenebilir.



Son Güncelleme: 14.03.2021 19:18
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Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretGürcistan
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